Miercuri, 4 Martie 2026
Adevărul
Vaticanul, avertisment împotriva chirurgiei estetice: „Iisus vă va iubi în timp ce îmbătrâniţi”

Publicat:

Vaticanul avertizează asupra „cultului corpului” promovat de chirurgia estetică. Într-un document pe care l-a publicat miercuri, se arată că „Isus vă va iubi în continuare în timp ce îmbătrâniţi, chiar dacă veţi avea câteva riduri în plus pe feţele voastre”, informează Reuters.

Comisia Teologică Internaţională a avertizat împotriva chirurgiei estetice. FOTO Shutterstock
O comisie de la vârful Vaticanului i-a avertizat pe cei 1,4 miliarde de credincioşi catolici asupra recurgerii la operaţii estetice, care pot duce la apariţia unui „cult al corpului" şi la o căutare nerealistă a unei siluete perfecte, relatează agenția internațională de presă, citată de Agerpres.

„Progresele înregistrate în chirurgia estetică oferă instrumente care modifică semnificativ relaţia omului cu propria corporalitate", se afirmă în textul aprobat de papa Leon al XIV-lea

Documentul continuă în aceeași notă:

„Însă, după aceasta, urmează instalarea pe scară largă a unui 'cult al corpului', care tinde să ducă la o căutare frenetică a siluetei perfecte, mereu în formă, tânără şi frumoasă", 

Potrivit Bisericii Catolice, trupul uman este creat după chipul lui Dumnezeu. Deşi Biserica nu interzice chirurgia estetică, ea afirmă că credincioşii catolici nu ar trebui să recurgă la astfel de proceduri doar pentru a-şi satisface vanitatea.

„Corpul real nu este cu adevărat iubit, deoarece este o sursă de limite, oboseală, îmbătrânire”

Avertizare a fost inclusă într-un document emis de Comisia Teologică Internaţională de la Vatican, care îl consiliază pe papă în chestiunile doctrinare cu care se confruntă Biserica Catolică.

Comisia amintită a avertizat împotriva chirurgiei estetice, care parte a unei îndelungate reflecţii asupra procedurilor care utilizează tehnologia pentru a face omenirea să avanseze.

De asemenea, comisia a avertizat împotriva unui viitor în care inteligenţa artificială „riscă să scape de sub controlul raţiunii umane" şi în care oamenii ar putea alege să aibă implanturi mecanice pentru a deveni asemănători unor „cyborgi".

Chirurgia estetică poate să ducă la o atitudine bazată pe dorinţa de schimbare a corpuluiîn funcţie de gusturile de moment", a avertizat acelaşi document.

„Apare o situaţie curioasă: corpul ideal este exaltat... în timp ce corpul real nu este cu adevărat iubit, deoarece este o sursă de limite, oboseală, îmbătrânire”, se afirmă în textul comisiei mai sus menţionate.

