Liberalii cer un buget realist și acuză PSD de încercări de destabilizare: „Nu mai promiteți bani pe datorie”

Partidul Național Liberal (PNL) a transmis vineri un mesaj ferm prin care atrage atenția că bugetul României nu trebuie să devină „victima colaterală a jocurilor politicianiste”, care pot pune în pericol progresul obținut și pot readuce țara în situația dificilă de anul trecut.

PNL subliniază că soluțiile propuse coaliției de premierul Ilie Bolojan pentru bugetul de stat se bazează pe calculele detaliate ale Ministerului Finanțelor, rezultate în urma discuțiilor cu partidele politice și ministerele. „Spre deosebire de alți ani, bugetul să fie cu adevărat realist, nu o vânzare de iluzii și o licitație de promisiuni fără acoperire”, se arată în comunicat.

Partidul a precizat că, pentru pachetul social, s-au propus sume similare cu cele de anul trecut, respectiv 1,7 miliarde de lei pentru pensionari. Restul fondurilor necesare pentru alte categorii vor fi acoperite din fonduri europene, prin programe sociale. „Este ușor să vii cu propuneri de cheltuieli fără să identifici surse realiste de finanțare”, au adăugat liberalii.

Primăriile și investițiile

PNL asigură că majoritatea primăriilor nu vor pierde bani: doar 25 din peste 3.000 de primării vor avea bugete ușor mai mici, în timp ce restul vor beneficia de alocări mai mari. De asemenea, Ordonanța privind reforma administrației le oferă primăriilor mai multe instrumente pentru a colecta taxe, impozite și amenzi, „pentru a deveni reale motoare de dezvoltare pentru comunități”.

Pentru programul „Anghel Saligny” au fost alocate 6 miliarde de lei, iar bugetul din acest an va aloca sume fără precedent pentru investiții, inclusiv cofinanțări pentru PNRR. Potrivit PNL, modelul de dezvoltare al României se schimbă de la consum la investiții.

Critici la adresa PSD

PNL critică PSD pentru încercarea de a „rescrie realitatea politică din interiorul coaliției” și pentru faptul că a transferat responsabilitatea întârzierilor reformelor către ceilalți parteneri. „În loc să susțină aceste reforme, PSD a preferat, de multe ori, să joace simultan rolul de partid de guvernare și de partid de opoziție, criticând public deciziile luate chiar în cadrul coaliției din care face parte”, se arată în comunicat.

Liberalii subliniază că această strategie creează incertitudine și instabilitate într-un moment în care România are nevoie de „predictibilitate, responsabilitate și decizii ferme”. „Solicităm PSD să nu uite că cei cărora le cerem să facă sacrificii de aproape un an se așteaptă să nu mai promitem, pe datorie, bani pe care nu îi avem sau pe care îi împrumutăm la costuri foarte ridicate”. PNL se angajează să mențină stabilitatea guvernării și să respecte acordurile din coaliție, insistând că proiectul de buget trebuie să fie „onest, cu surse clare de finanțare, care să mențină echilibrul între responsabilitatea fiscală, susținerea investițiilor și protejarea categoriilor sociale vulnerabile”.

„Dacă PSD dorește într-adevăr stabilitate și reforme, să vină cu soluții. A respinge orice propunere nu ține loc de viziune”, concluzionează PNL.