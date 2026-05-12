Câte ouă trebuie să mănânci pe săptămână ca să reduci riscul de Alzheimer

Cercetătorii americani au urmărit timp de peste 15 ani alimentația și starea de sănătate a aproape 40.000 de adulți trecuți de 65 de ani. Concluzia? Persoanele care au consumat ouă în mod regulat au dezvoltat mai rar boala Alzheimer decât cele care evitau acest aliment.

Sursă foto: Shutterstock

Un nou studiu publicat în The Journal of Nutrition arată că persoanele care au consumat cel puțin cinci ouă pe săptămână aveau un risc cu până la 27% mai mic de a dezvolta boala Alzheimer comparativ cu cele care nu consumau aproape deloc ouă.

Studiul a fost realizat de cercetători de la Loma Linda University School of Public Health și a analizat datele a circa 40.000 de adulți americani cu vârsta de peste 65 de ani. Participanții au fost monitorizați, în medie, timp de 15,3 ani, iar cercetătorii au analizat atât alimentația acestora, cât și eventualele cazuri de Alzheimer apărute ulterior.

La începutul studiului, fiecare participant a completat chestionare detaliate despre dietă. Cercetătorii au luat în calcul atât ouăle consumate direct - fierte, prăjite sau sub formă de omletă - cât și cele incluse în alte produse alimentare. Cazurile de Alzheimer au fost identificate ulterior prin corelarea datelor alimentare cu dosarele medicale și sistemul american Medicare.

Nutrienții din ouă, aliați ai creierului

„Concluzia principală este că un consum moderat de ouă a fost asociat cu o incidență mai redusă a bolii Alzheimer în această cohortă”, spune Jisoo Oh, profesor asociat de epidemiologie la Loma Linda University, citată de Psy Post. „Totuși, asta nu înseamnă că ouăle previn Alzheimerul, ci că pot reprezenta o componentă a unei diete benefice pentru sănătatea creierului”.

De asemenea, specialiștii spun că ouăle conțin mai mulți nutrienți importanți pentru funcționarea creierului: colina, esențială pentru memorie și comunicarea dintre celulele nervoase; luteina și zeaxantina -doi antioxidanți asociați cu performanțe cognitive mai bune; dar și acizii grași omega-3, importanți pentru structura celulelor cerebrale. Profesorul Joan Sabaté, coordonatorul principal al cercetării, explică faptul că gălbenușul de ou este bogat în fosfolipide, substanțe esențiale pentru transmiterea semnalelor nervoase în creier.

Chiar și puține ouă pe săptămână aduc beneficii

Potrivit studiului, și persoanele care consumau ouă mai rar păreau să aibă un risc mai mic de Alzheimer. Mai precis, cercetătorii au observat că cele care consumau ouă de una până la trei ori pe lună aveau un risc mai mic cu 17%, iar persoanele care consumau ouă de două până la patru ori pe săptămână prezentau un risc redus cu 20%.

Cea mai mare diferență a fost observată în cazul participanților care consumau cel puțin cinci ouă pe săptămână: riscul de Alzheimer a fost cu până la 27% mai mic comparativ cu persoanele care evitau aproape complet acest aliment. Autorii spun că una dintre cele mai surprinzătoare concluzii a fost faptul că persoanele care nu consumau deloc ouă păreau să aibă un risc mai mare decât cele care consumau chiar și cantități reduse.

„Față de cei care nu mănâncă deloc ouă, consumul a cel puțin cinci ouă pe săptămână poate reduce serios riscul de Alzheimer”, a declarat Joan Sabaté, profesor la Loma Linda University School of Public Health și investigatorul principal al studiului.

Limitări și precauții

Autorii subliniază, însă, că studiul este unul observațional, ceea ce înseamnă că nu poate demonstra direct că ouăle previn boala Alzheimer. „Nu putem stabili o relație de cauzalitate”, avertizează Jisoo Oh.

Ei susțin că au încercat să elimine influența altor factori care pot afecta sănătatea creierului, precum vârsta, nivelul de educație, activitatea fizică, somnul, hipertensiunea, diabetul sau bolile cardiovasculare. Cu toate acestea, există posibilitatea ca alte obiceiuri de viață ale participanților să fi influențat rezultatele.

Aceștia mai atrag atenția asupra faptului că persoanele incluse în studiu făceau parte dintr-un grup cunoscut pentru un stil de viață mai sănătos decât media populației - mulți fumau rar și consumau puțin alcool. „Boala Alzheimer se dezvoltă lent, pe parcursul mai multor decenii, motiv pentru care cercetătorii încearcă să identifice obiceiurile alimentare care ar putea influența riscul de apariție al bolii”, spune Jisoo Oh.

Echipa de cercetare spune că următorul pas este analiza mai detaliată a mecanismelor biologice prin care nutrienții din ouă ar putea influența sănătatea creierului, în special rolul colinei și al DHA - un tip de acid gras omega-3 asociat cu funcționarea sistemului nervos.

