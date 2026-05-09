Trei moduri prin care părinții își pot traumatiza copiii fără să-și dea seama. Specialist: „Ajung adulți complet înstrăinați de propriile emoții”

Mulți oameni trăiesc cu impresia că rănile emoționale provin exclusiv din copilării dificile, marcate de abuzuri evidente, haos, neglijență severă sau instabilitate. Cu toate acestea, cabinetele de psihoterapie sunt pline de adulți care spun o cu totul altă poveste. Ei mărturisec că au părinți care au muncit din greu, le-au asigurat tot confortul financiar și nu s-au comportat niciodată într-un mod vizibil dăunător. Conform standardelor tradiționale, au avut o copilărie „bună”.

Și, totuși, aceiași adulți se confruntă cu un sentiment greu de definit: o senzație de distanțare emoțională, dificultatea de a-și exprima nevoile și o certitudine că le-a lipsit ceva esențial, chiar dacă aparent totul era în regulă. Psihologia are un termen precis pentru acest paradox, explică dr. Mark Travers într-un articol publicat recent în revista Psychology Today: neglijarea emoțională.

Spre deosebire de abuzul fizic sau verbal, neglijarea emoțională nu se produce prin lucrurile rele pe care părinții le-au făcut, ci prin lucruri esențiale pe care au omis să le facă. Mai exact, este vorba despre lipsa acelei conexiuni constante prin care părintele vede, înțelege și validează trăirile copilului. Așa se explică de ce chiar și copiii crescuți în familii funcționale, unde părinții au fost responsabili și bine intenționați, pot ajunge adulți care poartă cu ei această traumă invizibilă. Iată cele trei moduri principale prin care se poate produce o astfel de ruptură nevăzută:

1. Părintele a avut grijă de tine, dar nu s-a conectat emoțional

Cercetările din zona de parenting fac adesea diferența între „a avea grijă” (caregiving) și „conectarea emoțională” (attunement). A avea grijă înseamnă să acoperi nevoile fizice și logistice ale copilului: mâncare, adăpost, siguranță, școală. Conectarea, în schimb, presupune să recunoști și să răspunzi la lumea emoțională interioară a copilului.

Psihologul Edward Tronick a demonstrat importanța acestei conexiuni în faimosul său „experiment al feței impasibile”. În cadrul acestuia, bebelușii interacționau normal cu mamele lor, până când acestea adoptau brusc o expresie facială neutră, lipsită de reacție. În doar câteva secunde, bebelușii deveneau agitați și încercau disperați să reatragă atenția mamei. Când lipsa de reacție continua, copiii dădeau semne clare de retragere emoțională.

Lecția aici nu este că părinții trebuie să fie perfecți, opinează dr. Mark Travers. Din contră, relațiile sănătoase implică mici deconectări urmate de reconectare. Importantă este repararea. Dar când reacțiile emoționale ale părintelui sunt constant limitate, copiii învață că trăirile lor interioare nu sunt importante și nici nu e sigur să le exprime.

2. Lipsa validării și a „oglindirii” emoționale

Ca părinte, a fi „suficient de bun” nu înseamnă doar să nu faci rău; necesită și prezență emoțională. În familiile moderne, mulți părinți bifează cu succes toate sarcinile practice, dar eșuează la capitolul disponibilitate emoțională, adesea din cauza stresului, a problemelor de sănătate mintală sau a distragerilor din mediul digital.

Studiile arată că neglijarea emoțională din copilărie crește masiv riscul ca adultul de mai târziu să sufere de depresie, anxietate și tulburări de comportament. Când un părinte ignoră tristețea sau furia copilului, în loc să le valideze – un proces esențial numit „oglindire emoțională” –, copilul nu învață să-și recunoască și să-și gestioneze trăirile. „Consecința? Acești copii ajung adulți complet înstrăinați de propriile emoții, adesea incapabili să înțeleagă sau să exprime ce simt cu adevărat”, punctează dr. Mark Travers.

3. Părintele a fost afectuos, dar inconsecvent

O altă capcană apare atunci când părintele este iubitor și responsabil, dar este el însuși o fire mai rezervată sau incomodată de exprimarea vulnerabilități, atrage atenția specialistul. Când răspunsurile emoționale ale părintelui sunt distante sau inconsecvente, copiii pot dezvolta un stil de atașament evitant sau anxios.

Copiii sunt extraordinar de adaptabili, subliniază dr. Mark Travers. Când nevoile lor emoționale nu sunt împlinite, ei preferă să-și reducă propriile așteptări pentru a menține stabilitatea în familie. În copilărie, acest mecanism de apărare poate fi confundat cu „maturitatea” sau „independența”. Însă la maturitate, se traduce prin dificultatea de a cere ajutor, disconfort în fața vulnerabilității și un sentiment cronic de singurătate, chiar și atunci când sunt înconjurați de alte persoane.

Rana invizibilă poate fi vindecată

Marea provocare pentru adulții crescuți în astfel de medii este să recunoască că această lipsă emoțională se simte de parcă ar fi fost trădați. Ne iubim și ne respectăm părinții pentru eforturile lor, însă, subliniază Dr. Mark Travers, a recunoaște că anumite nevoi emoționale nu ne-au fost împlinite nu înseamnă că părinții noștri au eșuat ca oameni sau că nu le-a păsat. „Ei ne-au oferit cel mai bun tip de grijă pe care l-au știut, adesea fiind limitați de felul în care au fost crescuți la rândul lor.”

Vestea bună este că dezvoltarea emoțională nu se oprește odată cu finalul copilăriei. Adulții pot învăța să construiască relații solide și echilibrate la maturitate, cu ajutorul prieteniilor, al relațiilor romantice sănătoase și al psihoterapiei. Uneori, simplul fapt de a da un nume acestui sentiment de gol interior – și de a recunoaște că el provine dintr-o lipsă din copilărie – este primul și cel mai eliberator pas spre vindecare, conchide specialistul.

