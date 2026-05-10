Adevărul Dezvoltare personală
  • adevarul.ro
  • Facebook
  • YouTube
  • X
  • Instagram
  • TikTok

Interviu Greșeala pe care mulți părinți o fac când își laudă copiii. Specialist: „Nu au nevoie să creadă că sunt perfecți”

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Îți lauzi prea des copilul fără să îți dai seama? Specialiștii spun că anumite tipuri de complimente îi pot face pe copii să evite provocările și să se teamă mai mult de greșeli. Ce pot face părinții, în schimb?

copil
Sursă foto: Unsplash

Cercetările din ultimele decenii contestă ideea conform căreia încurajările frecvente și etichetările pozitive precum „ești foarte deștept” îi motivează automat pe copii să performeze mai bine. Din contră, specialiștii atrag atenția că diferența dintre a lăuda un copil pentru inteligență și a-l aprecia pentru efortul depus poate influența felul în care acesta se raportează la greșeli, dificultăți și propriile capacități.

De ce evită unii copii provocările

Una dintre cele mai influente cercetări pe această temă a fost realizată de psihologii americani Claudia Mueller și Carol Dweck și publicată în 1998 în Journal of Personality and Social Psychology. Studiul, care a fost realizat pe elevi de clasa a V-a, a analizat efectele diferitelor tipuri de feedback asupra motivației și performanței școlare.

Copiii care au fost lăudați pentru inteligență, prin formulări precum „trebuie să fii deștept să rezolvi problemele astea”, au devenit ulterior mai reticenți în fața sarcinilor dificile și au preferat exercițiile ușoare. În schimb, elevii care au primit feedback orientat spre proces și efort au fost mai dispuși să accepte provocări.

„Contrar credinței populare, șase studii au arătat că lauda pentru inteligență are efecte mai negative asupra motivației copiilor decât lauda pentru efort”, concluzionau Mueller și Dweck în studiul publicat în 1998.

Cercetările ulterioare au mers în aceeași direcție. În 2014, psihologul Eddie Brummelman, de la Universitatea din Amsterdam, a analizat ceea ce specialiștii numesc „laudă exagerată” – formulări de tipul „ai făcut un desen incredibil de frumos!”. Studiul a arătat că adulții tind să folosească astfel de expresii mai ales în relația cu copiii care au o stimă de sine scăzută, însă efectul poate fi opus celui dorit: copiii ajung să evite provocările pentru că simt presiunea unor standarde imposibil de menținut.

Alte cercetări au asociat lauda orientată spre trăsături fixe cu apariția comportamentelor de auto-sabotaj. De pildă, un studiu publicat în 2018 în Frontiers in Psychology a arătat că elevii lăudați pentru „abilități” sunt mai predispuși să reducă timpul investit într-o anumită sarcină dificilă sau să evite situațiile în care ar putea eșua.

Psihologul Carol Dweck a dezvoltat încă din anii ’90 teoria „mindset-ului fix” și a „growth mindset-ului”, potrivit căreia felul în care copiii își percep inteligența influențează raportarea lor la greșeli și provocări.

Cum apare frica de eșec la copii

Psihoterapeutul sistemic Denisa Zdrobiș spune că mulți părinți confundă încurajarea cu etichetarea pozitivă constantă, fără să observe presiunea pe care aceasta o poate crea asupra copilului.

Cele 10 minute pe zi care pot schimba o familie: „Copiii nu au nevoie de părinți perfecți, ci de părinți care se întorc“

„La prima vedere, lauda pare unul dintre cele mai firești și sănătoase lucruri pe care le poate face un părinte. Ne dorim să ne încurajăm copiii, să le creștem încrederea în sine, să le arătăm că îi vedem și că ne bucurăm de reușitele lor. Și totuși, există o nuanță importantă pe care mulți părinți o scapă din vedere: nu orice tip de laudă ajută, iar uneori, fără să ne dăm seama, putem obține exact efectul opus”, explică psihoterapeutul pentru „Adevărul”.

Potrivit acesteia, formulările repetate de tipul „ești foarte deștept”, „ești cel mai bun” sau „ești extraordinar” mută accentul de pe proces pe identitatea copilului.

„În timp, copilul începe să creadă că trebuie să fie «deștept» sau «cel mai bun» tot timpul. Iar de aici apare o presiune subtilă: dacă greșesc, dacă nu reușesc, înseamnă că nu mai sunt acel copil «deosebit»”, spune Denisa Zdrobiș.

Specialista atrage atenția că acest tip de feedback poate produce exact efectul pe care părinții încearcă să îl evite. „În loc să crească încrederea, acest tip de laudă poate crește frica de eșec”, afirmă psihoterapeutul.

Consecința apare adesea în raportarea copiilor la dificultăți. Cei care sunt identificați constant cu ideea de inteligență sau talent ajung să aleagă contexte sigure, în care probabilitatea de reușită este mare.

„Copiii care sunt lăudați constant pentru inteligență sau talent tind, paradoxal, să evite provocările. Aleg lucruri ușoare, în care știu că vor reuși, pentru a-și proteja imaginea de sine”, este de părere Denisa Zdrobiș.

Psihoterapeutul spune că problema devine și mai complexă atunci când lauda este făcută public, în fața altor persoane.

„«Este genial», «nu greșește niciodată», «e cea mai bună din clasă» sunt formulări care, deși pornesc din mândrie, pot construi o imagine rigidă în jurul copilului”, continuă ea.

În timp, această imagine poate produce discrepanțe între felul în care copilul este perceput și experiența sa reală, care include inevitabil nesiguranță, greșeli și dificultăți.

În timp, această discrepanță poate duce la ceea ce numim sindromul impostorului: senzația că nu ești, de fapt, atât de bun pe cât cred ceilalți și teama că, la un moment dat, «vei fi descoperit»”, afirmă psihoterapeutul.

Recomandările specialiștilor

Specialiștii nu recomandă eliminarea laudei din relația cu copiii, ci reformularea ei. Cercetările arată că feedbackul orientat spre efort, strategie și perseverență îi ajută pe copii să își dezvolte toleranța la frustrare și disponibilitatea de a încerca lucruri noi.

„În loc de «ești foarte deștept», este mai util «am văzut cât ai muncit la asta» sau «ai avut răbdare și ai încercat mai multe variante»”, spune Denisa Zdrobiș.

Psihoterapeutul subliniază că validarea emoțiilor este la fel de importantă ca aprecierea rezultatelor.

„Dacă un copil este dezamăgit sau frustrat, nu este nevoie să-i «reparăm» imediat starea cu o laudă. Uneori, cel mai valoros lucru este să fim prezenți: «văd că ți-a fost greu» sau «te-ai supărat că nu ți-a ieșit»”, explică ea.

„În esență, nu este vorba despre a lăuda mai puțin, ci despre a lăuda mai conștient”, completează Denisa Zdrobiș„Copiii nu au nevoie să creadă că sunt perfecți. Au nevoie să știe că pot crește, că pot învăța și că sunt valoroși chiar și atunci când lucrurile nu ies așa cum și-ar dori", concluzionează aceasta.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Concluziile lui Nicușor Dan după consultările informale: Noul Guvern va avea ca obiectiv până în septembrie să propună bugetul pe 2027
digi24.ro
image
Actorul Ioan Isaiu a murit la vârsta de 56 de ani. Ar fi suferit un infarct pe platoul de filmare
stirileprotv.ro
image
Ambasadorul Rusiei la București acuză România că FALSIFICĂ istoria celui de-al Doilea Război Mondial
gandul.ro
image
Anunț important făcut de Vladimir Putin: Războiul din Ucraina „se apropie de final”
mediafax.ro
image
Ce diferență de vârstă există între Elizabeth Omoregie și Gabriela Moreschi, jucătoarele de la CSM București care au o relație și nu se mai ascund
fanatik.ro
image
Vladimir Putin afirmă că războiul din Ucraina se apropie de sfârșit
libertatea.ro
image
VIDEO Kovesi, după ce Nicușor Dan a vorbit despre abuzurile DNA din mandatul ei: Îi doresc un somn bun, țara are nevoie de el în formă
digi24.ro
image
Dacia, „dormitor pe roți” » Imagini surprinzătoare: cum arată mașina-casă care nu a existat vreodată
gsp.ro
image
VIDEO Două cuvinte! Ce a spus Aryna Sabalenka la fileu, după ce Sorana Cîrstea a eliminat-o la Roma
digisport.ro
image
Vacanța în care hotelul te poartă dintr-un oraș în altul. Experiența unei croaziere în Mediterană, prin Italia, Spania și Franța
click.ro
image
România își construiește propria fabrică de AI: supercalculatoare la Cernavodă și Doicești, alimentate cu energie nucleară
antena3.ro
image
Industria militară germană s-a trezit: Gigantul Rheinmetall va produce încă de anul acesta rachete de croazieră, pentru a nu mai fi dependenţi de armele americane
zf.ro
image
A ucis din gelozie. Filmul crimei din Bihor, unde Alicia a plătit cu viaţa pentru că şi-a refuzat călăul
observatornews.ro
image
Cel mai mare REGRET al lui Ioan Isaiu. A murit fără să-și îndeplinească dorința 😢
cancan.ro
image
Pensie anticipată: greșeala care îți reduce pensia cu mii de lei pe an. Cum se calculează penalizarea?
newsweek.ro
image
FOTO. S-a aflat din ce a plătit „Regele Instagramului” viața de lux pentru manechine
prosport.ro
image
Destinaţii de vară ieftine şi aproape de România. Plajele pe care nu ai voie să le ratezi în 2026
playtech.ro
image
A divorțat la finalul lui 2025, dar acum iubește din nou. Vestea momentului despre prietena Soranei Cîrstea
fanatik.ro
image
Cine sunt „super-revoluționarii” din nucleul dur al conservatorilor iranieni care încearcă să saboteze un acord cu SUA
ziare.com
image
Sorana Cîrstea a dat lovitura, după victoria superbă cu Aryna Sabalenka la WTA Roma: câți bani i-au intrat în cont
digisport.ro
image
Sorana Cîrstea, victoria carierei: a învins liderul mondial WTA, Arina Sabalenka, la Roma
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Criminalul elevei din Bihor a fost prins, a recunsocut tot! Cum a murit Alice: „I-am dat cu cuțitul în gât de 2-3 ori”
romaniatv.net
image
Când e Înălțarea în 2026. Ziua coincide cu o altă sărbătoare mare din România
mediaflux.ro
image
Dacia, „dormitor pe roți” » Imagini surprinzătoare: cum arată mașina-casă care nu a existat vreodată
gsp.ro
image
Jocul românesc care reinventează „Battleships” a lansat primul demo pe Steam
actualitate.net
image
Actorul Ioan Isaiu a fost imposibil de salvat. A făcut infarct în timpul filmărilor. Cum l-au găsit medicii la fața locului
actualitate.net
image
Declarația emoționantă făcută de Ioana Ginghină, după moartea lui Ioan Isaiu: „Era un om cald, bun. Este un mare șoc”
click.ro
image
Cauza morții lui Ioan Isaiu. S-a prăbușit sub privirile împietrite ale colegilor: „Suntem șocați”
click.ro
image
Cel mai mare regret cu care a murit Ioan Isaiu: „Doamne-Doamne o să se uite și la noi”
click.ro
FotoJet (67) (1) jpg
Starul dependent de sex avea relații intime cu câte trei femei pe zi și nu i se părea destul. Le-a ”bifat” pe Helena Christensen și Catherine Zeta-Jones
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Chipul unui bărbat din Pompeii, ucis de erupția Vezuviului, reconstituit cu inteligența artificială (© Facebook / Pompeii - Parco Archeologico)
Chipul unui bărbat din Pompeii, ucis de erupția Vezuviului, reconstituit cu inteligența artificială
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...

Ultimele noutăți

Trei moduri prin care părinții își pot traumatiza copiii fără să-și dea seama. Specialist: „Ajung adulți complet înstrăinați de propriile emoții”
copil FOTO shutterstock
Relații
Interviu De ce nu ne putem opri din mâncat chipsuri, dulciuri sau fast-food. „Mâncarea a devenit o soluție rapidă pentru stres și anxietate”. Care sunt soluțiile
Pizza, foto Shutterstock jpg
Sport și Nutriție
Ce declanșează cu adevărat gelozia în cuplu. Psiholog: "Apare teama de abandon"
obie fernandez 0GFNAelMPZA unsplash jpg
Relații
Interviu Cele 6 lucruri pe care le poți face pentru a-ți salva căsnicia. Specialist: „Relațiile se vindecă atunci când renunțăm la nevoia de a avea dreptate”
samantha gades N1CZNuM Fd8 unsplash jpg
Relații
Motivul surprinzător pentru care copiii își deschid sufletul în mașină, dar tac acasă
stocksnap car 2564584 jpg
Relații
Cash vs card: metoda de plată care îți golește contul mai repede
clay banks E2HgkL3LaFE unsplash jpg
Leadership

Știrile adevarul.ro

Cazurile de infectare cu hantavirus în Argentina aproape s-au dublat de anul trecut. Experții le pun pe seama schimbărilor climatice
ushuaia argentina foto shutterstock jpg
Știință 04:18
Evaluările Naționale 2026: Tot ce trebuie să știe părinții despre testările de la clasele a II-a, a IV-a și a VI-a. Calendarul complet și noile reguli
examen jpg
Educație 03:55
Val de reacții la mesajul angajatei care lucrează de pe plajă. „O zi normală și productivă de lucru, într-un decor neobișnuit”
Lucru pe plaja Foto Magnific (2) jpg
Societate 02:44
Video Secretele întunecate ale Castelului Martinuzzi. Sfârșitul tragic al cardinalului care l-a stăpânit și blestemul comorilor ascunse
Castelul Martinuzzi din Vunțu de Jos Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (7) JPG
Călătorii 02:12
Antreprenorii români, mai siguri pe ei decât alți europeni: doar 30% nu știu de ce fel de angajați vor avea nevoie peste doi ani
Interviu de angajare
Economie
Trei dintre mâncărurile tradiționale românești cu cele mai bizare nume. Aproape nimeni nu mai știe ce înseamnă, dar gustul lor a rămas memorabil
pui cu sos de smantana jpeg
Bucătărie
Medicii din spitale, interesați de un al doilea contract cu CAS. Casele județene au demarat contractarea pentru furnizori noi
Medic - diagnostic - doctor - consultatie medicala FOTO Shutterstock
Sănătate
10 mai: Ziua când Carol I de Hohenzollern-Sigmaringen devine rege al României
regele carol i wiki Descopera jpg
Istoria zilei
Bătălia pentru campionat să dă etapa viitoare. U Cluj trece de Rapid și se apropie la un punct de Universitatea Craiova
u cluj fb jpg
Sport
Ce efecte are cafeaua asupra intestinului și creierului. Descoperirea cercetătorilor îi va bucura pe iubitorii acestei licori
cafea istock jpg
Viață sănătoasă
Campioana Inter defilează în Italia. Repetiție perfectă înainte de finala Cupei pentru echipa lui Cristi Chivu
cristi chivu fb inter jpg
Sport