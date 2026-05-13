Video Mărturia emoționantă a salvatorilor lui Alex: „Emoția a fost maximă”. Ce a cerut copilul când a fost găsit

Băiețelul de 5 ani dispărut în Sibiu a fost localizat cu succes de echipajul elicopterului Black Hawk al Inspectoratului General de Aviație al MAI, după zeci de ore de căutări. Imagini emoționante au surprins momentul în care copilul a fost recuperat de salvatori.

Operațiunea de salvare din județul Sibiu FOTO Facebook / Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă﻿
Alex, copilul care a dispărut de lângă tatăl său într-o zonă împădurită din județul Sibiu, a fost găsit în urma unei misiuni „încheiată cu succes” de către Inspectoratul General de Aviație al MAI, a informat, miercuri, Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU).

„Zecile de ore de căutări neîncetate s-au transformat astăzi în bucuria salvării. Echipajul de pe elicopterul Black Hawk al Inspectoratului General de Aviație al MAI a localizat exact copilul, care se afla în inima pădurii. Imediat după identificare, forțele terestre au fost ghidate către locația indicată”, a transmis DSU într-o postare publicată pe Facebook.

Sursa: Facebook / Departamentul pentru Situații de Urgență

Copilul a fost găsit conștient și stabil, dar speriat. Salvatorii i-au oferit apă și alimente și au realizat o primă evaluare medicală la fața locului.

„I-am oferit apă, banane, ciocolată. L-am evaluat medical și l-am transportat către elicopter. (...) A spus unde e mami și apoi că vrea ciocolată”, a declarat șeful Salvamont Sibiu, Dan Popescu.

„În aceste momente, el se află în siguranță, fiind transportat către Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu sub monitorizare permanentă”, a mai precizat DSU, care a adăugat că „dincolo de proceduri, rămâne emoția salvatorilor”.

698389268 1360974712520353 8003649807162392229 n jpg
„Este un moment emoționant. Nu am crezut că o să trăiesc vreodată așa ceva. Am și eu doi copii. Emoția a fost maximă”, a afirmat plutonierul major Mihail Soare, care a făcut parte din echipajul de la bordul Black Hawk.

Tatăl copilului, Toma Zerestea, a transmis un mesaj de mulțumire tuturor celor implicați, descriind momentele de așteptare ca fiind extrem de grele.

„Tremur de fericire. Vă mulțumesc din suflet tuturor pentru efortul depus. Mobilizarea a fost exemplară”, a spus acesta.

Misiunea a fost îndeplinită cu ajutorul a sute de pompieri, salvamontiști, polițiști, jandarmi, scafandri, echipaje canine și cadre ale Academiei Forțelor Terestre din Sibiu și „reprezintă garanția unui sistem de urgență integrat și puternic”, mai precizează sursa citată.

„Un rol esențial l-au avut voluntarii și localnicii, care nu au abandonat nicio secundă speranța și au sprijinit eforturile autorităților. Recunoștință tuturor celor implicați și apreciere profundă pentru profesionalismul de care ați dat dovadă! Vă mulțumim”, au mai transmis reprezentanții DSU.

Amintim că băiețelul dispărut din județul Sibiu a fost găsit în siguranță în extravilanul localității Sebeșu de Sus, la aproximativ 2 km de locul dispariției, în jurul orei 13:07.

Copilul dispăruse în timp ce se afla împreună cu tatăl său într-o zonă din extravilanul localității Sebeșu de Jos, cunoscută sub denumirea de „Ruscă”. În timp ce bărbatul efectua lucrări la un gard, băiatul ar fi plecat într-o direcție necunoscută și nu a mai revenit. La scurt timp, acesta a observat dispariția și a sunat la 112.

La acțiunea de căutare au fost implicați aproximativ 250 de polițiști, jandarmi, cadre ISU, voluntari, studenți ai Academiei Forțelor Terestre, specialiștii IGAV, cei de la Salvamont, polițiști ai Centrului Chinologic Sibiu.

