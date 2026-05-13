search
Miercuri, 13 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

600 de filipinezi șoferi de TIR vor ajunge în România. Angajatorii români plătesc până la 2,1 milioane de euro pentru aducerea lor

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

România trece printr-un acut deficit de șoferi de TIR, estimat la circa 70.000 de persoane, agențiile de recrutare a personalului din afara UE estimând că pot aduce în țară circa 600 de filipinezi. Costurile cu obținerea documentelor de muncă suportate de angajatori sunt cuprinse între 1.500 și 3.500 de euro de persoană.

Interviu de recrutare a m uncitorilor straini
600 de filipinezi vor ajunge în România ca șoferi de TIR. Foto Work from Asia

Costul total pentru un angajator variază în funcție de volum și complexitatea dosarului, dar cifrele vehiculate în piață se situează între 1.500 și 3.500 de euro per candidat pentru recrutare, la care se adaugă taxele obligatorii, transportul și integrarea inițială. Acești bani nu sunt încasați de firmele de recrutare, ci sunt plătiți de către angajatori direct instituțiilor abilitate să emită documentele necesare și să asigure transportul din Filipine până în România.

Aproximativ 70.000 de șoferi profesioniști de camion lipsesc din piață, iar dacă includem toate categoriile de conducători auto, cifra urcă la 150.000, susțin firmele de recrutare de muncitori străini.

Deficitul nu s-a format peste noapte și nu se va rezolva de la sine. Șoferii români aleg tot mai des piețele vest-europene, atrași de pachete salariale superioare, iar baza de șoferi disponibili îmbătrânește fără ca generațiile tinere să o înlocuiască în același ritm. Rezultatul este un cerc vicios: mai puțini șoferi înseamnă mai puține camioane active, mai puține contracte onorate și, în final, un dezavantaj competitiv real față de transportatorii din alte țări europene.

Filipinezii vin cu ceva ce este greu de găsit în piața actuală: experiență internațională reală, disciplină și disponibilitate pentru muncă pe termen lung. Pentru o companie de transport care are nevoie de stabilitate operațională, nu doar de completarea rapidă a unui post, profilul candidatului filipinez este extrem de valoros", a declarat Yosef Gavriel Peisakh, director general al Work from Asia.

Filipine diferă de alte piețe asiatice printr-o tradiție puternică de muncă în afara țării și un bazin mare de candidați obișnuiți cu mobilitatea internațională. Candidatul tipic recrutat pentru România vine cu experiență pe vehicule comerciale, un istoric de condus verificabil și înțelegerea rigorilor transportului pe distanțe lungi. Nu este un șofer care trebuie format de la zero, este un profesionist care trebuie integrat.

Un avantaj adesea trecut cu vederea este nivelul superior de cunoaștere a limbii engleze al filipinezilor față de alte naționalități asiatice, un factor care facilitează comunicarea directă cu dispecerii și supervizorii români, dar și cu clienții și partenerii din spațiul Schengen, unde engleza este limba de lucru în transportul internațional.

Aducerea durează 6-7 luni

Durata unui proces complet, de la identificarea candidatului până la momentul în care șoferul urcă în camion în România, este de aproximativ 6-7 luni pentru Filipine, față de 8-12 luni pentru alte piețe asiatice. Cea mai mare întârziere apare aproape întotdeauna la partea administrativă, nu la identificarea candidatului.

Publicarea recentă a OUG 32/2026 a introdus un cadru mai strict pentru angajarea lucrătorilor străini, cu obligații suplimentare pentru angajatori și agenții de plasare, garanții financiare și sancțiuni mai clare. Pentru companiile serioase, efectul principal nu este blocarea procesului, ci profesionalizarea lui. „Pentru operatorii care lucrau superficial, riscul de întârzieri și penalități crește semnificativ. Pentru noi, noua legislație confirmă că direcția în care am lucrat dintotdeauna, conformare totală, dosare corecte, procese verificabile, este singura viabilă pe termen lung", afirmă Peisakh.

Trendul este clar ascendent: dacă în 2024 se vorbea despre aproximativ 3.000 de șoferi filipinezi recrutați pentru România, în 2026 estimările pentru noi recrutări continuă să crească, semn că piața a validat această soluție.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Îmi tremură genunchii de fericire”. Momentul în care părinții lui Alexandru ajung la fiul lor, găsit în pădure după trei zile
digi24.ro
image
A fost găsit băiatul de 5 ani care a dispărut după ce a plecat de lângă tatăl său, Sibiu. Primele imagini. FOTO și VIDEO
stirileprotv.ro
image
Oana Gheorghiu confirmă dezvăluirea Gândul despre emailurile către ADR și STS în care se interesa dacă instituțiile vor să cumpere produsele Schwarz Digits. Spune că nu a făcut trafic de influență
gandul.ro
image
Inflația a urcat la 10,7% în aprilie. Electricitatea, motorina și cafeaua, între cele mai mari scumpiri
mediafax.ro
image
De ce s-a rejucat, de fapt, prima finală a Cupei României. Meciul care a produs 700.000 de euro, în banii de astăzi
fanatik.ro
image
Gabriel Resources se împrumută de la acționari pentru „operațiuni curente”. Strategia canadienilor pentru a reprimi licența de exploatare la Roșia Montană
libertatea.ro
image
Un simpatizant legionar care a avut legături cu Călin Georgescu a fost condamnat la un an de închisoare. Cum au motivat judecătorii
digi24.ro
image
Nu a mai suportat și a venit în studio: „M-ați uitat! Sunt cel mai complet fotbalist român din istorie!”
gsp.ro
image
A luat o decizie radicală: pleacă din România după 16 ani! ”Ne mutăm acolo” / ”Ca mine nu mai găsești”
digisport.ro
image
Orez cu lapte în stil turcesc. O rețetă veche din vremea Imperiului Otoman
click.ro
image
Noi detalii infiorătoare în cazul elevei ucise în Bihor. Ce i-a spus fata unei colege înainte de a fi omorâtă și mărturia suspectului
antena3.ro
image
Apartamentele se scumpesc chiar şi când tranzacţiile se prăbuşesc
zf.ro
image
O companie aeriană, prezentă și la noi, ieftinește biletele cu până la 200 €. Cele mai populare rute
observatornews.ro
image
‼️ANUNȚUL făcut de medici despre starea de sănătate a lui Alexandru, băiețelul de 5 ani dispărut în Sibiu
cancan.ro
image
Parlamentarii iau pensie specială de 6.269 lei. Primarii, pe lista de așteptare pentru pensii de 18.000 lei
newsweek.ro
image
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
prosport.ro
image
Cât costă o masă de 5 persoane în Thassos în 2026. Suma este mult sub cât plătesc turiștii pe litoralul românesc
playtech.ro
image
MM Stoica s-a convins! El este fotbalistul sezonului în SuperLiga: „Prea bun!”
fanatik.ro
image
Leguma care ajută digestia și face bine în gastrită și ulcer. Recomandarea nutriționistului Mihaela Bilic
ziare.com
image
Neverosimil: de la UEFA Champions League, la retrogradare! N-au mai câștigat nimic de 18 meciuri
digisport.ro
image
Deea Maxer și Constantin Cataramă, escapadă spectaculoasă după nuntă. Destinația de vis în care au ajuns cei doi
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată vila de lângă pădure a Lorei și a lui Ionuț Ghenu. Au fost chiriași la început, iar apoi au cumpărat-o. Cum e amenajată locuința nonconformistă / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Trupa Metallica, pregătită de marele concert de pe Arena Națională! Primele imagini cu plecarea de la hotel în uralele fanilor FOTO și VIDEO
mediaflux.ro
image
Motivul pentru care campioana olimpică se retrage din sport pentru a fi asistentă medicală
gsp.ro
image
Actorul Ioan Isaiu a fost imposibil de salvat. A făcut infarct în timpul filmărilor. Cum l-au găsit medicii la fața locului
actualitate.net
image
VIDEO Băiețelul dispărut în pădurile din Sibiu, găsit viu după aproape două zile. Salvatorii au izbucnit în aplauze când l-au văzut
actualitate.net
image
Rețeta grecească de gogoși care a cucerit internetul. Cum faci acest desert pufos și delicios în doar 20 de minute
click.ro
image
Românii au ales cel mai frumos oraș din țară: „Are problemele lui, dar la capitolul frumusețe nu se compară”
click.ro
image
Pensionarii care ar putea recupera banii opriți pentru CASS. Ce trebuie să facă pentru a nu pierde sumele reținute
click.ro
Greta Garbo (2) jpg
Regina pofticioasă, cu o libertate erotică fascinantă. Își alegea amanții cei mai tineri, dar și femei fără prejudecăți, ca să se reîncarce cu energie
okmagazine.ro
Tort de banane Sursa foto shutterstock 1899682282 jpg
Tortul cu banane, răsfățul perfect pentru seri liniștite
clickpentrufemei.ro
O matriță veche de 3.500 de ani, folosită pentru realizarea topoarelor de bronz, descoperită în Neamț (© Facebook / Vasile Diaconu - archaeologist)
O matriță veche de 3.500 de ani, folosită pentru realizarea topoarelor de bronz, descoperită în Neamț
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Răzvan Botezatu, dezvăluiri fără filtre despre viața amoroasă: „Există un iubit de șase ani. Nu este român”. Familia partenerului nu știe nimic despre relația lor
image
Rețeta grecească de gogoși care a cucerit internetul. Cum faci acest desert pufos și delicios în doar 20 de minute

OK! Magazine

image
Poveste uitată: frumoasa prințesă brunetă despre care s-a speculat, în anii '70, c-ar fi aleasa lui Charles e chiar Margareta

Click! Pentru femei

image
Blestemul care o bântuie pe Kylie Jenner. De teamă, i-a făcut asta iubitului ei

Click! Sănătate

image
Creierul persoanelor cu această grupă de sânge ar îmbătrâni mai repede decât restul