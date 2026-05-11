„Banii aduc fericirea?” Capcana psihologică în care cad multe cupluri și care distruge definitiv comunicarea în căsnicie

Banii ajung adesea să provoace certuri și frustrări în cuplu, mai ales atunci când partenerii încep să își măsoare fericirea, siguranța sau valoarea personală în funcție de veniturile pe care le au. Un nou studiu arată că soții care sunt excesiv de preocupați de bani comunică mai greu și sunt mai nefericiți în căsnicie.

„Banii aduc fericirea”

Potrivit cercetării, cuplurile în care ambii parteneri cred că banii sunt „secretul” fericirii și că „mai mult înseamnă mereu mai bine” tind să aibă cele mai multe probleme de comunicare.

„Oamenii cu această mentalitate nu sunt niciodată mulțumiți de ceea ce au. Vor mereu mai mult”, spune cercetătoarea Ashley LeBaron-Black, citată de Psy Post.

Ea explică faptul că obsesia pentru bani transformă discuțiile financiare în surse constante de tensiune și conflict.

„Cuplurile ar trebui să pună banii la locul lor și să prioritizeze relația - asta contează cu adevărat în viață”, afirmă cercetătoarea.

Cuplurile care gândesc similar despre bani se înțeleg mai bine

Studiul arată și că partenerii care au valori asemănătoare legate de bani comunică mai eficient și se ceartă mai rar pe teme financiare. Nu este nevoie ca cei doi parteneri să fie identici în tot ceea ce privește cheltuielile sau economiile, însă valorile lor de bază contează, spun specialiștii.

Totodată, cercetătorii atrag atenția că multe conflicte aparent legate de bani au, de fapt, rădăcini emoționale și țin de felul în care fiecare partener a fost crescut să privească finanțele.

Cele patru tipuri de mentalitate financiară identificate în studiu

Evitarea: banii sunt percepuți ca ceva negativ sau inconfortabil;

Obsesia pentru bani: convingerea că banii aduc fericirea și că niciodată nu sunt suficienți;

Statutul: asocierea valorii personale cu succesul financiar;

Secretomania: ideea că finanțele trebuie ținute ascunse, inclusiv față de partener.

Indiferent de venituri, nivel de educație sau numărul de copii, cuplurile care discută calm și deschis despre bani sunt mai fericite în relație, arată studiul.

„Ideea că «banii aduc fericirea» devine problematică într-o căsnicie atunci când banii nu mai sunt priviți ca o resursă, ci ca o dovadă a valorii personale, a succesului sau a siguranței relației. În astfel de cupluri, conflictul nu pornește doar de la cât câștigă partenerii, ci de la ce semnificație psihologică dau banilor”, explică Ileana Ilie, psiholog clinician și psihoterapeut integrativ pentru „Adevărul”.

„Certurile despre bani ascund, de fapt, alte frici”

Ea spune că fiecare persoană atribuie banilor sensuri diferite: pentru unii înseamnă control și autonomie, pentru alții siguranță, statut sau protecție față de vulnerabilitate. Când aceste sensuri nu sunt discutate între parteneri, fiecare ajunge să creadă că celălalt „nu înțelege" sau „nu contribuie suficient", iar de acolo pornesc tensiunile repetitive: reproșuri, comparații, retragere emoțională sau nevoia de a controla cheltuielile celuilalt.

„Obsesia pentru bani alimentează o buclă psihologică foarte toxică: cu cât persoana crede mai mult că fericirea depinde de bani, cu atât devine mai atentă la lipsuri, riscuri și comparații. Chiar și atunci când veniturile cresc, satisfacția nu crește proporțional, pentru că mintea mută constant standardul mai sus. Apare ceea ce în psihologie numim adaptare hedonică: ceea ce ieri părea suficient devine rapid normal, apoi insuficient," completează specialista.

În cuplu, asta transformă relația într-un proiect de performanță financiară. Cei doi nu se mai întreabă „cum ne simțim împreună?", ci „cât avem?", „cât ne lipsește?", „cine contribuie mai mult?". Cu timpul, partenerul nu mai este perceput ca aliat, ci ca sursă de presiune, risc sau frustrare.

„Certurile despre bani sunt rareori doar despre bani. De cele mai multe ori, ele ascund frici mai profunde: frica de nesiguranță, frica de eșec, frica de dependență, rușinea de a câștiga mai puțin sau furia celui care simte că duce mai mult. Dacă aceste emoții nu sunt recunoscute, discuțiile financiare devin acuzații: «tu cheltuiești prea mult», «tu nu te gândești la viitor», «tu nu faci destul»”, crede Ileana Ilie.

Conform spuselor sale, ceea ce ajută concret într-o căsnicie este ca partenerii să vorbească nu doar despre buget, ci despre relația lor cu banii - ce au învățat în familia de origine, ce frici activează lipsa banilor și ce comportamente folosesc pentru a se proteja: control, evitare, cheltuit compulsiv, economisire rigidă sau comparație permanentă.

La nivel practic, un cuplu are nevoie de reguli clare: ce cheltuieli sunt comune, ce bani rămân personali, cum se iau deciziile mari, cât se economisește și cum se discută diferențele de venit. „Nu este obligatoriu ca partenerii să gândească identic despre bani, dar este important să aibă un sistem perceput ca fiind corect de amândoi."

„Banii pot aduce confort, opțiuni și reducerea stresului. Dar nu pot repara lipsa de încredere, lipsa de comunicare sau lipsa de apropiere emoțională. Într-o căsnicie sănătoasă, banii sunt un instrument. Când devin criteriul principal al fericirii, relația începe să piardă exact ce ar trebui să protejeze: siguranța, respectul și conexiunea”, conchide Ileana Ilie.

Amintim că, de curând, Brian Page, consilier financiar, într-un material publicat de CNBC povestea că soția sa a ajuns să câștige de aproape cinci ori mai mult decât el.

Deși diferența de venit dintre ei este uriașă, acesta spunea că relația lor funcționează mai bine ca niciodată după ce au renunțat complet la ideea de „cine contribuie mai mult” și au început să privească banii ca pe o resursă comună a familiei, nu ca pe un instrument de măsurare a valorii fiecărui partener.

Persoanele consultate la acea vreme de „Adevărul” explicau că diferențele mari de salariu nu distrug automat o relație, însă pot deveni o sursă constantă de tensiune atunci când banii ajung să fie asociați cu puterea, controlul sau statutul în cuplu.

Acestea atrăgeau atenția că una dintre cele mai frecvente greșeli este împărțirea rigidă „50-50” a cheltuielilor, chiar și atunci când veniturile partenerilor sunt complet disproporționate. Deși pare o soluție „corectă”, aceasta poate crea frustrări majore și sentimentul că unul dintre parteneri trăiește permanent sub presiune financiară.

Specialiștii mai spuneau că multe conflicte aparent legate de bani ascund, de fapt, alte probleme: teama de dependență, nevoia de control, rușinea celui care câștigă mai puțin sau resentimentele celui care simte că duce toată povara financiară a familiei.

În opinia lor, relațiile funcționează mai bine atunci când partenerii discută deschis despre reguli, așteptări și vulnerabilități, iar contribuția într-un cuplu nu este măsurată exclusiv în bani, ci și în timp, sprijin emoțional, muncă domestică și implicare în viața de familie.