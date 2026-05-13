Tatăl copilului de 5 ani dispărut în județul Sibiu face un apel public către populație, cerând sprijin în căutările care continuă de peste 40 de ore. Micuțul este de negăsit, iar autoritățile au mobilizat forțe importante în teren.

Toma Zerestea a transmis un mesaj pe rețelele de socializare în care îi roagă pe oameni să se alăture echipelor de căutare, afirmând că nu și-a pierdut speranța că fiul său ar putea fi găsit în viață.

„Dragi prieteni, dragi cetățeni, am rugămintea mare, haideți într-un număr cât mai mare să ne ajutați. Haideți în număr cât mai mare. Eu nu mi-am pierdut speranța că încă îl putem găsi pe Alex în viață. Nu mi-am pierdut-o. E frig, a fost frig azi-noapte, a fost o ploaie foarte rece, dar nu mi-am pierdut speranța. Vă rog frumos, haideți în număr cât mai mare! Cu cât suntem mai mulți, șansele ca să îl găsim mai repede și în viață sunt mai mari. Vă rog mult de tot, haideți cât mai mulți”, a transmis Toma Zerestea, tatăl băiatului dispărut, pe FB.

Copilul a dispărut în timp ce se afla împreună cu tatăl său într-o zonă din extravilanul localității Sebeșu de Jos, cunoscută sub denumirea de „Ruscă”. În timp ce bărbatul efectua lucrări la un gard, băiatul ar fi plecat într-o direcție necunoscută și nu a mai revenit. La scurt timp, acesta a observat dispariția și a sunat la 112.

Alexandru Zerestea are 5 ani, aproximativ 1 metru înălțime, păr șaten tuns scurt și ochi căprui. La momentul dispariției purta o bluză albastră, pantaloni sport gri și adidași albaștri.

Operațiunile de căutare continuă în ritm alert, fiind mobilizate peste 450 de persoane- polițiști, jandarmi, pompieri, salvamontiști, voluntari și militari, inclusiv militarii de la Academia Forțelor Terestre din Sibiu.

De asemenea, în teren sunt folosiți și șase câini de urmă, iar aproximativ 55 de polițiști participă direct la căutări.

Până în prezent, a fost verificată o suprafață de aproximativ 15 kilometri pătrați, în zone împădurite și greu accesibile din extravilanul localității.

De asemenea, acțiunile sunt sprijinite aerian de Inspectoratul General de Aviație, iar autoritățile au transmis mai multe mesaje RO-ALERT către populație, cu semnalmentele copilului dispărut.

Polițiștii au precizat că au fost efectuate verificări la domiciliul familiei și în zona în care copilul a fost văzut ultima dată, fiind prelevate probe de către criminaliști.

Autoritățile fac apel la cetățeni ca, în cazul în care dețin informații care pot ajuta la găsirea copilului, să sune de urgență la 112.

„Facem apel pe această cale la toţi cetățenii care deţin informații cu privire la prezenta speță să apeleze numărul unic de urgență 112, sau să anunțe toate informațiile pe care le deţin la cea mai apropiată unitate de poliție”, a transmis Vlad Teodosiu, purtătorul de cuvânt IPJ Sibiu.