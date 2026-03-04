Premierul Ilie Bolojan spune că primele șase luni ale lui 2026 vor fi marcate de măsuri de contracție economică, însă estimează o relansare începând cu a doua parte a anului, pe fondul stabilizării inflației și al adaptării economiei la noile condiții bugetare.

Șeful Guvernului a făcut estimarea la postul B1TV.

„Până la jumătatea anului, măsurile de contracție economică vor fi încă prezente. Din a doua jumătate, lucrurile ar trebui să se relanseze”, a declarat premierul.

Întrebat ce înseamnă concret această relansare, Ilie Bolojan a explicat că se așteaptă la o stabilizare a inflației și la o reașezare a economiei în raport cu nivelul actual al cheltuielilor publice.

„Inflația se va duce într-o zonă de stabilitate, iar economia se va adapta la noul volum de cheltuieli, rezultat din reducerea împrumuturilor și din menținerea unui nivel relativ constant al investițiilor. Vor intra în vigoare și măsurile privind reducerea aparatului administrativ și creșterea veniturilor la buget”, a spus premierul.





Ajutoarele pentru pensionarii cu venituri mici rămân în buget

Ilie Bolojan a precizat că, la fel ca anul trecut, Guvernul a prevăzut în buget fonduri pentru sprijinirea pensionarilor cu venituri reduse.

„Anul trecut am avut 1,7 miliarde de lei pentru sprijinirea pensionarilor cu pensii mici. Și anul acesta am considerat că este firesc să continuăm această măsură. Ea este inclusă în proiectul de buget”, a subliniat prim-ministrul.

Pentru alte programe de protecție socială, în schimb, spațiul bugetar este limitat.

Premierul afirmă că soluția identificată este utilizarea fondurilor europene, în special din Fondul Social European, pentru programe destinate copiilor și altor categorii vulnerabile:

​„Pentru alte propuneri care vin pe linia de protecție socială, spații bugetare mari nu avem, vă spun, decât dacă din alte părți reducem investiții sau reducem alte cheltuieli de pe o parte pe alta. Și atunci, propunerea pe care am făcut-o este ca din Fondul Social European - pentru că avem niște posibilități de a susține diferite programe sociale pe zona de copii, de exemplu - de acolo să fie alocate fondurile. Ceea ce înseamnă că ministerele proiectelor europene și bugetele trebuie să lucreze în sensul acesta”.

Ajutoarele „one‑off”, finanțate din fonduri europene

Întrebat dacă sprijinul financiar unic („one‑off”) va fi acoperit din bani europeni. Premierul a făcut distincția între cele două tipuri de ajutoare:

„Ajutoarele care sunt pentru persoanele vârstnice cu pensii mici vin de la bugetul de stat. Iar celelalte formule de sprijin financiar ar veni din fondurile europene. Bugetul a fost calculat astfel încât să existe aceste fonduri”, a precizat Bolojan.

Premierul spune că nu ar mai fi disensiuni în coaliție

Întrebat despre un comunicat recent al PSD, care sugera existența unui blocaj privind ajutoarele „one‑off”, premierul a respins ideea unor tensiuni în coaliție.

„Vă pot informa că astăzi, la ședința de coaliție, ne-am înțeles în bună regulă. Îi puteți întreba pe ceilalți participanți dacă au existat discuții contradictorii pe aceste propuneri”, a afirmat Ilie Bolojan.