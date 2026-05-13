Regulile de aur ale magnatului excentric care refuză să îmbătrânească, cheltuind milioane pe longevitate: ce funcționează cu adevărat

Bryan Johnson, antreprenorul american cunoscut pentru experimentele sale costisitoare în domeniul longevității, revine în atenția publicului cu un nou set de recomandări privind stilul de viață. După ani de teste, monitorizări și investiții de milioane de dolari pentru a încetini îmbătrânirea, Johnson spune că a ajuns la un set de reguli simple, pe care le-a prezentat drept un ghid pentru generațiile viitoare.

Mesajul său, publicat pe rețelele sociale, este formulat ca o scrisoare din partea „unchiului și mătușii nemuritoare, către nepoatele și nepoții noștri nemuritori”, în care sintetizează concluziile trase din propriile experimente de biohacking, potrivit The Economic Times

Regulile lui Bryan Johnson

Johnson (48 de ani) pune accent pe patru direcții majore: somn, alimentație, mișcare și obiceiuri zilnice.

Somnul este fundamentul oricărui demers de menținere a sănătății, arată Johnson într-o postare pe X cu titlul „Tot ce am învățat cheltuind milioane pe longevitate”.

Milionarul recomandă minimum opt ore petrecute în pat, culcare la aceeași oră în fiecare seară și evitarea meselor târzii. De asemenea, Bryan Johnson recomandă renunțarea la ecrane cu cel puțin o oră înainte de culcare și menținerea unui mediu răcoros și liniștit în dormitor.

În privința alimentelor și rutinei zilnice, Bryan Johnson pledează pentru reducerea zahărului adăugat, evitarea alimentelor prăjite și a celor ultraprocesate, precum și orientarea către fructe, legume, nuci, leguminoase și fructe de pădure. El încurajează mișcarea constantă: mers pe jos după mese, activitate fizică regulată, exerciții de forță și întinderi zilnice.

Antreprenorul specializat în longevitate atrage atenția și asupra unor factori de mediu care, în opinia lui, sunt adesea ignorați: hidratare adecvată, expunere la lumină naturală dimineața, protejarea pielii în orele cu radiație intensă, aerisirea locuinței și reducerea contactului cu plasticul. Igiena dentară riguroasă - periaj, ață dentară, curățarea limbii - se află, de asemenea, pe lista sa de priorități și recomandări.

În ceea ce privește sănătate mintală și socială, Johnson recomandă limitarea timpului petrecut pe rețelele sociale, dezactivarea notificărilor inutile, gestionarea stresului prin tehnici de respirație și menținerea legăturilor cu prietenii. Antreprenorul avertizează asupra consumului excesiv de alcool, fumatului și chiar a cafelei consumate prea târziu în zi, care poate afecta somnul.

Iată lista completă de sfaturi după ani de cercetare în domeniul longevității:

0. Somnul este cel mai puternic medicament din lume.

1. Stai în pat 8 ore.

2. Culcă-te la aceeași oră în fiecare seară, înainte de miezul nopții.

3. Nu mânca înainte de somn.

4. Consumă alimente ușoare seara.

5. Fără ecrane cu o oră înainte de culcare.

6. Evită zahărul adăugat (este aproape peste tot).

7. Evită tot ce se găsește într-un magazin alimentar american

8. Evită mâncarea prăjită.

9. Descalță-te la ușă.

10. Consumă alimente integrale, mai ales legume, fructe, nuci, leguminoase și fructe de pădure.

11. Mergi puțin după masă sau fă câteva genuflexiuni.

12. Ridică-ți pulsul regulat prin exerciții.

13. Ridică greutăți.

14. Fă stretching zilnic.

15. Folosește duș bucal, ață dentară, periază dinții și curăță limba dimineața și seara.

16. Fă un efort să bei apă suficientă.

17. Expune-te la lumina soarelui dimineața.

18. Protejează-ți pielea la soarele puternic de la prânz.

19. Stai drept.

20. Întâlnește-te cu cel puțin un prieten o dată pe săptămână.

21. Evită plasticul cât poți.

22. Aerisește încăperile.

23. Când ești stresat, respiră și învață să-ți calmezi corpul.

24. Mergi la dentist.

25. Evită să stai jos perioade lungi.

26. Protejează-ți auzul, lumea este prea zgomotoasă.

27. Alcoolul îți face rău.

28. Termină cafeaua înainte de prânz.

29. Evită luminile puternice după apus.

30. Dacă ești obez, ia în calcul un tratament GLP.

31. Dormi într-o cameră răcoroasă.

32. Mesajele la volan sunt periculoase.

33. Oprește notificările inutile.

34. Limitează utilizarea rețelelor sociale.

35. Nu fuma nimic.

36. Dacă ai probleme cu somnul, citește o carte fizică înainte de culcare.

37. Cu o oră înainte de somn, urmează o rutină calmă: baie, citit, plimbare ușoară, muzică.

38. Corpul funcționează ca un ceas și iubește rutina. Creează-ți un program de dimineață și de seară.

39. Evită călătoriile lungi când poți.

40. Începe cu pași mici și introdu schimbările treptat.

41. Fă mai puțin… majoritatea lucrurilor nu funcționează.

Cât de importantă este disciplina

Un element central al filosofiei sale este disciplina: corpul, spune el, funcționează optim atunci când ritmurile zilnice sunt stabile, de la orele de somn, la mese și activitate fizică. Bryan Johnson recomandă și controale medicale periodice, analize de sânge și evitarea călătoriilor lungi atunci când nu sunt necesare.

Johnson subliniază că schimbările durabile nu vin din transformări radicale, ci din pași mici, repetați constant. Simplificarea vieții și concentrarea pe obiceiuri cu adevărat eficiente ar fi, în opinia sa, cheia unei sănătăți de durată.

Un documentar Netflix explorează viața și experimentele radicale ale lui Bryan Johnson, urmărindu-l în misiunea sa de a demonstra că declinul biologic și moartea nu sunt inevitabile.

