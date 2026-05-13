Contraofensiva secretă a Ucrainei: cum au reușit trupele ucrainene să surprindă armata rusă pe frontul din sud

La începutul anului, în cel mai strict secret ucrainenii pregăteau o contraofensiva. Militarii ucraineană au relatat pentru Kyiv Independent cum a prins contur operațiunea militară care a permis armatei ucrainene să recucerească peste 400 de kilometri pătrați de teritoriu ocupat de Rusia în regiunile Zaporojie și Dnipropetrovsk. După câteva săptămâni, președintele ucrainean Volodimir Zelenski avea să anunțe un succes răsunător al unei contraofensive în curs, menită să zădărnicească planurile Rusiei de a lansa ofensive în aceste zone.

Nici măcar comandanți de rang înalt care urmau să participe la operațiune nu știau că se pregătește o contraofensivă în sud-estul Ucrainei. Într-un război dominat de drone, interceptări și supraveghere permanentă, secretul devenise cea mai importantă armă. Astfel informațiile au fost distribuite unui cerc extrem de restrâns de oameni, de teama infiltrării serviciilor secrete rusești. Planificatorii luau în calcul până și posibilitatea ca femeile cu care unii militari vorbeau online să fie niște agenți ai FSB-ului rus care încercau să obțină informații.

„Totul a fost făcut în secret. Foarte puțini oameni știau ce urma”, a declarat Vadim, comandant de batalion în Brigada 110 Mecanizată.

„A fost păstrată într-un cerc cât mai restrâns posibil”, a dezvăluit Oleh, cu indicativul „Falcon”, șeful de personal al unității de recunoaștere din cadrul Brigăzii de Artilerie 148. Din cei peste 2.000 de soldați din brigadă. doar aproximativ zece aveau cunoștință de operațiune cu două săptămâni înainte de lansare.

Misiunea părea simplă pe hârtie: recucerirea unor teritorii ocupate de trupele ruse la finalul lui 2025, înainte ca acestea să fie fortificate. În realitate, era o operațiune complicată, presărată cu riscuri operațiuni din ultimele luni.

Înainte de a trece propriu-zis la atac, armata ucraineană a transferat discret sute de vehicule și piese de artilerie din sectorul Pokrovsk către frontul din sud-est. Printre acestea s-au numărat obuziere occidentale Caesar și M777.

Totodată, cu două săptămâni înainte, Brigada148 a primit ordinul de a distruge artileria rusă din sectorul dintre regiunile Zaporojie și Dnipropetrovsk.

„Distrugerea puterii de foc a inamicului joacă un rol extrem de important în orice operațiune, întrucât fiecare armă inamică care rămâne funcțională va ataca unitățile noastre în fiecare etapă a misiunii”, a explicat Illia, unul din comandanții brigăzii.

Într-un sector de doar 30 de kilometri, între orașul contestat Huliaipole (Zaporojie) și satul Berezove (Dnipropetrovsk), ucrainenii au identificat aproximativ 150 de piese de artilerie rusești.

„Este un număr foarte mare de echipamente artilerie”, a spus Illia. „Cam echivalentul a trei brigăzi.”

Profitând de ceața densă care a redus eficiența dronelor de recunoaștere, unitățile ucrainene au lansat lovituri coordonate cu artilerie și drone FPV. Comandanții susțin că, în februarie și martie, au distrus peste 200 de sisteme de artilerie rusești.

Mutarea tehnicii militare a fost o sarcină dificilă. Peste 400 de vehicule și echipamente, inclusiv obuziere occidentale Caesar și M777, au fost relocate fără ca rușii să înțeleagă amploarea pregătirilor, un fapt care i-a nedumerit pe ucraineni dată fiind densitatea dronelor de recunoaștere.

„Probabil și-au dat seama că urma să se întâmple ceva, dar nu știau ce anume”, a spus Illia.

Ceața groasă a devenit aliatul perfect al Ucrainei. Dronele rusești aveau dificultăți în identificarea pozițiilor ucrainene, iar artileria și dronele FPV au început să lovească sistematic pozițiile rusești.

„Totul trebuie făcut cât mai discret și mai rapid posibil”, spunea Illia în timp ce momentul ofensivei se apropia.

Atacul surpriză

Primele grupuri de asalt au pornit la sfârșitul lunii ianuarie, înainte de răsărit, profitând de vremea nefavorabilă pentru a se infiltra în spatele liniilor rusești.

„Rușii nu se așteptau deloc la ofensivă”, a spus Dmitro, adjunct al comandantului de batalion din Brigada 95 Aeropurtată.

Misiunea era extrem de periculoasă. Unitățile ucrainene trebuiau să traverseze „zona gri”, teritoriul disputat unde niciuna dintre armate nu deține control total și unde dronele împânzesc cerul.

Tactica folosită de ucraineni a presupus infiltrarea unor grupuri mici la câțiva kilometri în spatele pozițiilor rusești pentru a bloca retragerea și sosirea întăririlor. Ulterior, alte unități curățau zona ocupată.

Potrivit militarilor, în primele zile ale operațiunii, unele poziții rusești au fost abandonate fără luptă.

„Este mult mai rapid pentru că atunci când rușii încep să fugă, grupul de blocare este deja acolo să-i întâmpine”, a explicat comandantul Vladislav.

Tactica a funcționat surprinzător de bine.

După câteva zile, la începutul lunii februarie, rușii au început să-și dea seama de ceea ce se întâmpla și a început să-și intensifice activitatea cu drone, dar „era adesea evident că inamicul pur și simplu își abandona pozițiile”, a spus el.

Ritmul avansului varia de la o zi la alta - în unele zile nu înregistrau niciun progres, în alte zile avansau un kilometru (aproximativ 0,6 mile), în funcție de vreme și de intensitatea activității dronelor rusești.

„Încercăm să profităm de vremea rea (pentru a avansa mai mult), dar suntem conștienți că, atunci când se lasă ceața, nu doar noi încercăm să avansăm, ci și inamicul”, a spus Vladislav.

În timpul contraofensivei, armata rusă a fost lovită și de o problemă neașteptată: pierderea accesului neautorizat la rețeaua Starlink, folosită pentru comunicații și coordonarea dronelor.

Militarii ucraineni relatează că această măsură a afectat serios coordonarea trupelor ruse și a încetinit reacția acestora pe front.

„Comunicațiile lor au devenit mult mai lente și vulnerabile”, a explicat Dmytro.

Această fereastră scurtă de vulnerabilitate a permis Ucrainei să avanseze mai rapid înainte ca Rusia să-și reorganizeze apărarea. S-a întâmplat în martie, când rușii au trimis unități de drone pentru a opri atacurile.

Situația a devenit dificilă pentru ucraineni, și zile de ceață extrem de densă nu împiedicat efectuarea recunoașterii aeriene necesare pentru planificarea rutelor și escortarea trupelor ce înaintau.

Soluția a venit sub forma unui vechi tanc sovietic T-72 și a unui vehicul de infanterie BMP, prezențe obișnuite pe câmpul de luptă până în 2024, dar care constituiau ținte lente și foarte vizibile pe liniile actuale ale frontului, saturate de drone.

Era prima dată când batalionul lui Dmytro ar fi folosit vehicule grele în timpul contraofensivei, ceea ce reprezenta „un risc foarte mare”: dacă ceața s-ar fi risipit brusc, cei opt soldați din BMP și echipajul tancului ar fi devenit ținte ușoare.

În timp ce vehiculele se îndreptau spre front, legătura radio s-a întrerupt pentru câteva minute, iar Dmytro a intrat în panică.

„Țipam prin radio să dau de ei”, a spus Dmitro.

În cele din urmă, vehiculele au lăsat soldații și s-au întors în spatele frontului, dar au suferit avarii din cauza mai multor lovituri ale dronelor rusești, potrivit comandantului adjunct al batalionului.

Luptele din „zona gri”

Deși Ucraina a anunțat eliberarea a peste 400 de kilometri pătrați de teritoriu, mare parte din zonă rămâne disputată. Frontul este fragmentat, iar ambele armate operează sub amenințarea constantă a dronelor.

Pentru soldații trimiși să mențină pozițiile cucerite, misiunile au fost extrem de dificile. Mulți au fost nevoiți să parcurgă pe jos între 10 și 20 de kilometri prin zone controlate de drone rusești.

Volodimir, un soldat ucrainean de 50 de ani din regiunea Hmelnițki, revenise voluntar pe front după trei ani de pauză cauzată de răni care îi afectaseră auzul și vederea.

În februarie, el și alți soldați au primit ordin să consolideze pozițiile recucerite. După un drum lung pe jos prin teren expus dronelor rusești, Volodymyr a cedat fizic.

„Nu mai puteam merge”, a povestit el. „Le-am spus băieților să mă lase acolo sau să mă împuște.”

Colegii au refuzat să-l abandoneze.

La doar 100 de metri de adăpostul unde trebuiau să ajungă, o dronă FPV a explodat lângă el.

„Am orbit temporar și îmi curgea sânge din urechi”, își amintește soldatul.

Alte drone au început să arunce grenade asupra lui. Rănit la braț și la picior, Volodymyr și-a petrecut noaptea sub o pătură anti-termică, incapabil să se miște, în timp ce dronele rusești continuau să survoleze zona.

Prietenul său Oleh, aflat la doar 100 de metri distanță într-un buncăr, nu putea ajunge la el din cauza atacurilor continue.

„Voiam să vină să mă salveze”, a spus Volodymyr. „Dar dronele lucrau atât de intens încât nu voiam să fie ucis și el.”

După două tentative eșuate, Oleh a reușit în cele din urmă să-l tragă la adăpost.

O victorie tactică

Experții militari au opinii împărțite în privința impactului strategic al contraofensivei.

Unii analiști consideră că operațiunea arată că o ofensivă este încă posibilă pe un front dominat de drone și supraveghere aeriană. Alții susțin că Ucraina a investit resurse importante pentru câștiguri teritoriale limitate, formate în principal din sate mici și terenuri agricole.

„Surpriza este greu de obținut într-un război modern, dar nu este imposibilă”, a comentat analistul militar australian Mick Ryan.

„Frontul este foarte vizibil, dar vizibilitatea nu înseamnă și înțelepciune”, a punctat el.

„(Contraofensiva) a părut să aibă drept scop îmbunătățirea poziționării tactice a forțelor ucrainene în zona în care rușii înregistraseră deja succese neîntrerupte de luni de zile”, a apreciat Emil Kastehelmi, analist al grupului finlandez Black Bird, care monitorizează îndeaproape filmările din surse deschise de pe câmpul de luptă.

Pentru soldații care au luptat prin ceață, în mijlocul dronelor și artileriei, victoria are însă o altă dimensiune.

„Dacă te aștepți să mori, atunci vei muri”, a spus Volodymyr, aflat într-un spital din Zaporojie după ce a reușit să supraviețuiască drumului de întoarcere de 17 kilometri prin teritoriul disputat.

„Încerc pur și simplu să îndeplinesc ordinele. Fără emoții inutile.”

Trupele ruse încearcă în prezent să recâștige inițiativa în acest sector al frontului, lansând ofensive de mare intensitate în apropierea satelor Verbove, Zlahoda, Yehorivka și Novoheorhiivka, a declarat pentru Kyiv Independent Vladyslav Voloshyn, purtătorul de cuvânt al Forțelor de Apărare din Sud ale Ucrainei, responsabile de această zonă.