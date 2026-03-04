search
Miercuri, 4 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Liberalii cer un buget realist și acuză PSD de încercări de destabilizare: „Nu mai promiteți bani pe datorie”

0
0
Publicat:

Partidul Național Liberal (PNL) a transmis vineri un mesaj ferm prin care atrage atenția că bugetul României nu trebuie să devină „victima colaterală a jocurilor politicianiste”, care pot pune în pericol progresul obținut și pot readuce țara în situația dificilă de anul trecut.

PNL critică politicile PSD pentru buget FOTO: Arhivă
PNL critică politicile PSD pentru buget FOTO: Arhivă

PNL subliniază că soluțiile propuse coaliției de premierul Ilie Bolojan pentru bugetul de stat se bazează pe calculele detaliate ale Ministerului Finanțelor, rezultate în urma discuțiilor cu partidele politice și ministerele. „Spre deosebire de alți ani, bugetul să fie cu adevărat realist, nu o vânzare de iluzii și o licitație de promisiuni fără acoperire”, se arată în comunicat.

Partidul a precizat că, pentru pachetul social, s-au propus sume similare cu cele de anul trecut, respectiv 1,7 miliarde de lei pentru pensionari. Restul fondurilor necesare pentru alte categorii vor fi acoperite din fonduri europene, prin programe sociale. „Este ușor să vii cu propuneri de cheltuieli fără să identifici surse realiste de finanțare”, au adăugat liberalii.

Primăriile și investițiile

PNL asigură că majoritatea primăriilor nu vor pierde bani: doar 25 din peste 3.000 de primării vor avea bugete ușor mai mici, în timp ce restul vor beneficia de alocări mai mari. De asemenea, Ordonanța privind reforma administrației le oferă primăriilor mai multe instrumente pentru a colecta taxe, impozite și amenzi, „pentru a deveni reale motoare de dezvoltare pentru comunități”.

Pentru programul „Anghel Saligny” au fost alocate 6 miliarde de lei, iar bugetul din acest an va aloca sume fără precedent pentru investiții, inclusiv cofinanțări pentru PNRR. Potrivit PNL, modelul de dezvoltare al României se schimbă de la consum la investiții.

Critici la adresa PSD

PNL critică PSD pentru încercarea de a „rescrie realitatea politică din interiorul coaliției” și pentru faptul că a transferat responsabilitatea întârzierilor reformelor către ceilalți parteneri. „În loc să susțină aceste reforme, PSD a preferat, de multe ori, să joace simultan rolul de partid de guvernare și de partid de opoziție, criticând public deciziile luate chiar în cadrul coaliției din care face parte”, se arată în comunicat.

Liberalii subliniază că această strategie creează incertitudine și instabilitate într-un moment în care România are nevoie de „predictibilitate, responsabilitate și decizii ferme”. „Solicităm PSD să nu uite că cei cărora le cerem să facă sacrificii de aproape un an se așteaptă să nu mai promitem, pe datorie, bani pe care nu îi avem sau pe care îi împrumutăm la costuri foarte ridicate”. PNL se angajează să mențină stabilitatea guvernării și să respecte acordurile din coaliție, insistând că proiectul de buget trebuie să fie „onest, cu surse clare de finanțare, care să mențină echilibrul între responsabilitatea fiscală, susținerea investițiilor și protejarea categoriilor sociale vulnerabile”.

„Dacă PSD dorește într-adevăr stabilitate și reforme, să vină cu soluții. A respinge orice propunere nu ține loc de viziune”, concluzionează PNL.

Politică

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Este prima dată în istorie”. Israelul anunță că a doborât un avion iranian folosind un F-35
digi24.ro
image
Top 11 cele mai sigure țări din lume în cazul izbucnirii unui război mondial. Două se află în Europa
stirileprotv.ro
image
Vortexul Polar SE RUPE în martie! Vremea o ia razna în România
gandul.ro
image
Cum a fost luată decizia atacării Iranului? Telefonul dintre Trump și Netanyahu care a schimbat Orientul Mijlociu
mediafax.ro
image
Acestea sunt cele mai periculoase arme ale Iranului! Racheta care poate ajunge în Europa de Est, de care se teme și Israelul
fanatik.ro
image
Ce s-a ales de blocul din Rahova, la șase luni de la explozia care a îngrozit Bucureștiul: „Oamenii nu au mai intrat în case de atunci”
libertatea.ro
image
Cum au fost doborâte cele trei avioane americane F-15, considerate invincibile. „În ultimii 30 de ani nu am înregistrat nicio pierdere”
digi24.ro
image
„Nu mai dezinformați, nebunilor!” » În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu: „Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”
gsp.ro
image
Lovitură de teatru, după ce Iranul a făcut anunțul așteptat de întreaga planetă
digisport.ro
image
Senatori au găsit pasaje care par scrise cu ChatGPT în proiecte de lege, la Comisia Juridică
stiripesurse.ro
image
Iranul era o țară complet diferită față de ce vedem acum. Cum arăta viața înainte de revoluția islamică din 1979
antena3.ro
image
Preot în Anglia în weekend şi muncitor pe şantier de luni până vineri. Povestea românului "bun la toate"
observatornews.ro
image
Revin ninsorile în România, potrivit meteorologilor AccuWeather. Când va ninge în Capitală
cancan.ro
image
Eliminarea CASS și ajutoarele la pensie, în ceață totală. Se caută caută bani europeni pentru pensionari
newsweek.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
prosport.ro
image
Avertismentul Iranului pentru Europa „Focul va cuprinde întreaga lume”. Tensiuni majore pe scena internațională
playtech.ro
image
Cine e milionarul care a cerut-o de soție pe Aryna Sabalenka. Jucătoarea de tenis este în culmea fericirii
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Cosmin Olăroiu i-a lăsat fără cuvinte pe românii din Suceava blocați la Dubai
digisport.ro
image
Vicepreședintele Băncii Mondiale spune că românii au 80% din puterea de cumpărare a UE: Țara noastră are printre cele mai mici salarii din UE
stiripesurse.ro
image
Când și unde va fi înmormântată Andreea Aniță! Mesajul plin de durere al mamei: „Golul pe care îl lasă în urmă nu va putea fi umplut niciodată”
kanald.ro
image
Donald Trump, decizie șoc! A tăiat legăturile comerciale dintre SUA și Spania, după ce țara nu a permis folosirea bazelor sale militare în conflictul cu Iran
wowbiz.ro
image
BOMBA anului! Romina Gingașu și Piero Ferrari DIVORȚEAZĂ! Avem detalii EXCLUSIVE
romaniatv.net
image
Nicușor Dan pleacă joi în Polonia. Teme importante de securitate, pe agenda discuțiilor cu președintele Karol Nawrocki
mediaflux.ro
image
„Nu mai dezinformați, nebunilor!” » În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu: „Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”
gsp.ro
image
Avertismentul îngrijorător al unui medic pediatru: „Vor muri tot mai mulţi copii şi persoane, din cauza "dacilor liberi". E "cronica unei morţi anunţate"
actualitate.net
image
Povești din noaptea cutremurului care a zguduit România pe 4 martie 1977. Ce i-a făcut Rică Răducanu unui coleg chiar în timpul seismului
actualitate.net
image
Brenciu, blocat cu familia în Kuala Lumpur: „Ne-am luat destinul în propriile mâini"
click.ro
image
Cum prepară Mihaela Bilic sufleu de brânză. Rețeta folosită de medicul nutriționist
click.ro
image
Petrecere sofisticată la Muzeul de Artă Recentă. Ce invitați a avut Lucie Portman, soția ambasadorului Marii Britanii în România, la aniversare
click.ro
Sarah Ferguson și Tiger Woods foto Profimedia jpg
„E superb! Oare am vreo șansă cu el?” Insațiabila Sarah s-a aruncat la picioarele unei celebrități din anturajul lui Trump
okmagazine.ro
GettyImages 2159194347 jpg
De la „Maria Magdalena” la Enigma, descoperă povestea spectaculoasă a Sandrei
clickpentrufemei.ro
elisabeta szilagyi historia rro jpg
Cine a fost Elisabeta Szilágyi, femeia care a schimbat destinul unei dinastii
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Carmen Brumă îți spune ce să mănânci în post ca să nu te îngrași! „Sunt tot felul de trucuri pe care trebuie să le știi”
image
Brenciu, blocat cu familia în Kuala Lumpur: „Ne-am luat destinul în propriile mâini"

OK! Magazine

image
Se transformă pe zi ce trece! Alina, soția lui Nicolae al României, își dezvăluie grația și feminitatea

Click! Pentru femei

image
O vedetă din serialul „Dallas” s-a stins din viață la 62 de ani! Ultimul ei apel disperat

Click! Sănătate

image
Lipsa acestui mineral după 50 de ani poate slăbi memoria