600 de filipinezi șoferi de TIR vor ajunge în România. Angajatorii români plătesc până la 2,1 milioane de euro pentru aducerea lor

România trece printr-un acut deficit de șoferi de TIR, estimat la circa 70.000 de persoane, agențiile de recrutare a personalului din afara UE estimând că pot aduce în țară circa 600 de filipinezi. Costurile cu obținerea documentelor de muncă suportate de angajatori sunt cuprinse între 1.500 și 3.500 de euro de persoană.

Costul total pentru un angajator variază în funcție de volum și complexitatea dosarului, dar cifrele vehiculate în piață se situează între 1.500 și 3.500 de euro per candidat pentru recrutare, la care se adaugă taxele obligatorii, transportul și integrarea inițială. Acești bani nu sunt încasați de firmele de recrutare, ci sunt plătiți de către angajatori direct instituțiilor abilitate să emită documentele necesare și să asigure transportul din Filipine până în România.

Aproximativ 70.000 de șoferi profesioniști de camion lipsesc din piață, iar dacă includem toate categoriile de conducători auto, cifra urcă la 150.000, susțin firmele de recrutare de muncitori străini.

Deficitul nu s-a format peste noapte și nu se va rezolva de la sine. Șoferii români aleg tot mai des piețele vest-europene, atrași de pachete salariale superioare, iar baza de șoferi disponibili îmbătrânește fără ca generațiile tinere să o înlocuiască în același ritm. Rezultatul este un cerc vicios: mai puțini șoferi înseamnă mai puține camioane active, mai puține contracte onorate și, în final, un dezavantaj competitiv real față de transportatorii din alte țări europene.

„Filipinezii vin cu ceva ce este greu de găsit în piața actuală: experiență internațională reală, disciplină și disponibilitate pentru muncă pe termen lung. Pentru o companie de transport care are nevoie de stabilitate operațională, nu doar de completarea rapidă a unui post, profilul candidatului filipinez este extrem de valoros", a declarat Yosef Gavriel Peisakh, director general al Work from Asia.

Filipine diferă de alte piețe asiatice printr-o tradiție puternică de muncă în afara țării și un bazin mare de candidați obișnuiți cu mobilitatea internațională. Candidatul tipic recrutat pentru România vine cu experiență pe vehicule comerciale, un istoric de condus verificabil și înțelegerea rigorilor transportului pe distanțe lungi. Nu este un șofer care trebuie format de la zero, este un profesionist care trebuie integrat.

Un avantaj adesea trecut cu vederea este nivelul superior de cunoaștere a limbii engleze al filipinezilor față de alte naționalități asiatice, un factor care facilitează comunicarea directă cu dispecerii și supervizorii români, dar și cu clienții și partenerii din spațiul Schengen, unde engleza este limba de lucru în transportul internațional.

Aducerea durează 6-7 luni

Durata unui proces complet, de la identificarea candidatului până la momentul în care șoferul urcă în camion în România, este de aproximativ 6-7 luni pentru Filipine, față de 8-12 luni pentru alte piețe asiatice. Cea mai mare întârziere apare aproape întotdeauna la partea administrativă, nu la identificarea candidatului.

Publicarea recentă a OUG 32/2026 a introdus un cadru mai strict pentru angajarea lucrătorilor străini, cu obligații suplimentare pentru angajatori și agenții de plasare, garanții financiare și sancțiuni mai clare. Pentru companiile serioase, efectul principal nu este blocarea procesului, ci profesionalizarea lui. „Pentru operatorii care lucrau superficial, riscul de întârzieri și penalități crește semnificativ. Pentru noi, noua legislație confirmă că direcția în care am lucrat dintotdeauna, conformare totală, dosare corecte, procese verificabile, este singura viabilă pe termen lung", afirmă Peisakh.

Trendul este clar ascendent: dacă în 2024 se vorbea despre aproximativ 3.000 de șoferi filipinezi recrutați pentru România, în 2026 estimările pentru noi recrutări continuă să crească, semn că piața a validat această soluție.