Adevărul Dezvoltare personală
  • adevarul.ro
  • Facebook
  • YouTube
  • X
  • Instagram
  • TikTok

Ce este „Red Nail Theory” și de ce unghiile roșii atrag atenția bărbaților

0
0
Publicat:

Un nou trend apărut pe TikTok susține că femeile care poartă unghii roșii atrag mai multă atenție din partea bărbaților. Mii de creatoare de conținut au testat teoria și spun că funcționează. Dar cât e psihologie și cât e autosugestie?

femeie care isi face unghiile
Sursă foto: Pixabay

Teoria unghiilor roșii („Red Nail Theory”) a câștigat un număr mare de adepți pe rețelele sociale. Creatoarele de conținut susțin că unghiile vopsite în culoarea roșie le aduc mai multă atenție, îndeosebi din partea bărbaților, și că tendința a devenit aproape un ritual pentru cele aflate în căutarea unei relații.

„Roșul a fost întotdeauna asociat cu încrederea în sine și cu atracția, așa că este firesc ca purtarea lui să te facă mai vizibilă", spune Stefanie Mazer, psiholog din Florida, citată de Women's Health. Concret, dacă ești convinsă că unghiile roșii te pun în valoare, te vei comporta diferit, iar asta se observă.

Ce este, de fapt, teoria unghiilor roșii

Totul a început în 2022, când creatoarea de conținut Robyn DelMonte a postat un videoclip pe TikTok în care spunea că bărbații îi acordă mai multă atenție ori de câte ori poartă unghii roșii. Explicația ei era simplă: culoarea le-ar aminti bărbaților de mamele lor din anii '90, când manichiura roșie era la modă. Videoclipul a strâns mii de răspunsuri, de la femei care au testat teoria și au raportat rezultate: mai multe întâlniri, complimente neașteptate, interviuri reușite.

Industria de înfrumusețare a simțit imediat efectul. De pildă, Ann McFerran, fondatoarea brandului Glamnetic, a declarat, recent, pentru Women's Health, că nuanța lor „Fiery Red" s-a epuizat, semn că interesul e real.

Ce spune știința despre culoarea roșie

Un studiu publicat în 2008 în Journal of Personality and Social Psychology a arătat că bărbații au evaluat femeile îmbrăcate în roșu ca fiind mai atractive, iar reacția lor părea în mare parte inconștientă. Fenomenul a primit chiar un nume: „red-attractiveness effect”.

Cercetări mai recente arată că efectul nu este specific doar culturii occidentale. Un studiu din 2024 realizat pe studenți chinezi a ajuns la același rezultat: persoanele îmbrăcate în roșu sunt percepute mai atractive față de cele îmbrăcate în alb. Explicația vine din biologie: roșul este asociat cu vitalitatea și fertilitatea, fiind legat de fluxul sanguin și de stările de excitație. „Suntem programați să observăm roșul. Este asociat cu atracția, îndrăzneala și senzualitatea", spune Renee Solomon, psiholog specializat în terapie de cuplu.

În cazul ojei însă, efectul poate fi mai subtil, deoarece majoritatea studiilor analizează indicii vizuale mai mari, precum îmbrăcămintea.

Funcționează cu adevărat?

Mazer spune că adevărata forță a teoriei stă în felul în care te simți când porți roșu. Dacă o manichiură roșie îți dă încredere, vei emana mai multă energie, iar asta se vede. „Efectul unghiilor roșii funcționează mai puțin datorită culorii în sine și mai mult pentru că îți schimbă felul în care te percepi", spune ea.

Citește și: 10 alimente bogate în magneziu pentru un somn odihnitor și oase puternice

Femeile care au testat teoria povestesc experiențe diferite. De exemplu, o prietenă a lui Mazer spune că gesticulează mai mult în conversații când poartă ojă roșie, aproape instinctiv. O altă femeie povestește că partenerul ei i-a mărturisit că senzația unghiilor roșii pe pielea lui i-a provocat un fior neașteptat. O a treia spune că, purtând o rochie roșie la aeroport, a fost abordată de doi bărbați diferiți în aceeași zi.

Când porți roșu, te simți mai atractivă 

Un studiu publicat în European Journal of Social Psychology („The effect of red color on perceived self-attractiveness", 2017) arată că roșul nu schimbă doar felul în care te văd ceilalți, ci și felul în care te vezi tu pe tine.

Cercetătorii de la Universitatea din Zurich au împărțit 180 de studenți germani în trei experimente. Fiecare participant a purtat fie un tricou roșu, fie unul albastru, după care s-a autoevaluat. Cei îmbrăcați în roșu s-au considerat mai atrăgători și mai receptivi din punct de vedere sexual decât cei îmbrăcați în albastru.

Autoarea studiului, Anne Berthold, a declarat, la acea vreme, că roșul funcționează în primul rând ca un magnet al atenției. „Creșterea gradului de atractivitate ar putea veni tocmai din faptul că oamenii încep să observe persoana respectivă", explica ea.

Efectul nu este însă universal. Berthold atrage atenția că persoanele nesigure pe ele ar putea trăi experiența invers - adică ar putea avea senzația că sunt judecate, nu admirate.

O altă necunoscută rămâne obișnuința: ce se întâmplă când porți roșu în fiecare zi? Cercetătoarea nu a exclus că, în timp, efectul pur și simplu dispare.

Când contextul contează mai mult decât culoarea

O cercetare publicată în Acta Psychologica („Contextual modulation of the red-attractiveness effect", 2024) arată că nu culoarea în sine determină dacă ești percepută fiind atractivă, ci situația în care te afli.

640 de studenți chinezi au fost împărțiți în trei scenarii: unul de colaborare, unul competitiv și unul neutru. Mediul social a cântărit mai greu decât culoarea hainelor. Într-un context de colaborare, oamenii erau percepuți ca fiind mai atrăgători indiferent de ce purtau. Într-unul competitiv, efectul roșului dispărea complet.

Cercetarea confirmă totuși că roșul funcționează în cultura chineză, cel puțin când vine vorba de percepția persoanelor de sex opus. Bărbații și femeile îmbrăcați în roșu au fost considerați mai atrăgători decât cei în alb, dar numai acolo unde niciun alt factor nu domina percepția.

Din perspectivă evolutivă, roșul este asociat cu fertilitatea și receptivitatea sexuală, ceea ce îl transformă într-un semnal de atracție. Dar în competiție, același roșu poate fi citit ca un semnal de amenințare.

Un detaliu care merită atenție: participanții nu și-au dat seama că reacțiile lor erau influențate de culoare. Când au fost întrebați ce le-a afectat percepția, culoarea a primit cele mai mici scoruri, depășită net de expresia facială și stilul vestimentar.

„Roșul nu este, așadar, un instrument universal de atracție. Funcționează în anumite condiții, iar contextul în care îl porți poate face diferența dintre a fi admirată și a fi percepută ca o amenințare”, transmiteau cercetătorii.

Relații

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Ultimul capriciu al lui Epstein. Ce a încercat să cumpere cu doar câteva zile înainte de a fi arestat, în 2019
digi24.ro
image
Bomboane cu „aromă” explozivă la PTF Albița. Ce se afla de fapt într-o pungă cu dulciuri, găsită într-un autocar. FOTO
stirileprotv.ro
image
Ultima victimă a epurării lui Xi Jinping. Demiterea comandantului armatei terestre Li Qiaoming slăbește puterea militară a Chinei
gandul.ro
image
Paramount cumpără Warner Bros pentru 31 de dolari pe acțiune: Netflix s-a retras din cursă
mediafax.ro
image
Ce rutină are Horia Tecău, la 5 ani de la retragerea din tenis. Obiceiul pe care-l păstrează încă din copilărie
fanatik.ro
image
Foștii primari ai Timișoarei, Nicolae Robu și Gheorghe Ciuhandu, achitați definitiv în dosarul caselor vândute pe Legea 112. Primele reacții ale foștilor edili
libertatea.ro
image
Cine este Maria Julissa, femeia care ar fi stârnit un adevărat război în Mexic, după uciderea liderului de cartel El Mencho
digi24.ro
image
Video | „Ce filmezi, mă?”. Arestații din „dosarul Păulești” au declanșat un scandal-monstru pe holurile Judecătoriei Ploiești
gsp.ro
image
Gigi Becali s-a decis și a pronunțat o sumă nemaiauzită în România: "O fac la nivelul meu!"
digisport.ro
image
Decizie în instanță pentru Horațiu Potra: 'Șeful mercenarilor', obligat la plată prin hotărâre judecătorească
stiripesurse.ro
image
Primul cablu transatlantic cu fibră optică din lume este smuls de pe fundul oceanului, după 37 de ani: Cum a schimbat TAT-8 istoria
antena3.ro
image
Angajatele de la The Buddhist, obligate să facă sex neprotejat cu clienţii, deşi erau infectate cu HIV
observatornews.ro
image
Ultimele cuvinte ale Mariei, asistenta de 23 de ani care a murit la scurt timp după ce a intrat în tură. Ce i-a spus unei colege, chiar înainte să se prăbușească la pământ
cancan.ro
image
Pensionar ajunge la CCR, după ce pensia i-a scăzut cu 1.100 lei. Formula de recalculare ar putea fi schimbată
newsweek.ro
image
FOTO. Sharapova a intrat în piscina cu apă termală, dar a lăsat prea mult la vedere
prosport.ro
image
Câţi bani primeşte Marius Urzică de la stat: Renta viageră pe care o încasează fostul campion este maximul oferit prin lege
playtech.ro
image
Legenda lui Dinamo care va apărea la Beach Please! Surpriza e uriașă
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Gigi Becali a anunțat în direct la TV marea lovitură: "100 de milioane de euro!"
digisport.ro
image
Zelenski, anunț surprinzător: „Suntem pregătiți pentru compromisuri!” / Condiția impusă de Ucraina
stiripesurse.ro
image
Alertă la granița României! O dronă rusească a pătruns în spațiul aerian românesc, la nord de Sulina
kanald.ro
image
Pensia neîncasată înainte de deces în România. Ce se întâmplă cu banii și cine poate intra în posesia lor
wowbiz.ro
image
Ora de vară 2026. Se schimbă ora în weekend, ziua de duminică va avea doar 23 de ore
romaniatv.net
image
Oficialul român care l-a sfidat pe Putin, chiar la Moscova. Gestul făcut pe un pod din Rusia
mediaflux.ro
image
Video | „Ce filmezi, mă?”. Arestații din „dosarul Păulești” au declanșat un scandal-monstru pe holurile Judecătoriei Ploiești
gsp.ro
image
Dani Oțil a găsit un teanc de bani în parcare: „Să-mi iau ceva frumos de 1–8 martie?” Ce credeți că a făcut
actualitate.net
image
Cinci zodii cunosc succesul în martie. Dau lovitura pe mai multe planuri
actualitate.net
image
Rețeta grecească de post care face furori. Cartofi și dovlecei mai gustoși ca orice friptură!
click.ro
image
Cum să faci corect un ou ochi fără ulei. Secretul Mihaelei Bilic: „Se numește prăjit, dar este de fapt mai mult făcut la aburi”
click.ro
image
Ce diferență de vârstă este între Gabi Tamaș și soția lui. Ioana îi este aproape de mai bine de 20 de ani
click.ro
Regina Letizia si Regele Felipe Casa Majestatii Sale jpg
Crește lista infidelităților Reginei Letizia. În timp ce Felipe flirta cu femei frumoase, soția lui schimba amanții la Palat
okmagazine.ro
Supa frantuzeasca de ceapa Sursa foto shutterstock 2079346624 jpg
Supa de ceapă care a cucerit Parisul vine direct în farfuria ta!
clickpentrufemei.ro
Fragment de bol din porțelan albastru-și-alb din dinastia Yuan, decorat la interior cu un dragon, secolul al XIV-lea (© dr. Michael Flecker)
Un transport record de porțelan din timpul dinastiei Yuan, descoperit pe o epavă scufundată în Singapore
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...

Ultimele noutăți

Ce trebuie să citești înainte să sari peste mese ca să slăbești. Top 10 cărți despre fasting
Dieta shutterstock jpg
Sport și Nutriție
Cum să economisești bani fără să simți că ești „la dietă financiară”. Trei reguli de care să ții cont
pusculita pixabay jpg
Mindset
Simți că îi pui mereu pe alții pe primul loc? Cum poți schimba asta
pixabay jpg
Mindset
Promisiunea iubirii, costul epuizării. Fenomenul „dating burnout” explicat
shutterstock 29702248 cuplu indragostiti intalnire romantica restaurant jpeg
Relații
Ținta zilnică de proteină: necesitate reală sau panică nutrițională? Adevărul pe care fitness-ul de pe social media îl simplifică excesiv
oua, foto shutterstock jpg
Sport și Nutriție
9 cărți care te pot ajuta să procesezi traumele emoționale vechi
Pixabay jpg
Consiliere

Știrile adevarul.ro

„Comoditatea mașinii personale e de fapt masochism și barosăneală”. Dezbaterea virală despre traficul din București
trafic, foto shutterstock jpg
Societate 06:08
„Lista neagră” de la ANAF devine secretă. Românii vor expuși la inspecții fără niciun avertisment
ANAF, foto Facebook jpg
Economie 05:32
ADN-ul românesc, un puzzle surprinzător. Românii nu se trag doar din daci și romani
ciobani in retezat foto joseph horvath
Magazin 05:08
Video Oravița, prima gară construită în România, rezistă de 180 de ani. De aici începe cea mai spectaculoasă cale ferată
Oravița Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (11) JPG
Reşiţa 04:28
Alertă de fraudă. Metoda nouă prin care hoții te conving la telefon să le dai acces la datele personale
shutterstock scam
Economie 03:32
Analiză România, țara proprietarilor fără bani. Jumătate din veniturile românilor săraci se duce pe facturi
factura energie istock jpg
Economie
Stereotipul „Generația Z nu mai vrea să muncească” îi revoltă pe tineri: „Și apoi ne mirăm că lumea nu mai are chef?”
Tineri la lucru Foto Freepik com jpg
Societate
Exclusiv România și Ungaria în Europa cu mai multe viteze: „Orbán vrea să rămână pe loc dacă ține și restul țărilor europene pe loc”
siegfried muresan facebook
Evenimente
Video Harta autostrăzilor din România aprinde spiritele. De ce s-a oprit Ceaușescu la doar 113 kilometri?
Harta Autostrăzilor. Foto 130km ro jpg
Economie
Video Muzee unicat ale aurului, cărbunelui și fierului. Se află în județul unde 100.000 de oameni munceau în industrie
muzeul aurului brad foto lucian ignat
Hunedoara
Analiză Ce analizează băncile când îți calculează dobânda la credit. Sfaturile unui expert: „Situația din Biroul de Credit este esențială”
cele mai mici dobanzi la credite banca ghiseu FOTO Adevarul
Economie