Cererea globală de petrol, afectată de tensiunile geopolitice. OPEC și IEA reduc prognozele

Estimările privind creșterea cererii globale de petrol în 2026 se înrăutățesc, pe fondul incertitudinilor economice și geopolitice generate de conflictul din Orientul Mijlociu şi de evoluțiile de pe piețele energetice internaționale.

Organizaţia Ţărilor Exportatoare de Petrol (OPEC) a ajustat în jos prognoza privind evoluţia cererii globale de petrol pentru 2026, la doar o zi după ce Agenţia Internaţională a Energiei (IEA) a făcut acelaşi lucru. Revizuirea vine în contextul tensiunilor geopolitice persistente, în special în Orientul Mijlociu, precum şi al efectelor economice asociate conflictului şi închiderii Strâmtorii Ormuz, potrivit agenţiilor Xinhua şi Reuters.

În noua estimare, OPEC anticipează că cererea mondială de petrol va creşte cu doar 1,17 milioane de barili pe zi (bpd) în 2026, sub nivelul prognozat anterior în aprilie, când organizaţia indica un avans de 1,38 milioane bpd.

Pentru 2027, însă, OPEC vede o dinamică uşor mai puternică, cu o creştere a cererii globale de aproximativ 1,54 milioane bpd, cu circa 200.000 bpd peste estimările anterioare.

În raportul său, organizaţia notează că piaţa petrolului ar urma să îşi revină spre finalul anului, chiar dacă primele trimestre din 2026 indică o cerere mai slabă decât se anticipase. Astfel, în trimestrul al doilea din 2026, consumul global este estimat la o medie de 104,57 milioane bpd, sub nivelul de 105,07 milioane bpd prognozat anterior.

„Creşterea economiei globale continuă să arate rezilienţă în acest an, în pofida tensiunilor geopolitice, în special în Orientul Mijlociu”, se arată în raportul OPEC, care subliniază totuşi persistenţa incertitudinilor ce apasă asupra pieţei energetice.

În ceea ce priveşte producţia, datele arată că în aprilie OPEC+ (Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol şi aliaţii săi) a ajuns la un nivel de 33,19 milioane bpd, în scădere cu 1,74 milioane bpd faţă de luna martie.

Statisticile includ şi Emiratele Arabe Unite, care au părăsit oficial OPEC la 1 mai.