Ce este „Red Nail Theory” și de ce unghiile roșii atrag atenția bărbaților

Un nou trend apărut pe TikTok susține că femeile care poartă unghii roșii atrag mai multă atenție din partea bărbaților. Mii de creatoare de conținut au testat teoria și spun că funcționează. Dar cât e psihologie și cât e autosugestie?

Teoria unghiilor roșii („Red Nail Theory”) a câștigat un număr mare de adepți pe rețelele sociale. Creatoarele de conținut susțin că unghiile vopsite în culoarea roșie le aduc mai multă atenție, îndeosebi din partea bărbaților, și că tendința a devenit aproape un ritual pentru cele aflate în căutarea unei relații.

„Roșul a fost întotdeauna asociat cu încrederea în sine și cu atracția, așa că este firesc ca purtarea lui să te facă mai vizibilă", spune Stefanie Mazer, psiholog din Florida, citată de Women's Health. Concret, dacă ești convinsă că unghiile roșii te pun în valoare, te vei comporta diferit, iar asta se observă.

Ce este, de fapt, teoria unghiilor roșii

Totul a început în 2022, când creatoarea de conținut Robyn DelMonte a postat un videoclip pe TikTok în care spunea că bărbații îi acordă mai multă atenție ori de câte ori poartă unghii roșii. Explicația ei era simplă: culoarea le-ar aminti bărbaților de mamele lor din anii '90, când manichiura roșie era la modă. Videoclipul a strâns mii de răspunsuri, de la femei care au testat teoria și au raportat rezultate: mai multe întâlniri, complimente neașteptate, interviuri reușite.

Industria de înfrumusețare a simțit imediat efectul. De pildă, Ann McFerran, fondatoarea brandului Glamnetic, a declarat, recent, pentru Women's Health, că nuanța lor „Fiery Red" s-a epuizat, semn că interesul e real.

Ce spune știința despre culoarea roșie

Un studiu publicat în 2008 în Journal of Personality and Social Psychology a arătat că bărbații au evaluat femeile îmbrăcate în roșu ca fiind mai atractive, iar reacția lor părea în mare parte inconștientă. Fenomenul a primit chiar un nume: „red-attractiveness effect”.

Cercetări mai recente arată că efectul nu este specific doar culturii occidentale. Un studiu din 2024 realizat pe studenți chinezi a ajuns la același rezultat: persoanele îmbrăcate în roșu sunt percepute mai atractive față de cele îmbrăcate în alb. Explicația vine din biologie: roșul este asociat cu vitalitatea și fertilitatea, fiind legat de fluxul sanguin și de stările de excitație. „Suntem programați să observăm roșul. Este asociat cu atracția, îndrăzneala și senzualitatea", spune Renee Solomon, psiholog specializat în terapie de cuplu.

În cazul ojei însă, efectul poate fi mai subtil, deoarece majoritatea studiilor analizează indicii vizuale mai mari, precum îmbrăcămintea.

Funcționează cu adevărat?

Mazer spune că adevărata forță a teoriei stă în felul în care te simți când porți roșu. Dacă o manichiură roșie îți dă încredere, vei emana mai multă energie, iar asta se vede. „Efectul unghiilor roșii funcționează mai puțin datorită culorii în sine și mai mult pentru că îți schimbă felul în care te percepi", spune ea.

Femeile care au testat teoria povestesc experiențe diferite. De exemplu, o prietenă a lui Mazer spune că gesticulează mai mult în conversații când poartă ojă roșie, aproape instinctiv. O altă femeie povestește că partenerul ei i-a mărturisit că senzația unghiilor roșii pe pielea lui i-a provocat un fior neașteptat. O a treia spune că, purtând o rochie roșie la aeroport, a fost abordată de doi bărbați diferiți în aceeași zi.

Când porți roșu, te simți mai atractivă

Un studiu publicat în European Journal of Social Psychology („The effect of red color on perceived self-attractiveness", 2017) arată că roșul nu schimbă doar felul în care te văd ceilalți, ci și felul în care te vezi tu pe tine.

Cercetătorii de la Universitatea din Zurich au împărțit 180 de studenți germani în trei experimente. Fiecare participant a purtat fie un tricou roșu, fie unul albastru, după care s-a autoevaluat. Cei îmbrăcați în roșu s-au considerat mai atrăgători și mai receptivi din punct de vedere sexual decât cei îmbrăcați în albastru.

Autoarea studiului, Anne Berthold, a declarat, la acea vreme, că roșul funcționează în primul rând ca un magnet al atenției. „Creșterea gradului de atractivitate ar putea veni tocmai din faptul că oamenii încep să observe persoana respectivă", explica ea.

Efectul nu este însă universal. Berthold atrage atenția că persoanele nesigure pe ele ar putea trăi experiența invers - adică ar putea avea senzația că sunt judecate, nu admirate.

O altă necunoscută rămâne obișnuința: ce se întâmplă când porți roșu în fiecare zi? Cercetătoarea nu a exclus că, în timp, efectul pur și simplu dispare.

Când contextul contează mai mult decât culoarea

O cercetare publicată în Acta Psychologica („Contextual modulation of the red-attractiveness effect", 2024) arată că nu culoarea în sine determină dacă ești percepută fiind atractivă, ci situația în care te afli.

640 de studenți chinezi au fost împărțiți în trei scenarii: unul de colaborare, unul competitiv și unul neutru. Mediul social a cântărit mai greu decât culoarea hainelor. Într-un context de colaborare, oamenii erau percepuți ca fiind mai atrăgători indiferent de ce purtau. Într-unul competitiv, efectul roșului dispărea complet.

Cercetarea confirmă totuși că roșul funcționează în cultura chineză, cel puțin când vine vorba de percepția persoanelor de sex opus. Bărbații și femeile îmbrăcați în roșu au fost considerați mai atrăgători decât cei în alb, dar numai acolo unde niciun alt factor nu domina percepția.

Din perspectivă evolutivă, roșul este asociat cu fertilitatea și receptivitatea sexuală, ceea ce îl transformă într-un semnal de atracție. Dar în competiție, același roșu poate fi citit ca un semnal de amenințare.

Un detaliu care merită atenție: participanții nu și-au dat seama că reacțiile lor erau influențate de culoare. Când au fost întrebați ce le-a afectat percepția, culoarea a primit cele mai mici scoruri, depășită net de expresia facială și stilul vestimentar.

„Roșul nu este, așadar, un instrument universal de atracție. Funcționează în anumite condiții, iar contextul în care îl porți poate face diferența dintre a fi admirată și a fi percepută ca o amenințare”, transmiteau cercetătorii.