search
Miercuri, 13 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Regulile de aur ale magnatului excentric care refuză să îmbătrânească, cheltuind milioane pe longevitate: ce funcționează cu adevărat

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Bryan Johnson, antreprenorul american cunoscut pentru experimentele sale costisitoare în domeniul longevității, revine în atenția publicului cu un nou set de recomandări privind stilul de viață. După ani de teste, monitorizări și investiții de milioane de dolari pentru a încetini îmbătrânirea, Johnson spune că a ajuns la un set de reguli simple, pe care le-a prezentat drept un ghid pentru generațiile viitoare.

Bryan Johnson și fiul său FOTO Instagram B J
Bryan Johnson și fiul său FOTO Instagram B J

Mesajul său, publicat pe rețelele sociale, este formulat ca o scrisoare din partea „unchiului și mătușii nemuritoare, către nepoatele și nepoții noștri nemuritori”, în care sintetizează concluziile trase din propriile experimente de biohacking, potrivit The Economic Times

Regulile lui Bryan Johnson

Johnson (48 de ani) pune accent pe patru direcții majore: somn, alimentație, mișcare și obiceiuri zilnice.

Somnul este fundamentul oricărui demers de menținere a sănătății, arată Johnson într-o postare pe X cu titlul „Tot ce am învățat cheltuind milioane pe longevitate”.

Milionarul recomandă minimum opt ore petrecute în pat, culcare la aceeași oră în fiecare seară și evitarea meselor târzii. De asemenea, Bryan Johnson recomandă renunțarea la ecrane cu cel puțin o oră înainte de culcare și menținerea unui mediu răcoros și liniștit în dormitor.

În privința alimentelor și rutinei zilnice, Bryan Johnson pledează pentru reducerea zahărului adăugat, evitarea alimentelor prăjite și a celor ultraprocesate, precum și orientarea către fructe, legume, nuci, leguminoase și fructe de pădure. El încurajează mișcarea constantă: mers pe jos după mese, activitate fizică regulată, exerciții de forță și întinderi zilnice.

Bryan Johnson FOTO Instagram
Bryan Johnson FOTO Instagram

Antreprenorul specializat în longevitate atrage atenția și asupra unor factori de mediu care, în opinia lui, sunt adesea ignorați: hidratare adecvată, expunere la lumină naturală dimineața, protejarea pielii în orele cu radiație intensă, aerisirea locuinței și reducerea contactului cu plasticul. Igiena dentară riguroasă - periaj, ață dentară, curățarea limbii - se află, de asemenea, pe lista sa de priorități și recomandări.

În ceea ce privește sănătate mintală și socială, Johnson recomandă limitarea timpului petrecut pe rețelele sociale, dezactivarea notificărilor inutile, gestionarea stresului prin tehnici de respirație și menținerea legăturilor cu prietenii. Antreprenorul avertizează asupra consumului excesiv de alcool, fumatului și chiar a cafelei consumate prea târziu în zi, care poate afecta somnul.

Iată lista completă de sfaturi după ani de cercetare în domeniul longevității:

0. Somnul este cel mai puternic medicament din lume.

1. Stai în pat 8 ore.

2. Culcă-te la aceeași oră în fiecare seară, înainte de miezul nopții.

3. Nu mânca înainte de somn.

4. Consumă alimente ușoare seara.

5. Fără ecrane cu o oră înainte de culcare.

6. Evită zahărul adăugat (este aproape peste tot).

7. Evită tot ce se găsește într-un magazin alimentar american

8. Evită mâncarea prăjită.

9. Descalță-te la ușă.

10. Consumă alimente integrale, mai ales legume, fructe, nuci, leguminoase și fructe de pădure.

11. Mergi puțin după masă sau fă câteva genuflexiuni.

12. Ridică-ți pulsul regulat prin exerciții.

13. Ridică greutăți.

14. Fă stretching zilnic.

15. Folosește duș bucal, ață dentară, periază dinții și curăță limba dimineața și seara.

16. Fă un efort să bei apă suficientă.

17. Expune-te la lumina soarelui dimineața.

18. Protejează-ți pielea la soarele puternic de la prânz.

19. Stai drept.

20. Întâlnește-te cu cel puțin un prieten o dată pe săptămână.

21. Evită plasticul cât poți.

22. Aerisește încăperile.

23. Când ești stresat, respiră și învață să-ți calmezi corpul.

24. Mergi la dentist.

25. Evită să stai jos perioade lungi.

26. Protejează-ți auzul, lumea este prea zgomotoasă.

27. Alcoolul îți face rău.

28. Termină cafeaua înainte de prânz.

29. Evită luminile puternice după apus.

30. Dacă ești obez, ia în calcul un tratament GLP.

31. Dormi într-o cameră răcoroasă.

32. Mesajele la volan sunt periculoase.

33. Oprește notificările inutile.

34. Limitează utilizarea rețelelor sociale.

35. Nu fuma nimic.

36. Dacă ai probleme cu somnul, citește o carte fizică înainte de culcare.

37. Cu o oră înainte de somn, urmează o rutină calmă: baie, citit, plimbare ușoară, muzică.

38. Corpul funcționează ca un ceas și iubește rutina. Creează-ți un program de dimineață și de seară.

39. Evită călătoriile lungi când poți.

40. Începe cu pași mici și introdu schimbările treptat.

41. Fă mai puțin… majoritatea lucrurilor nu funcționează.

Cât de importantă este disciplina

Un element central al filosofiei sale este disciplina: corpul, spune el, funcționează optim atunci când ritmurile zilnice sunt stabile,  de la orele de somn, la mese și activitate fizică. Bryan Johnson recomandă și controale medicale periodice, analize de sânge și evitarea călătoriilor lungi atunci când nu sunt necesare.

Un antreprenor susține că a găsit soluția miraculoasă care încetinește îmbătrânirea. Tatăl său de 70 de ani arată de 46

Johnson subliniază că schimbările durabile nu vin din transformări radicale, ci din pași mici, repetați constant. Simplificarea vieții și concentrarea pe obiceiuri cu adevărat eficiente ar fi, în opinia sa, cheia unei sănătăți de durată.

 Un documentar Netflix explorează viața și experimentele radicale ale lui Bryan Johnson, urmărindu-l în misiunea sa de a demonstra că declinul biologic și moartea nu sunt inevitabile.

Magnatul american care cheltuie milioane de dolari anual pentru a trăi veșnic, de nerecunoscut: „Fața a început să-mi explodeze”

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
EXCLUSIV Schimbarea la față a lui Vladimir Putin prin ochii primului premier al liderului rus: „Nu a vrut să renunțe”
digi24.ro
image
INS: Economia este în scădere cu 1,7% în primul trimestru faţă de perioada similară din 2025
stirileprotv.ro
image
Guvernul Bolojan a băgat România în criză economică. O confirmă primele date oficiale ale INS pe 2026. Cu cât a scăzut economia
gandul.ro
image
Metoda „piatra gri” sau cum să faci față persoanelor cu tulburarea de personalitate narcisistă
mediafax.ro
image
Cristi Borcea a dezvăluit omul cheie în succesul Universității Craiova: “Are cel mai mare merit!”
fanatik.ro
image
Giles Portman, ambasadorul Marii Britanii la București: „Interesul României este ca Ucraina să câștige războiul început de Rusia”
libertatea.ro
image
Ce nume de tehnocrați ia în calcul Nicușor Dan pentru funcția de premier (surse)
digi24.ro
image
Jigniri halucinante, la TV: „Oraș mizer! Dacă Charles Darwin s-ar fi oprit acolo, nu mai venea cu teoria evoluției”
gsp.ro
image
Lovitură pentru Gigi Becali: nu mai poate termina biserica! Patronul FCSB-ului a ”explodat”
digisport.ro
image
Alimentul banal pe care Mihaela Bilic îl recomandă pentru ulcer, gastrită și retenția de lichide. Românii îl ignoră complet în supermarket
click.ro
image
Suedia, prima ţară care a digitalizat învăţământul, se întoarce la hârtie și pix. „Elevii au nevoie de mai puține computere”
antena3.ro
image
Apartamentele se scumpesc chiar şi când tranzacţiile se prăbuşesc
zf.ro
image
Au renunţat să îşi ia casă după ce cursul EURO a explodat. Unii au de plătit zeci de mii de lei în plus
observatornews.ro
image
Câți bani au strâns Andreea Bălan și Victor Cornea, din darul de nuntă! Suma este gigantică
cancan.ro
image
Care pensionari primesc între 480 și 630 lei în plus la pensie? În ce județe se dau mai mulți bani?
newsweek.ro
image
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
prosport.ro
image
Cât te costă să-ți montezi centrală termică de apartament în București. Sume reale: 'Merită deranjul și investiția?'
playtech.ro
image
Câți bani au făcut ”băieții deștepți” care au trucat pozele cu Nicușor Dan. Le-a crescut profitul cu 245.000% în anul alegerilor
fanatik.ro
image
Este Nicușor Dan, de fapt, eurosceptic? Cum poate jongla președintele și cu Washington și cu Bruxelles. ”Nu a fost un liberal și nu va fi un liberal”
ziare.com
image
Olandezii anunță: ”Dennis Man, pe picior de plecare de la PSV!”. Suma vehiculată e uriașă
digisport.ro
image
România în fața unei presiuni energetice fără precedent. Importuri în creștere și costuri record la electricitate
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Imagini SPECTACULOASE cu vila de lux în care locuiesc Andreea Bălan și Victor Cornea. Aici a locuit și cu George Burcea / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Horoscop 13 mai. Începe un nou capitol important pentru nativi. Zodiile care azi vor avea de câștigat
mediaflux.ro
image
„Regele” escortelor! » Fosta vedetă organiza petrecerile anchetate de procurori
gsp.ro
image
Actorul Ioan Isaiu a fost imposibil de salvat. A făcut infarct în timpul filmărilor. Cum l-au găsit medicii la fața locului
actualitate.net
image
Strategia „faptului împlinit” a lui George Copos. Cum încearcă milionarul să schimbe regulile de „dragul” turismului pe Tâmpa și Panoramic
actualitate.net
image
Cum obții un orez perfect și aromat: „Un sfat excelent”. Trebuie adăugat un ingredient simplu în tigaie
click.ro
image
Românii au ales cel mai frumos oraș din țară: „Are problemele lui, dar la capitolul frumusețe nu se compară”
click.ro
image
Pensionarii care ar putea recupera banii opriți pentru CASS. Ce trebuie să facă pentru a nu pierde sumele reținute
click.ro
Greta Garbo (2) jpg
Regina pofticioasă, cu o libertate erotică fascinantă. Își alegea amanții cei mai tineri, dar și femei fără prejudecăți, ca să se reîncarce cu energie
okmagazine.ro
Tort de banane Sursa foto shutterstock 1899682282 jpg
Tortul cu banane, răsfățul perfect pentru seri liniștite
clickpentrufemei.ro
Portretul regelui Andrei al II-lea al Ungariei, în Chronica Hungarorum (© Wikimedia Commons)
Documentul prin care regele Andrei al II-lea al Ungariei dăruiește Țara Bârsei Cavalerilor Teutoni
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Locul spectaculos din Moldova care ar putea intra în UNESCO. Zona atrage tot mai mulți turiști străini
image
Cum obții un orez perfect și aromat: „Un sfat excelent”. Trebuie adăugat un ingredient simplu în tigaie

OK! Magazine

image
„Nu era nimic sexy la orgiile noastre!” Mărturii cutremurătoare din infernul în care au trăit cele mai frumoase femei

Click! Pentru femei

image
Blestemul care o bântuie pe Kylie Jenner. De teamă, i-a făcut asta iubitului ei

Click! Sănătate

image
Creierul persoanelor cu această grupă de sânge ar îmbătrâni mai repede decât restul