Zeci de persoane au rămas fără casă după ce pământul de pe dealul Grădiște din municipiul Slatina a început să alunece, acoperind imobilele sau punându-le în pericol. Oamenii au construit ilegal la baza dealului cu decenii în urmă, ulterior primăria făcându-i proprietari pe terenuri.

Alunecarea de teren ar fi început cu mai multe zile în urmă, fiind sesizată mai întâi de către proprietarul casei acum distrusă de pământul care a luat-o la vale. În zilele următoare a avansat, pentru ca în noaptea de 3/4 martie 2026 una din cele șapte case afectate să fie acoperită pe jumătate de pământ.

Oamenii se arată pe deplin surprinși, pentru că nu s-ar mai fi întâmplat așa ceva niciodată. Chiar mai mult, spun că dacă li s-ar fi spus, cu zeci de ani în urmă, că terenul este nesigur, nu și-ar mai fi ridicat acolo case.

Adevărul, în schimb, este că cei mai mulți locatari de pe o parte a străzii Grădiște și-au ridicat casele ocupând abuziv terenurile de la baza dealului și construind fără niciun fel de documente legale. Cei de peste stradă spun în schimb că acolo s-au născut și locuiesc de generații.

La început, cei care au construit abuziv tot așa s-au și branșat la curent.

„Am acte pe teren din 2011. Casa nu o am cu autorizație, ne-au făcut doar cărțile funciare. Am înțeles, din ce a spus domnul primar, că pe teren. Noi, când ne-am mutat aici, era domnul Păunescu, îmi aduc aminte. După, a venit domnul Vâlcov. La început furam apă, furam curent, la timpul ăla, când a luat domnul Vâlcov. Ne-a chemat la primărie, ne-a făcut cărțile funciare, ne-a băgat lumină, ne-a băgat apă și ne-a lăsat să facem casă pe terenul ăsta. Că dacă ne spunea de la bun început că n-avem voie, că e risc de teren să cadă pe noi, nu făceam, dacă ne evacua de atunci”, a relatat Mariana Dursan.

Femeia deține imobilul de la nr. 91. Spune că dacă ar fi fost evacuată în 2011, motivându-i-se că terenul nu este sigur, ar fi acceptat situația. „Vedeam eu ce să fac, găseam eu o soluție. (...) De la domnul primar actual am înțeles că nu dă nimeni autorizația asta să facem noi, că dacă era dumnealui nu ne dădea să facem, că știa că sunt riscuri de alunecare de teren”, a mai spus Mariana Dursan.

În situația sa mai sunt astăzi alte șase familii, cele mai multe fiind rude ale femeii. Astăzi casele din zona afectată de alunecarea de teren sunt branșate la rețeaua de curent electric, au servicii de TV prin cablu etc.. De altfel, furnizorii de utilități și-au și trimis reprezentanții în zonă, miercuri, 4 martie, pentru ca împreună cu autoritățile să decidă întreruperea furnizării la imobilele afectate și să găsească soluții tehnice pentru a nu-i lipsi pe ceilalți proprietari din zonă de servicii.

Mai mulți cetățeni de pe strada Grădiște au pus surparea de teren pe seama unor presupuse lucrări care s-ar fi efectuat pe deal. Când vine vorba de momentul la care s-ar fi petrecut aceste lucrări nu mai este, însă, consens. Ba ar fi fost cu câteva zile în urmă, ba cu săptămâni, ba cu luni. Unii ar fi și văzut „utilaje mari, grele”, alții ar fi auzit doar zgomote puternice. „Cine știe ce să fi fost! Poate și ploile astea...”, au lansat oamenii și o altă ipoteză.

Când ar fi început surparea

Problemele ar fi început cu câteva zile în urmă, tot atunci fiind și alertate autoritățile. Evacuarea s-a dispus însă de-abia în noaptea de marți spre miercuri, 3/4 martie, când peste casa de la nr. 93 a venit pământul, acoperind-o pe jumătate.

„Când m-am trezit, la 3.10, am auzit bubuind. Nu mi-am dat seama că i-a căzut peretele. L-am întrebat pe soț: a venit cutremur, ce-a venit? Și-mi spune: a căzut malul pe cumnată-ta! Și eu am început să râd, n-am crezut. (...) La noi nu venise malul, pământul. Noi, sâmbătă, am pus și noi ce a dat Dumnezeu (n. red. – în spatele casei, pe versant), nu era pământul chiar așa. Am încercat să consolidăm cu niște saci umpluți cu pământ. Dacă nu aveam bărăcile alea - acolo am avut păsări - ne acoperea și pe noi. Acum, luni de dimineață, la 3.00, am auzit iar: brrr! Când am venit la prânz de la serviciu, îmi spune cumnata: <Mi-a căzut peretele. Am fost la domnul primar și a zis că trimite pe cineva să vadă situația care e. Așteptăm și noi să vedem ce ne spune>. Am văzut că malul venise mai rău. Și aseară a început să cadă stâlpul casei, la cumnată. Pe la 2.00 și ceva, azi-noapte, a căzut acolo, ce se vede. Pompierii deja știau de noi, ne-au păzit toată noaptea. A venit și domnul viceprimar, a stat aici cu poliția, pompierii, au adus și un microbuz, am dormit și eu în microbuz două ore, dar la serviciu n-am mai putut să merg de obosită”, a povestit Mariana Dursan.

Casele afectate, păzite cu pompierii și jandarmii

Celor 25 de persoane, dintre acestea nouă fiind copii, li s-a interzis să mai intre în locuință fără asistența autorităților. Pot doar să pătrundă însoțiți și să-și recupereze din bunuri, ceea ce cei mai mulți au și făcut în cursul zilei de miercuri. Pompierii sunt cei care i-au ajutat să-și recupereze electrocasnice, bunuri de mobilier, îmbrăcăminte etc.. Mulți au reușit să le ducă la rude sau prieteni, alții așteaptă ca primăria să identifice alte terenuri, sigure, pe care să fie amplasate containere modulare până când vor reuși să-și construiască alte case. În primă fază, cei care acceptă ajutorul primăriei vor locui în containerele amplasate deocamdată pe un teren nu departe de cartierul Grădiște.

Prefectura Olt a convocat, miercuri, în ședință extraordinară, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Olt. S-au prezentat mai întâi imagini din teren, ulterior convenindu-se asupra măsurilor care trebuie adoptate în continuare.

„Prin hotărârea adoptată în cadrul ședinței CJSU au fost stabilite următoarele măsuri:

• monitorizarea și gestionarea permanentă a situației de către Comitetul Local pentru Situații de Urgență Slatina și Inspectoratul pentru Situații de Urgență Olt;

• amplasarea de „martori” în zona alunecării de teren pentru urmărirea evoluției fenomenului;

• Compania de Apă Olt și Distribuție Energie Oltenia vor lua măsurile necesare pentru prevenirea producerii unor avarii la rețelele de alimentare cu apă potabilă și energie electrică din zona afectată;

• Inspectoratul de Stat în Construcții Olt va verifica situația clădirilor din zonă, va dispune măsurile de punere în siguranță și va constata încetarea utilizării acestora până la realizarea expertizei tehnice, care trebuie efectuată de autoritatea locală”, a comunicat Prefectura Olt.

„Are un front pe orizontală de 200 de metri și cu o adâncime de aproximativ 100”

Șefii mai multor instituții au fost miercuri în teren, atât pe strada Grădiște, cât și pe deal, pentru a evalua efectele surpării. În cadrul ședinței de la Prefectura Olt s-au prezentat și imagini, unele realizate chiar cu o zi înainte, prefectul Emil Albotă oferind detalii.

„Așa a arătat casa azi noapte, în jurul orei 1. Mai sunt și alte case afectate și, în funcție de viteza de propagare a alunecării, probabil mai sunt măcar patru de luat în discuție, dacă nu chiar mai multe. Pentru că astăzi - se vede în imagini - astăzi, înainte să venim aici, am fost cu domnul Tănase (n. red. - inspectorul șef al ISU Olt Adrian Tănase) și am văzut că alunecarea este cea mai mare. Adică are un front pe orizontală cam de 200 de metri, estimez eu vizual, și cu o adâncime de vreo 100. Adică e cam până sus. Cam de sus pleacă malul cu totul în adâncime. Lucrurile sunt un pic complicate, din punctul meu de vedere. Acum rămâne să se pronunțe specialiștii”, a spus prefectul.

Zece ofițeri și subofițeri din cadrul ISU Olt au fost prezenți în cursul nopții, reușind să evacueze cele 25 de persoane care locuiesc în casele în pericol. O singură persoană a acceptat să meargă încă din timpul nopții la un centru al primăriei, șapte au rămas în microbuzul pus la dispoziție, iar alte 17, la rude. Pompierii au păzit zona, interzicându-le oamenilor să mai pătrundă în locuințe.

Prefectul Emil Albotă li s-a adresat reprezentanților Inspectoratului de Stat în Construcții, care, potrivit acestuia, ar trebui să stabilească punerea în siguranță și să constate dacă mai sunt clădiri afectate, cât de afectate sunt, precum și încetarea utilizării până la următoare expertizare. Expertizare, în schimb, trebuie făcută de autoritățile locale.

Găsirea unui expert nu va fi un lucru ușor, a mai spus Albotă, pentru că sunt puțini atestați în domeniul geotehnică și fundație. „Din câte știu, Oltul nu are, Doljul nu cred că are, și cred că știu bine, rămâne să ne uităm pe site-ul ministerului și să găsim pe cineva care ne poate sprijini în acest demers”, a mai spus prefectul. Expertul ar trebui să stabilească dacă alunecarea este în continuare activă, precum și care este pericolul folosirii în continuare a imobilelor de la baza dealului.

După această expertiză, o alta ar putea stabili dacă este nevoie de măsuri de consolidare a versantului, ceea ce implică o lucrare și mai amplă.

Ajutor de urgență de câte 2.500 lei pentru fiecare familie și oferirea unui alt teren

Primarul Slatinei, Mario De Mezzo, a precizat la rândul său că au avut loc și la nivelul municipiului două ședințe ale Comitetului Local pentru Situații de Urgență, una cu două zile în urmă, când s-a decis monitorizarea situației, la acea dată fiind afectate două case, iar cea de-a doua, miercuri, 4 martie, când s-a decis evacuarea a șapte familii care se aflau în risc de a li se prăbuși pământul peste case. S-a decis ca aceste familii să fie relocate în containere pe care primăria Slatina le pune la dispoziție. Totodată, s-a decis acordarea unui ajutor de urgență, imediat, în sumă de 2.500 lei pentru fiecare familie, aceasta fiind, a precizat edilul, suma maximă care se poate acorda având la bază o mai veche hotărâre a consiliului local.

„Suplimentar, astăzi la ora 10.30 am avut întâlnire cu cele șapte familii afectate de aceste alunecări de teren și calendarul pe care l-am agreat cu aceste familii este: Primăria Slatina să ofere aceste containere celor care au nevoie; în aproximativ o lună de zile să identificăm teren pe care primăria să-l poată aloca acestor familii, unde să-și poată construi case în siguranță; după ce facem demersurile și le alocăm terenul, le putem monta containere provizorii până la obținerea autorizației de construire și a construirii locuinței”, a precizat De Mezzo.

„Niciuna dintre casele de acolo nu are autorizație de construire”

„Este important să spunem că niciuna dintre casele de acolo nu are autorizație de construire, niciuna. Motivul pentru care nu au autorizație de construire este că nimeni nu ar fi dat autorizație de construire acolo, exact din acel pericol. De asemenea este important să spunem că toate acele locuințe au fost construite abuziv pe terenul primăriei, sigur, unele acum 30 de ani, să ne înțelegem, dar acesta este faptul, și ulterior diferite administrații au făcut actele pentru teren, casele rămânând în ilegalitate”, a mai spus primarul.

Acesta a fost momentul în care mai vechile dispute politice s-au reactivat, prefectul Emil Albotă făcând remarca potrivit căreia „inclusiv actuala” administrație (Mario De Mezzo și-a preluat mandatul în toamna anului 2024) ar fi făcut același lucru prin faptul că nu a intervenit să schimbe situația.

„Nimeni nu poate să dea autorizație de construire sau intrare în legalitate în acel loc, din cauza pericolului pe care îl trăim astăzi. Deci nu doar că nu aș fi avut eu cum să fac asta, nici măcar nu acuz administrațiile anterioare că n-au făcut asta, pentru că am spus că nimeni n-ar fi putut să facă. Au împroprietărit în vremea domnului Darius Vâlcov, dacă vreți să fim chiar specifici, au dat acte pe teren”, a mai spus De Mezzo.

Familiile vor primi alte loturi de teren pe care să-și poată construi case, însă de data aceasta urmând tot circuitul legal, a mai spus primarul.

Edilul a mai solicitat reprezentanților Inspectoratului de Stat în Construcții ca în evaluarea pe care o vor realiza să stabilească și cauzele care au dus la alunecarea de teren. Răspunsul primit a fost însă descurajator: „Nu avem în atribuție. O să dispunem autorizarea construcțiilor de către cetățenii care locuiesc acolo și vom dispune o expertiză pe structură. Atât avem noi în atribuție. Nu putem să evaluăm”.

„Nu s-au făcut lucrări de absolut niciun fel”

Primarul municipiului a precizat, după ședința CJSU, că oamenilor le vor fi acoperite costurile pentru curent, apă și canal, pe perioada cât folosesc containerele modulare. Această variantă pentru situații de urgență este disponibilă pentru cel mult 12 luni. În acest interval de timp va fi identificat terenul pe care ulterior cei strămutați, care vor deveni proprietari, vor putea să-și construiască noi imobile, iar până când vor reuși să facă acest lucru vor sta în containere.

Cât despre restul de imobile de pe strada Grădiște construite ilegal, De Mezo a precizat că primăria va inventaria terenurile, pentru că o parte sunt încă în proprietatea primăriei.

„Situația fiind în dinamică, trebuie monitorizat și să vedem ce se întâmplă. Prin Primăria Slatina inventariem terenurile și facem acte celor care și-au ocupat diferite terenuri abuziv. Am făcut peste 200 de astfel de contracte, numai în ultimul an și jumate de când sunt eu primar. Adică accelerăm ritmul, pentru că este corect să intre în legalitate”, a mai precizat primarul. Astfel de situații se întâlnesc pe străzile: Grădiște, Fundătura Oltului, plus alte străzi din cartierul Grădiște.

„Îi împroprietărim pe teren, după care ei trebuie să intre în legalitate cu construcțiile”, a mai adăugat primarul. Nu toți cei care au ocupat abuziv un teren pe care ulterior și-au ridicat o casă vor putea fi împroprietăriți, pentru că, similar situației de pe strada Grădiște, mai sunt zone în care s-a construit pe terenuri cu risc. Unele sunt construite la mai puțin de cinci metri de diverse lacuri formate pe malul râului Olt, în acest caz pericolul fiind cel de a fi afectate de inundații.

Administrațiile anterioare au decis să facă acte pe teren, încurajând o situație periculoasă pentru oameni, a mai spus edilul. S-a ajuns, astfel, ca oamenii să-și poată aduce utilitățile - apă, canal, curent electric – chiar și în lipsa autorizației de construire. Mai mult, unii se regăsesc chiar în situația în care, pe baza declarației pe propria răspundere, plătesc și impozit pentru casele deținute.

„Este un cerc vicios în care ei nu pot intra în legalitate. Mai sunt astfel de situații în oraș, în care ei nu pot intra în legalitate, dar nici nu pot să le demolez. Pentru că, de exemplu, legea spune că după trei ani de zile de la terminarea construcției, dacă nu te-ai sesizat, nu mai poți să demolezi. Trebuie hotărâre judecătorească, e mult mai complicat. Și atunci, logica aceasta circulară s-a perpetuat”, a mai spus De Mezzo.

Primarul a răspuns și celor care pun alunecarea de teren de pe strada Grădiște pe seama unor lucrări care ar fi fost realizate sus pe deal. Concret, se face referire la un foraj realizat având în vedere proiectul enunțat de primarul Mario De Mezzo ca pe dealul Grădiște să fie amplasată o cruce de foarte mari dimensiuni.

„Nu s-a săpat nimic pe Grădiște. Mai spun o dată. Este altă poveste. Este făcut pe adâncime, pe 10 centimetri. Nu are nicio legătură cu nimic. Nu influențează în niciun fel. Este în partea opusă a dealului. Nu s-a intervenit cu niciun utilaj. Nu s-a excavat, cum spun oamenii. Nu s-au făcut lucrări de absolut niciun fel”, a mai spus De Mezzo.