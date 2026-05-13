Spațiul aerian din nordul și centrul R. Moldova, închis după pătrunderea unei drone. MAE: „O încălcare inadmisibilă”

Spațiul aerian din nordul și centrul Republicii Moldova a fost închis temporar după ce o dronă a pătruns pe teritoriul țării în timpul atacului masiv al Rusiei asupra Ucrainei. Ministerul moldovean al Afacerilor Externe condamnă incidentul, subliniind că acesta reprezintă o încălcare inadmisibilă.

Potrivit responsabililor din cadrul Ministerului moldovean al Apărării, drona a survolat în jurul orei 16:00 frontiera Republicii Moldova, deplasându-se pe teritoriul țării timp de zeci de minute.

,,Datele au fost furnizate de Serviciul Operații Aeriene din cadrul Armatei Naționale. La ora 16.05 drona a fost văzută de localnici deasupra orașului Bălți, aceasta deplasându-se pe traiectoria de zbor în direcția raionului Ungheni. Ulterior, la ora 16:19, aparatul de zbor fără pilot a fost detectat de sistemele de supraveghere a spațiului aerian din dotarea Armatei Naționale în localitatea Lăpușna, raionul Hîncești, la 16:23 – aproprierea localității Cărpineni, r. Hîncești, menținând direcția către zona de sud a țării”, au menționat responsabilii Inspectoratului General al Poliției de Frontieră (IGPF).

Iar ulterior, mai exact la ora 16:55, drona a reapărut pe radare în sudul țării. Pe fondul acestui incident, spațiul aerian din nordul și centrul Republicii Moldova a fost temporar închis.

,,Reiterăm îndemnul autorităților către populație să țină cont de măsurile de securitate, iar în cazul observării/depistării să anunțe 112”, au adăugat angajații IGPF.

Reacția MAE

Reprezentanții Ministerul Afacerilor Externe (MAE) de la Chișinău au reacționat, condamnând ,,ferm survolarea neautorizată a spațiului aerian al Republicii Moldova de către un aparat de zbor fără pilot, care a traversat frontiera de stat din direcția Moghiliov Podolsk, regiunea Vinița, spre satul Sauca, raionul Ocnița.Astfel de incidente reprezintă o încălcare inadmisibilă a suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova și constituie un risc la adresa securității cetățenilor noștri.Ministerul Afacerilor Externe reiterează necesitatea respectării stricte a spațiului aerian al Republicii Moldova, în conformitate cu normele dreptului internațional”.

De la începutul războiului din Ucraina și până în prezent, mai multe rachete sau drone au survolat ilegal spațiul aerian al Republicii Moldova, iar unele dintre ele au fost găsite ulterior pe teritoriul țării.

Aflată recent într-o vizită la Kiev, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a reamintit că amenințările Kremlinului nu se opresc la granițele Ucrainei, vorbind și despre impactul direct asupra Chișinăului: atacul asupra centralei de la Novodnistrovsk care a poluat apele fluviului Nistru și a lăsat 300.000 de moldoveni fără apă potabilă timp de aproape o săptămână, perturbările în alimentarea cu energie electrică și încălcările repetate ale spațiului aerian.

„Securitatea Moldovei și securitatea Ucrainei sunt interconectate. Ucraina, apărându-se, ne apără și pe noi”, a adăugat Maia Sandu.