Cine este tânăra din cercul apropiat al lui Trump care îi alimentează tiradele nocturne pe rețelele sociale

Mai mulți membri ai cercului apropiat al președintelui american Donald Trump sunt tot mai iritați de influența unei colaboratoare considerate responsabilă pentru valul de postări controversate publicate noaptea târziu pe platforma Truth Social, relatează presa americană.

Potrivit unui material publicat de The Wall Street Journal, asistenta executivă Natalie Harp, aflată la începutul celui de-al doilea mandat al lui Trump în centrul aparatului său de comunicare online, joacă un rol-cheie în distribuirea mesajelor agresive și a teoriilor conspiraționiste promovate de liderul de la Casa Albă.

În multe seri, Donald Trump publică zeci de mesaje în care își atacă adversarii politici, distribuie imagini generate cu inteligență artificială sau promovează conținut provenit din conturi obscure ale mișcării MAGA de pe platformele X și Truth Social.

Surse citate de publicația americană afirmă însă că o mare parte din acest conținut nu este pregătită direct de Trump. Natalie Harp ar selecta și tipări propuneri de postări – multe preluate sau adaptate din alte conturi online – pe care i le prezintă președintelui pentru aprobare.

Ulterior, aceasta publică mesajele de pe contul oficial al lui Trump. Președintele postează și personal anumite mesaje, însă, potrivit acelorași surse, aprobă toate materialele care apar pe contul său.

Printre postările controversate atribuite echipei coordonate de Harp s-ar număra un videoclip rasist în care Barack și Michelle Obama erau reprezentați ca maimuțe, precum și o imagine generată cu AI în care Trump apărea în ipostaza lui Iisus Hristos. Ambele materiale au fost ulterior șterse.

Modul în care este gestionată comunicarea online a provocat nemulțumiri în interiorul administrației, afirmă sursele WSJ. Oficialii Casei Albe s-ar plânge că Natalie Harp nu consultă biroul șefului de cabinet, echipa de comunicare sau consilierii pentru securitate națională înainte de publicarea unor mesaje sensibile.

Potrivit acelorași surse, Harp le-ar fi transmis colegilor că lucrează exclusiv pentru Donald Trump și că răspunde doar în fața acestuia.

Directorul de comunicare al Casei Albe, Steven Cheung, a refuzat să detalieze modul în care funcționează procesul intern de aprobare a mesajelor, însă a apărat eficiența platformei Truth Social.

„Niciun alt instrument de comunicare online nu s-a dovedit mai eficient decât Truth”, a declarat acesta pentru The Wall Street Journal. El a susținut că platforma îi permite lui Trump să transmită direct și nefiltrat opiniile sale către publicul american, fără „distorsionarea” acestora de către presa tradițională.