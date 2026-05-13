Un atac cu drone iraniene a provocat o scurgere de combustibil unui petrolier în largul Omanului

Un petrolier aparținând companiei ADNOC Logistics & Services, divizie a grupului petrolier de stat din Emiratele Arabe Unite, a suferit o scurgere de combustibil în largul coastelor Omanului după ce a fost lovit de drone iraniene, potrivit unui anunț făcut miercuri de companie, relatează Reuters.

Nava M.V. Barakah a fost atacată pe 4 mai de două drone iraniene, în contextul tensiunilor și restricțiilor impuse navigației prin Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul petrolului la nivel mondial.

Reprezentanții ADNOC au precizat că petrolierul rămâne ancorat în apropierea coastelor Omanului și că în urma incidentului s-a scurs „o cantitate redusă” de combustibil. Compania nu a oferit detalii privind cantitatea exactă.

ADNOC Logistics & Services a transmis că monitorizează situația și colaborează „îndeaproape cu autoritățile relevante și echipele specializate de intervenție”.

La momentul atacului, nava nu transporta încărcătură; niciun membru al echipajului nu a fost rănit.

Imagini satelitare realizate pe 7 și 9 mai de programul european Copernicus Sentinel au surprins o dâră albă în urma navei, identificată de platforma TankerTrackers.com drept M.V. Barakah, în apropierea Peninsulei Musandam din Oman.

Experții consultați de Reuters au spus că imaginile sunt compatibile cu o posibilă scurgere de petrol sau combustibil. Totuși, imaginile mai recente arată că pata nu mai este vizibilă.

Incidentul evidențiază riscurile ecologice generate de conflictul dintre Iran și statele din regiune, în condițiile în care sute de nave comerciale rămân blocate în Golful Persic din cauza situației de securitate

Separat, săptămâna trecută, imagini din satelit au arătat o posibilă pată de petrol în apropierea insulei Kharg, principalul terminal petrolier al Iranului. Autoritățile iraniene au declarat că aceasta ar fi fost provocată de deversarea de ape reziduale de către un petrolier și nu de o avarie la facilitățile petroliere.