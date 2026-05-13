search
Miercuri, 13 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Criză în Biserica Catolică. Vaticanul îi ameninţă cu excomunicarea un grup catolic rebel. „O gravă ofensă adusă lui Dumnezeu”

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Vaticanul a cerut unui grup catolic ultratradiţionalist să renunţe la planurile de a hirotoni episcopi fără aprobarea Papei Leon, avertizând că această decizie ar putea duce la excomunicare şi la o ruptură de Biserica Catolică.

Noi tensiuni între Vatican şi lefebvrieni. FOTO: AFP
Noi tensiuni între Vatican şi lefebvrieni. FOTO: AFP

Vaticanul a transmis un avertisment ferm Societăţii Sfântului Pius al X-lea, un grup catolic ultratradiţionalist cunoscut şi sub numele de lefebvriani, cerându-i să nu mai numească episcopi fără aprobarea Papei Leon şi avertizând că o astfel de decizie ar fi considerată o ruptură oficială, adică o schismă, şi ar duce la excomunicare.

Cardinalul Víctor Manuel Fernández a explicat faptul că hirotonirea de episcopi fără acordul Papei reprezintă o încălcare gravă a regulilor Bisericii şi a declarat că un astfel de gest este „o ofensă gravă împotriva lui Dumnezeu”, care atrage, automat, excomunicarea.

„Consacrările episcopale anunțate de Fraternitatea sacerdotală Sfântul Pius al X-lea nu au mandatul pontifical corespunzător. Acest gest va constitui «un act schismatic» (Ioan Paul al II-lea, Ecclesia Dei, nr. 3) și «aderarea formală la schismă constituie o gravă ofensă adusă lui Dumnezeu și atrage după sine excomunicarea prevăzută de dreptul Bisericii»”, a transmis, printr-un comunicat oficial, cardinalul Víctor Manuel Fernández, prefectul Departamentului pentru doctrina credinței.

„Sfântul Părinte – se subliniază în partea finală a declarației prefectului – continuă în rugăciunile sale să ceară Duhului Sfânt să-i lumineze pe responsabilii Fraternității sacerdotale Sfântul Pius al X-lea, pentru ca aceștia să revină asupra deciziei extrem de grave pe care au luat-o”, potrivit documentului citat de Vatican News.

Cine sunt lefebvrienii

Societatea Sfântului Pius al X-lea, cunoscută şi sub numele de lefebvrieni, este o mişcare catolică ultratradiţionalistă care a apărut în opoziţie faţă de reformele aduse de Conciliul Vatican II, desfăşurat în anii 1960. Acest conciliu a adus schimbări importante în Biserica Catolică la nivel global, inclusiv prin permiterea ţinerii liturghiei în limbile locale, nu doar în limba latină, aşa cum se practica anterior.

Lefebvrianii au respins o parte semnificativă dintre aceste reforme, considerând că ele au diminuat caracterul solemn şi misterul ritualului religios tradiţional şi, din acest motiv, grupul a continuat să promoveze şi să păstreze liturghia în rit latin, pe care o consideră mai fidelă tradiţiei Bisericii.

De-a lungul timpului, Societatea Sfântului Pius al X-lea a avut o relaţie tensionată cu Vaticanul, oscilând între perioade de dialog şi momente de conflict deschis.

Fondatorul său, arhiepiscopul Marcel Lefebvre, a intrat în conflict direct cu autoritatea papală şi a fost excomunicat în 1988, după ce a hirotonit patru episcopi fără aprobarea Papei Ioan Paul al II-lea, gest considerat o încălcare gravă a disciplinei bisericeşti.

Ulterior, Papa Benedict al XVI-lea a încercat să refacă legăturile cu grupul, ridicând unele excomunicări şi deschizând calea unui dialog mai constructiv, însă diferenţele doctrinare şi tensiunile dintre cele două părţi nu au dispărut, iar relaţia pare să deterioreze şi mai mult în acest moment, în care Vaticanul ameninţă ci excomunicarea.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Îmi tremură genunchii de fericire”. Momentul în care părinții lui Alexandru ajung la fiul lor, găsit în pădure după trei zile
digi24.ro
image
A fost găsit băiatul de 5 ani care a dispărut după ce a plecat de lângă tatăl său, Sibiu. Primele imagini. FOTO și VIDEO
stirileprotv.ro
image
Oana Gheorghiu confirmă dezvăluirea Gândul despre emailurile către ADR și STS în care se interesa dacă instituțiile vor să cumpere produsele Schwarz Digits. Spune că nu a făcut trafic de influență
gandul.ro
image
Inflația a urcat la 10,7% în aprilie. Electricitatea, motorina și cafeaua, între cele mai mari scumpiri
mediafax.ro
image
De ce s-a rejucat, de fapt, prima finală a Cupei României. Meciul care a produs 700.000 de euro, în banii de astăzi
fanatik.ro
image
Gabriel Resources se împrumută de la acționari pentru „operațiuni curente”. Strategia canadienilor pentru a reprimi licența de exploatare la Roșia Montană
libertatea.ro
image
Un simpatizant legionar care a avut legături cu Călin Georgescu a fost condamnat la un an de închisoare. Cum au motivat judecătorii
digi24.ro
image
Nu a mai suportat și a venit în studio: „M-ați uitat! Sunt cel mai complet fotbalist român din istorie!”
gsp.ro
image
A luat o decizie radicală: pleacă din România după 16 ani! ”Ne mutăm acolo” / ”Ca mine nu mai găsești”
digisport.ro
image
Orez cu lapte în stil turcesc. O rețetă veche din vremea Imperiului Otoman
click.ro
image
Noi detalii infiorătoare în cazul elevei ucise în Bihor. Ce i-a spus fata unei colege înainte de a fi omorâtă și mărturia suspectului
antena3.ro
image
Apartamentele se scumpesc chiar şi când tranzacţiile se prăbuşesc
zf.ro
image
O companie aeriană, prezentă și la noi, ieftinește biletele cu până la 200 €. Cele mai populare rute
observatornews.ro
image
‼️ANUNȚUL făcut de medici despre starea de sănătate a lui Alexandru, băiețelul de 5 ani dispărut în Sibiu
cancan.ro
image
Parlamentarii iau pensie specială de 6.269 lei. Primarii, pe lista de așteptare pentru pensii de 18.000 lei
newsweek.ro
image
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
prosport.ro
image
Cât costă o masă de 5 persoane în Thassos în 2026. Suma este mult sub cât plătesc turiștii pe litoralul românesc
playtech.ro
image
MM Stoica s-a convins! El este fotbalistul sezonului în SuperLiga: „Prea bun!”
fanatik.ro
image
Leguma care ajută digestia și face bine în gastrită și ulcer. Recomandarea nutriționistului Mihaela Bilic
ziare.com
image
Neverosimil: de la UEFA Champions League, la retrogradare! N-au mai câștigat nimic de 18 meciuri
digisport.ro
image
Deea Maxer și Constantin Cataramă, escapadă spectaculoasă după nuntă. Destinația de vis în care au ajuns cei doi
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată vila de lângă pădure a Lorei și a lui Ionuț Ghenu. Au fost chiriași la început, iar apoi au cumpărat-o. Cum e amenajată locuința nonconformistă / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Trupa Metallica, pregătită de marele concert de pe Arena Națională! Primele imagini cu plecarea de la hotel în uralele fanilor FOTO și VIDEO
mediaflux.ro
image
Motivul pentru care campioana olimpică se retrage din sport pentru a fi asistentă medicală
gsp.ro
image
Actorul Ioan Isaiu a fost imposibil de salvat. A făcut infarct în timpul filmărilor. Cum l-au găsit medicii la fața locului
actualitate.net
image
VIDEO Băiețelul dispărut în pădurile din Sibiu, găsit viu după aproape două zile. Salvatorii au izbucnit în aplauze când l-au văzut
actualitate.net
image
Rețeta grecească de gogoși care a cucerit internetul. Cum faci acest desert pufos și delicios în doar 20 de minute
click.ro
image
Românii au ales cel mai frumos oraș din țară: „Are problemele lui, dar la capitolul frumusețe nu se compară”
click.ro
image
Pensionarii care ar putea recupera banii opriți pentru CASS. Ce trebuie să facă pentru a nu pierde sumele reținute
click.ro
Greta Garbo (2) jpg
Regina pofticioasă, cu o libertate erotică fascinantă. Își alegea amanții cei mai tineri, dar și femei fără prejudecăți, ca să se reîncarce cu energie
okmagazine.ro
Tort de banane Sursa foto shutterstock 1899682282 jpg
Tortul cu banane, răsfățul perfect pentru seri liniștite
clickpentrufemei.ro
O matriță veche de 3.500 de ani, folosită pentru realizarea topoarelor de bronz, descoperită în Neamț (© Facebook / Vasile Diaconu - archaeologist)
O matriță veche de 3.500 de ani, folosită pentru realizarea topoarelor de bronz, descoperită în Neamț
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Răzvan Botezatu, dezvăluiri fără filtre despre viața amoroasă: „Există un iubit de șase ani. Nu este român”. Familia partenerului nu știe nimic despre relația lor
image
Rețeta grecească de gogoși care a cucerit internetul. Cum faci acest desert pufos și delicios în doar 20 de minute

OK! Magazine

image
Poveste uitată: frumoasa prințesă brunetă despre care s-a speculat, în anii '70, c-ar fi aleasa lui Charles e chiar Margareta

Click! Pentru femei

image
Blestemul care o bântuie pe Kylie Jenner. De teamă, i-a făcut asta iubitului ei

Click! Sănătate

image
Creierul persoanelor cu această grupă de sânge ar îmbătrâni mai repede decât restul