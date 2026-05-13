Criză în Biserica Catolică. Vaticanul îi ameninţă cu excomunicarea un grup catolic rebel. „O gravă ofensă adusă lui Dumnezeu”

Vaticanul a cerut unui grup catolic ultratradiţionalist să renunţe la planurile de a hirotoni episcopi fără aprobarea Papei Leon, avertizând că această decizie ar putea duce la excomunicare şi la o ruptură de Biserica Catolică.

Vaticanul a transmis un avertisment ferm Societăţii Sfântului Pius al X-lea, un grup catolic ultratradiţionalist cunoscut şi sub numele de lefebvriani, cerându-i să nu mai numească episcopi fără aprobarea Papei Leon şi avertizând că o astfel de decizie ar fi considerată o ruptură oficială, adică o schismă, şi ar duce la excomunicare.

Cardinalul Víctor Manuel Fernández a explicat faptul că hirotonirea de episcopi fără acordul Papei reprezintă o încălcare gravă a regulilor Bisericii şi a declarat că un astfel de gest este „o ofensă gravă împotriva lui Dumnezeu”, care atrage, automat, excomunicarea.

„Consacrările episcopale anunțate de Fraternitatea sacerdotală Sfântul Pius al X-lea nu au mandatul pontifical corespunzător. Acest gest va constitui «un act schismatic» (Ioan Paul al II-lea, Ecclesia Dei, nr. 3) și «aderarea formală la schismă constituie o gravă ofensă adusă lui Dumnezeu și atrage după sine excomunicarea prevăzută de dreptul Bisericii»”, a transmis, printr-un comunicat oficial, cardinalul Víctor Manuel Fernández, prefectul Departamentului pentru doctrina credinței.

„Sfântul Părinte – se subliniază în partea finală a declarației prefectului – continuă în rugăciunile sale să ceară Duhului Sfânt să-i lumineze pe responsabilii Fraternității sacerdotale Sfântul Pius al X-lea, pentru ca aceștia să revină asupra deciziei extrem de grave pe care au luat-o”, potrivit documentului citat de Vatican News.

Cine sunt lefebvrienii

Societatea Sfântului Pius al X-lea, cunoscută şi sub numele de lefebvrieni, este o mişcare catolică ultratradiţionalistă care a apărut în opoziţie faţă de reformele aduse de Conciliul Vatican II, desfăşurat în anii 1960. Acest conciliu a adus schimbări importante în Biserica Catolică la nivel global, inclusiv prin permiterea ţinerii liturghiei în limbile locale, nu doar în limba latină, aşa cum se practica anterior.

Lefebvrianii au respins o parte semnificativă dintre aceste reforme, considerând că ele au diminuat caracterul solemn şi misterul ritualului religios tradiţional şi, din acest motiv, grupul a continuat să promoveze şi să păstreze liturghia în rit latin, pe care o consideră mai fidelă tradiţiei Bisericii.

De-a lungul timpului, Societatea Sfântului Pius al X-lea a avut o relaţie tensionată cu Vaticanul, oscilând între perioade de dialog şi momente de conflict deschis.

Fondatorul său, arhiepiscopul Marcel Lefebvre, a intrat în conflict direct cu autoritatea papală şi a fost excomunicat în 1988, după ce a hirotonit patru episcopi fără aprobarea Papei Ioan Paul al II-lea, gest considerat o încălcare gravă a disciplinei bisericeşti.

Ulterior, Papa Benedict al XVI-lea a încercat să refacă legăturile cu grupul, ridicând unele excomunicări şi deschizând calea unui dialog mai constructiv, însă diferenţele doctrinare şi tensiunile dintre cele două părţi nu au dispărut, iar relaţia pare să deterioreze şi mai mult în acest moment, în care Vaticanul ameninţă ci excomunicarea.