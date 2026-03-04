„Nu Turcia a fost ținta”: unde ar fi trebuit să ajungă, de fapt, racheta iraniană doborâtă de NATO

Rachetă balistică lansată din Iran care se îndrepta estul Mediteranei și care a fost interceptată de sistemele de apărare aeriană ale NATO, ar fi avut o altă țintă decât Turcia, spune un oficial turc, citat de AFP.

Ministerul turc al Apărării a precizat că proiectilul, care traversase Irakul și Siria, a fost „angajat și neutralizat de mijloacele de apărare aeriană și antirachetă ale NATO desfășurate în estul Mediteranei”.

Autoritățile nu au indicat ținta exactă a rachetei, relatează agenția de presă, preluată de France 24.

Turcia „nu a fost ținta rachetei” lansate de Iran, a declarat un oficial turc pentru AFP, sub protecția anonimatului, precizând că racheta balistică s‑ar fi îndreptat inițial către o bază militară din Cipru, dar a deviat de la traiectorie.

Fragmente căzute în districtul Dortyol, în sudul Turciei, aproape de granița cu Siria, au fost identificate ca aparținând interceptorului folosit pentru a elimina „amenințarea din aer”. Nu au fost raportate victime.

Reacția NATO

Incidentul a fost condamnat ferm de Alianță.

„NATO este alături de toți aliații, inclusiv de Turcia, în contextul atacurilor nediscriminatorii ale Iranului în regiune”, a declarat purtătoarea de cuvânt Allison Hart.

Ea a subliniat că postura de descurajare și apărare a NATO „rămâne solidă în toate domeniile, inclusiv în ceea ce privește apărarea aeriană și antirachetă”.

Ankara l-a convocat pe ambasadorul Iranului pentru a transmite „reacția și îngrijorările” sale, au precizat surse diplomatice. Ministrul de externe Hakan Fidan i-a transmis omologului iranian, într-o convorbire telefonică, că „trebuie evitate orice acțiuni care ar putea extinde conflictul”.

Ankara între Washington, Teheran și Tel Aviv: „Pare să existe logica: «Dacă mă scufund, trag regiunea după mine»”

Turcia, membru NATO majoritar sunnit, împarte o frontieră de 500 de kilometri cu Iranul. Președintele Recep Tayyip Erdogan, care menține relații cordiale cu președintele american Donald Trump, dar critică frecvent Israelul, a calificat atacurile americano-israeliene de sâmbătă - cele care au declanșat actualul conflict și au provocat riposta Teheranului — drept „ilegale”.

Șeful diplomației turce a criticat și loviturile iraniene asupra statelor din Golf, pe care le-a descris drept „o strategie greșită”.

„Pare să existe logica: «Dacă mă scufund, trag regiunea după mine»”, a spus Fidan.

Riscul extinderii conflictului

Analiștii avertizează că traiectoria rachetei iraniene și interceptarea ei de către NATO amplifică riscul unei escaladări regionale, chiar dacă nu există dovezi clare că Turcia ar fi fost ținta.

„Turcia nu dorește să fie atrasă în atacul americano-israelian asupra Iranului, pe care l-a criticat. Dar dacă Iranul lansează rachete vizând clar teritoriul turc, Ankara va lua în calcul represalii directe”, a declarat Hamish Kinnear, analist la Verisk Maplecroft.

Ministerul Apărării de la Ankara a transmis că „orice măsuri necesare pentru apărarea teritoriului și spațiului nostru aerian vor fi luate ferm și fără ezitare” și a reiterat că Turcia „își rezervă dreptul de a răspunde oricăror acțiuni ostile”.