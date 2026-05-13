search
Miercuri, 13 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Din culisele Eurovision 2026: cum încearcă Alexandra Căpitănescu să scape de emoții înaintea semifinalei

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Cu o zi înainte de semifinala Eurovision 2026, Alexandra Căpitănescu şi delegația României alternează repetițiile intense cu momente de relaxare, încercând să profite de fiecare experiență oferită de orașul gazdă.

Reprezentanţii României au învăţat secretele şniţelului vienez. FOTO: TVR
Reprezentanţii României au învăţat secretele şniţelului vienez. FOTO: TVR

Pentru Alexandra Căpitănescu şi trupa care reprezintă România la Eurovision 2026, zilele petrecute la Viena au un ritm ameţitor. Repetiţiile pentru semifinala programată pe 14 mai se succed aproape fără pauză, programul este atent calculat, iar presiunea competiţiei se simte tot mai puternic pe măsură ce se apropie momentul urcării pe scenă.

Cu toate acestea, delegaţia României a încercat să profite de fiecare oră liberă pentru a ieşi puţin din atmosfera tensionată a concursului şi pentru a descoperi oraşul care găzduieşte anul acesta Eurovisionul.

De pe scenă, în bucătărie

După cele două repetiţii pe scena competiţiei, unde Alexandra Căpitănescu şi colegii săi au atras deja reacţii pozitive din partea fanilor Eurovision, echipa condusă de Iuliana Marciuc a lăsat pentru câteva momente deoparte coregrafiile, luminile şi pregătirea tehnică şi s-a amestecat printre turiştii veniţi să descopere Viena.

Una dintre experiențele care i-a apropiat cel mai mult pe membrii delegaţiei a fost un atelier dedicat pregătirii celebrului şniţel vienez.

Într-o atmosferă relaxată, Alexandra şi colegii ei au intrat în bucătărie alături de bucătari vienezi şi au învăţat cum se prepară unul dintre cele mai cunoscute feluri de mâncare austriece. Potrivit Click!, ei au trecut prin toate etapele, de la alegerea ingredientelor până la tehnica prin care şniţelul capătă crusta aceea aurie şi crocantă devenită emblematică pentru bucătăria vieneză.

La final, fiecare şi-a prezentat propriul preparat, iar gazdele le-au oferit, în glumă, titlul de „Master of Wiener Schnitzel”.

„A fost una dintre cele mai relaxate şi amuzante experienţe de până acum. Am râs mult, am gătit împreună şi, pentru câteva ore, am reuşit să ieşim puţin din ritmul foarte intens al Eurovisionului”, a povestit Alexandra Căpitănescu.

Surpriza din studioul de înregistrări

Dincolo de programul artistic, reprezentanţii României au vrut să descopere şi partea culturală a Vienei. Au vizitat Tezaurul Imperial de la Hofburg, unde sunt păstrate unele dintre cele mai importante simboluri istorice europene, printre care coroana Sfântului Imperiu Roman şi coroana imperială a Austriei.

Câteva ore le-au petrecut şi la Muzeul de Istorie a Artei, unul dintre cele mai apreciate muzee ale lumii, cunoscut pentru colecţiile sale impresionante şi pentru lucrările lui Pieter Bruegel.

Un moment care i-a impresionat în mod special a fost vizita într-un studio vienez de înregistrări orchestrale, loc în care au fost realizate coloane sonore pentru producţii internaţionale de cinema şi televiziune. Pentru artiştii români, a fost o ocazie rară de a vedea din interior cum funcţionează un spaţiu legat de marile producţii muzicale şi cinematografice.

La finalul vizitei, gazdele le-au pregătit şi o surpriză: piesa „Choke Me”, melodia cu care România intră în concurs, a răsunat în studio pe unele dintre cele mai performante sisteme audio profesionale din lume.

Pe parcursul acestor zile petrecute în capitala Austriei, artiștii români au continuat dialogul constant cu fanii Eurovision din întreaga lume, iar reacțiile primite după prima repetiție au contribuit la consolidarea unui adevărat val de simpatie în jurul reprezentanților României.

 „Pentru noi, Eurovision nu înseamnă doar cele trei minute de pe scenă. Înseamnă oameni, emoţii, întâlniri, poveşti şi energia extraordinară pe care o simţi aici, în Viena. Ne bucurăm că putem reprezenta România într-un mod autentic şi că oamenii rezonează cu noi”, a spus artista.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Îmi tremură genunchii de fericire”. Momentul în care părinții lui Alexandru ajung la fiul lor, găsit în pădure după trei zile
digi24.ro
image
A fost găsit băiatul de 5 ani care a dispărut după ce a plecat de lângă tatăl său, Sibiu. Primele imagini. FOTO și VIDEO
stirileprotv.ro
image
Oana Gheorghiu confirmă dezvăluirea Gândul despre emailurile către ADR și STS în care se interesa dacă instituțiile vor să cumpere produsele Schwarz Digits. Spune că nu a făcut trafic de influență
gandul.ro
image
Inflația a urcat la 10,7% în aprilie. Electricitatea, motorina și cafeaua, între cele mai mari scumpiri
mediafax.ro
image
De ce s-a rejucat, de fapt, prima finală a Cupei României. Meciul care a produs 700.000 de euro, în banii de astăzi
fanatik.ro
image
Gabriel Resources se împrumută de la acționari pentru „operațiuni curente”. Strategia canadienilor pentru a reprimi licența de exploatare la Roșia Montană
libertatea.ro
image
Un simpatizant legionar care a avut legături cu Călin Georgescu a fost condamnat la un an de închisoare. Cum au motivat judecătorii
digi24.ro
image
Nu a mai suportat și a venit în studio: „M-ați uitat! Sunt cel mai complet fotbalist român din istorie!”
gsp.ro
image
A luat o decizie radicală: pleacă din România după 16 ani! ”Ne mutăm acolo” / ”Ca mine nu mai găsești”
digisport.ro
image
Orez cu lapte în stil turcesc. O rețetă veche din vremea Imperiului Otoman
click.ro
image
Noi detalii infiorătoare în cazul elevei ucise în Bihor. Ce i-a spus fata unei colege înainte de a fi omorâtă și mărturia suspectului
antena3.ro
image
Apartamentele se scumpesc chiar şi când tranzacţiile se prăbuşesc
zf.ro
image
O companie aeriană, prezentă și la noi, ieftinește biletele cu până la 200 €. Cele mai populare rute
observatornews.ro
image
‼️ANUNȚUL făcut de medici despre starea de sănătate a lui Alexandru, băiețelul de 5 ani dispărut în Sibiu
cancan.ro
image
Parlamentarii iau pensie specială de 6.269 lei. Primarii, pe lista de așteptare pentru pensii de 18.000 lei
newsweek.ro
image
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
prosport.ro
image
Cât costă o masă de 5 persoane în Thassos în 2026. Suma este mult sub cât plătesc turiștii pe litoralul românesc
playtech.ro
image
MM Stoica s-a convins! El este fotbalistul sezonului în SuperLiga: „Prea bun!”
fanatik.ro
image
Leguma care ajută digestia și face bine în gastrită și ulcer. Recomandarea nutriționistului Mihaela Bilic
ziare.com
image
Neverosimil: de la UEFA Champions League, la retrogradare! N-au mai câștigat nimic de 18 meciuri
digisport.ro
image
Deea Maxer și Constantin Cataramă, escapadă spectaculoasă după nuntă. Destinația de vis în care au ajuns cei doi
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată vila de lângă pădure a Lorei și a lui Ionuț Ghenu. Au fost chiriași la început, iar apoi au cumpărat-o. Cum e amenajată locuința nonconformistă / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Trupa Metallica, pregătită de marele concert de pe Arena Națională! Primele imagini cu plecarea de la hotel în uralele fanilor FOTO și VIDEO
mediaflux.ro
image
Motivul pentru care campioana olimpică se retrage din sport pentru a fi asistentă medicală
gsp.ro
image
Actorul Ioan Isaiu a fost imposibil de salvat. A făcut infarct în timpul filmărilor. Cum l-au găsit medicii la fața locului
actualitate.net
image
VIDEO Băiețelul dispărut în pădurile din Sibiu, găsit viu după aproape două zile. Salvatorii au izbucnit în aplauze când l-au văzut
actualitate.net
image
Rețeta grecească de gogoși care a cucerit internetul. Cum faci acest desert pufos și delicios în doar 20 de minute
click.ro
image
Românii au ales cel mai frumos oraș din țară: „Are problemele lui, dar la capitolul frumusețe nu se compară”
click.ro
image
Pensionarii care ar putea recupera banii opriți pentru CASS. Ce trebuie să facă pentru a nu pierde sumele reținute
click.ro
Greta Garbo (2) jpg
Regina pofticioasă, cu o libertate erotică fascinantă. Își alegea amanții cei mai tineri, dar și femei fără prejudecăți, ca să se reîncarce cu energie
okmagazine.ro
Tort de banane Sursa foto shutterstock 1899682282 jpg
Tortul cu banane, răsfățul perfect pentru seri liniștite
clickpentrufemei.ro
O matriță veche de 3.500 de ani, folosită pentru realizarea topoarelor de bronz, descoperită în Neamț (© Facebook / Vasile Diaconu - archaeologist)
O matriță veche de 3.500 de ani, folosită pentru realizarea topoarelor de bronz, descoperită în Neamț
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Răzvan Botezatu, dezvăluiri fără filtre despre viața amoroasă: „Există un iubit de șase ani. Nu este român”. Familia partenerului nu știe nimic despre relația lor
image
Rețeta grecească de gogoși care a cucerit internetul. Cum faci acest desert pufos și delicios în doar 20 de minute

OK! Magazine

image
Poveste uitată: frumoasa prințesă brunetă despre care s-a speculat, în anii '70, c-ar fi aleasa lui Charles e chiar Margareta

Click! Pentru femei

image
Blestemul care o bântuie pe Kylie Jenner. De teamă, i-a făcut asta iubitului ei

Click! Sănătate

image
Creierul persoanelor cu această grupă de sânge ar îmbătrâni mai repede decât restul