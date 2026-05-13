Din culisele Eurovision 2026: cum încearcă Alexandra Căpitănescu să scape de emoții înaintea semifinalei

Cu o zi înainte de semifinala Eurovision 2026, Alexandra Căpitănescu şi delegația României alternează repetițiile intense cu momente de relaxare, încercând să profite de fiecare experiență oferită de orașul gazdă.

Pentru Alexandra Căpitănescu şi trupa care reprezintă România la Eurovision 2026, zilele petrecute la Viena au un ritm ameţitor. Repetiţiile pentru semifinala programată pe 14 mai se succed aproape fără pauză, programul este atent calculat, iar presiunea competiţiei se simte tot mai puternic pe măsură ce se apropie momentul urcării pe scenă.

Cu toate acestea, delegaţia României a încercat să profite de fiecare oră liberă pentru a ieşi puţin din atmosfera tensionată a concursului şi pentru a descoperi oraşul care găzduieşte anul acesta Eurovisionul.

De pe scenă, în bucătărie

După cele două repetiţii pe scena competiţiei, unde Alexandra Căpitănescu şi colegii săi au atras deja reacţii pozitive din partea fanilor Eurovision, echipa condusă de Iuliana Marciuc a lăsat pentru câteva momente deoparte coregrafiile, luminile şi pregătirea tehnică şi s-a amestecat printre turiştii veniţi să descopere Viena.

Una dintre experiențele care i-a apropiat cel mai mult pe membrii delegaţiei a fost un atelier dedicat pregătirii celebrului şniţel vienez.

Într-o atmosferă relaxată, Alexandra şi colegii ei au intrat în bucătărie alături de bucătari vienezi şi au învăţat cum se prepară unul dintre cele mai cunoscute feluri de mâncare austriece. Potrivit Click!, ei au trecut prin toate etapele, de la alegerea ingredientelor până la tehnica prin care şniţelul capătă crusta aceea aurie şi crocantă devenită emblematică pentru bucătăria vieneză.

La final, fiecare şi-a prezentat propriul preparat, iar gazdele le-au oferit, în glumă, titlul de „Master of Wiener Schnitzel”.

„A fost una dintre cele mai relaxate şi amuzante experienţe de până acum. Am râs mult, am gătit împreună şi, pentru câteva ore, am reuşit să ieşim puţin din ritmul foarte intens al Eurovisionului”, a povestit Alexandra Căpitănescu.

Surpriza din studioul de înregistrări

Dincolo de programul artistic, reprezentanţii României au vrut să descopere şi partea culturală a Vienei. Au vizitat Tezaurul Imperial de la Hofburg, unde sunt păstrate unele dintre cele mai importante simboluri istorice europene, printre care coroana Sfântului Imperiu Roman şi coroana imperială a Austriei.

Câteva ore le-au petrecut şi la Muzeul de Istorie a Artei, unul dintre cele mai apreciate muzee ale lumii, cunoscut pentru colecţiile sale impresionante şi pentru lucrările lui Pieter Bruegel.

Un moment care i-a impresionat în mod special a fost vizita într-un studio vienez de înregistrări orchestrale, loc în care au fost realizate coloane sonore pentru producţii internaţionale de cinema şi televiziune. Pentru artiştii români, a fost o ocazie rară de a vedea din interior cum funcţionează un spaţiu legat de marile producţii muzicale şi cinematografice.

La finalul vizitei, gazdele le-au pregătit şi o surpriză: piesa „Choke Me”, melodia cu care România intră în concurs, a răsunat în studio pe unele dintre cele mai performante sisteme audio profesionale din lume.

Pe parcursul acestor zile petrecute în capitala Austriei, artiștii români au continuat dialogul constant cu fanii Eurovision din întreaga lume, iar reacțiile primite după prima repetiție au contribuit la consolidarea unui adevărat val de simpatie în jurul reprezentanților României.

„Pentru noi, Eurovision nu înseamnă doar cele trei minute de pe scenă. Înseamnă oameni, emoţii, întâlniri, poveşti şi energia extraordinară pe care o simţi aici, în Viena. Ne bucurăm că putem reprezenta România într-un mod autentic şi că oamenii rezonează cu noi”, a spus artista.