„Nu voi da demisia”. Răspunsul ministrului moldovean al Apărării după solicitarea opoziției în urma unui caz tragic din armată

Ministrul moldovean al Apărării, Anatolie Nosatîi, afirmă că nu va demisiona până la încheierea investigației cazului dintr-o unitate militară din Cahul, unde un băiat a murit, iar altul a fost rănit după ce un soldat ar fi deschis focul. Astfel, el a răspuns solicitării opoziției care i-a cerut demisia.

„Vreau să transmit un mesaj foarte clar: nu voi da demisia până la finalizarea investigației și elucidarea tuturor circumstanțelor acestui caz. Ar fi o lipsă de responsabilitate să plec acum, când ancheta este în desfășurare și este necesară implicarea mea în calitate de ministru al Apărării. Domeniul militar funcționează pe baza unui principiu clar al delegării atribuțiilor. Fiecare persoană are obligația de a acționa responsabil, cu maximă seriozitate și profesionalism, în funcție de atribuțiile funcției deținute. Nu ministrul răspunde de gestionarea directă a tuturor aspectelor din domeniul militar. Responsabilitatea aparține fiecărui militar în parte, în funcție de funcția deținută”, a afirmat ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi.

Oficialul a menționat că această nenorocire l-a afectat profund, dar nu va face alte declarații în legătură cu acest caz, pentru a nu prejudicia ancheta aflată în desfășurare.

„În calitate de ministru al Apărării, voi insista ca toate circumstanțele acestui caz să fie elucidate cu maximă responsabilitate și transparență. Persoanele care vor fi găsite vinovate vor fi sancționate în strictă conformitate cu legislația națională și regulamentele militare. Nimic nu poate diminua durerea rudelor tânărului decedat, însă putem învăța din această tragedie și putem face tot posibilul pentru a preveni astfel de cazuri. De aceea, adresez un apel către societate și formatorii de opinie să nu speculeze pe marginea incidentului până la finalizarea anchetei”, a conchis Anatolie Nosatîi.

Punctul de vedere al premierului

Cazul a ajuns și-n atenția șefului Cabinetului de miniștri, Alexandru Munteanu.

„Nu avem nevoie de concluzii pripite, avem nevoie de adevăr și responsabilitate”, a adăugat premierul.

În data de 10 mai, un băiat de 16 ani a murit, iar un soldat de 18 ani a fost rănit într-o unitate militară din municipiul Cahul din sudul statului vecin după ce un alt militar de 20 de ani ar fi deschis focul cu arma.

Inițial, responsabilii Inspectoratul General al Poliției (IGP) au declarat că victima, aflată în vizită la unitatea militară, ar fi murit în urma unui stop cardiac.

,,Potrivit informațiilor preliminare, din circumstanțe care urmeazǎ a fi stabilite, un militar prin contract, de 20 de ani, ar fi manipulat necorespunzător o armă de tip Glock, în timp ce se afla împreună cu un minor aflat în vizită la un alt militar în termen.În urma unei împușcături, preliminar accidentale, militarul în termen ( cu vârsta de 18 ani) a fost rănit și transportat la spital, fiind în afara oricărui pericol.Totodată, minorul de 16 ani prezent la fața locului a intrat în stare de șoc și și-a pierdut cunoștința imediat după incident. Din nefericire, în ciuda manevrelor de resuscitare efectuate de medici, acesta a decedat la scurt timp după internare, cauza preliminarǎ fiind un stop cardiac”, au subliniat reprezentanții IGP.

A doua zi, reprezentanții Inspectoratul General al Poliției (IGP) au anunțat că, de fapt, adolescentul a decedat în urma unei împușcături, iar militarul care ar fi tras a fost reținut.

,,Poliția a fost informată, la această oră, de către medicul legist care examinează corpul neînsuflețit al minorului, că preliminar acesta a fost pătruns de glontele care a rănit militarul în termen”, au conchis polițiștii moldoveni.

Pe fondul tragediei, responsabilii Procuraturii Generale (PG) și ai Inspectoratului de Poliție (IP) Cahul au inițiat un dosar penal privind încălcarea regulilor de mânuire a armei, infracțiune care se pedepsește cu până la șapte ani de închisoare. Iar reprezentanții Ministerului Apărării au deschis o anchetă internă.

Incidentul a stârnit indignarea opoziției care a cerut demisia conducerii Ministerului Apărării al Republicii Moldova.