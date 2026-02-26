Adevărul Dezvoltare personală
Cum să economisești bani fără să simți că ești „la dietă financiară”. Trei reguli de care să ții cont

Economisirea nu trebuie să fie deprimantă. Potrivit experților, nu este vorba despre eliminarea plăcerilor, ci despre găsirea unui echilibru între confortul din prezent și siguranța din viitor. Iar aceste strategii ușor de implementat fac exact asta.

pusculita
Sursă foto: Pixabay

Pentru mulți români, începutul de an aduce o rezoluție financiară previzibilă: economisirea. În practică, însă, această intenție se lovește rapid de realitatea de zi cu zi: costul vieții continuă să crească, cheltuielile fixe consumă o parte tot mai mare din venituri, iar banii se duc tot mai repede pe cheltuielile curente. În acest context, ideea de a pune bani deoparte începe să fie percepută nu ca o strategie firească, ci ca un lux.

Specialiștii în finanțe personale atrag însă atenția asupra unei realități adesea ignorate: economisirea nu înseamnă, neapărat, sacrificii majore, ci alegeri mai atente în ceea ce privește gestionarea banilor. De cele mai multe ori, bugetele nu sunt afectate decisiv de cheltuieli mari, ușor de observat, ci de sumele mici, cheltuite frecvent, care se adună treptat fără să pară importante.

În timp, aceste costuri aparent nesemnificative pot produce un impact real asupra finanțelor noastre. Tocmai de aceea, ajustările mărunte, aplicate consecvent, pot face diferența dintre un buget stabil și unul care devine vulnerabil la cheltuieli neprevăzute.

„Este important să nu renunți complet la micile lucruri care îți aduc bucurie”, explică Courtney Alev, specialist în educație financiară la Intuit Credit Karma, pentru Oprah Daily. „Economisirea nu înseamnă să elimini tot ce îți face plăcere, ci să găsești un echilibru între cheltuielile de zi cu zi și planurile tale de viitor.”

Dacă ideea de organizare a bugetului pare complicată sau dificil de pus în practică, specialiștii recomandă câteva ajustări simple, dar eficiente.

1. Stabilește-ți mai degrabă obiective minime decât limite stricte

Courtney Alev propune o variantă mai simplă pentru cei care vor să economisească. În locul limitelor stricte de cheltuieli, aceasta recomandă stabilirea unei sume minime pe care să o pui deoparte.

„De exemplu, în loc să îți propui să nu cheltui mai mult de o anumită sumă pe ieșiri în oraș, poți decide să economisești cel puțin o sumă fixă în fiecare săptămână”, explică ea. „În acest fel, atenția se mută de la restricții la rezultatele concrete.”

De asemenea, specialiștii sugerează stabilirea unei sume minime de economisit în fiecare lună, alături de un obiectiv mai ambițios pentru perioadele în care bugetul ne permite un efort suplimentar.

2. Tratează economisirea ca pe o cheltuială fixă

Obiceiul de a pune bani deoparte este mai ușor de menținut atunci când este tratat ca o cheltuială fixă, nu ca o decizie luată din când în când. Tiffany Aliche, specialistă în educație financiară, cunoscută drept The Budgetnista, spune pentru Oprah Daily că automatizarea acestui proces poate schimba radical disciplina financiară.

„Am ceea ce eu numesc o factură pentru mine, pe care o plătesc automat”, explică Aliche. „Chiar dacă suma este mică, importantă este consecvența. Nu poți construi economii dacă nu începi de undeva.”

Transferurile automate către un cont de economii reduc tentația de a folosi acești bani pentru cheltuieli curente. Specialiștii recomandă, totodată, alegerea unor conturi de economii cu dobânzi mai avantajoase, care pot aduce câștiguri mai bune decât produsele bancare tradiționale.

3. Profită de programele cash-back la cumpărături

La rândul său, Ashley Feinstein Gerstley, specialistă în educație financiară, atrage atenția că mulți consumatori ignoră modalități simple de a-și recupera o parte din banii cheltuiți.

Citește și: 10 alimente bogate în magneziu pentru un somn odihnitor și oase puternice

Programele de tip cash-back, integrate în unele carduri bancare sau aplicații de cumpărături, returnează un procent din sumele cheltuite. Chiar dacă valorile sunt, de regulă, reduse, sumele recuperate se pot acumula în timp, mai ales în cazul cheltuielilor frecvente.

„Am întâlnit persoane care și-au acoperit vacanțe întregi doar din banii obținuți prin astfel de programe”, spune Feinstein Gerstley.

Folosirea acestor instrumente este, în general, simplă. Verificarea ofertelor înainte de a face cumpărături și transferarea sumelor „recuperate” în contul de economii pot transforma cheltuielile obișnuite într-un avantaj financiar.

Ce arată studiile: personalitatea influențează economisirea

Motivul pentru care unii oameni reușesc să pună bani deoparte și alții nu ține, mai mult decât s-ar crede, de psihologie. Cel puțin asta sugerează un studiu publicat în American Psychologist, realizat de cercetători de la Columbia University și University of Colorado Boulder, care arată că oamenii economisesc mai mult atunci când obiectivele lor financiare se potrivesc cu felul lor de a fi.

Premisa de la care au pornit autorii este simplă: deși majoritatea oamenilor își doresc să economisească, puțini reușesc. Nu neapărat pentru că nu au bani, ci pentru că economisirea presupune să renunți la ceva concret azi în schimbul unui beneficiu abstract de mâine - un schimb pe care mintea umană îl acceptă greu.

Cercetătorii au observat că anumite trăsături de personalitate modelează direct comportamentul financiar. Persoanele mai orientate spre relații și armonie socială, de pildă, tind să economisească mai puțin. Nu din lipsă de disciplină, ci pentru că obiectivele clasice de economisire - pensia, siguranța pe termen lung - nu rezonează cu valorile lor. Sandra Matz, una dintre autorii studiului, a explicat că o simplă schimbare de perspectivă poate face diferența: dacă aceeași persoană înțelege că economiile îi protejează pe cei dragi, motivația apare de la sine.

Într-o primă etapă, cercetătorii au analizat răspunsurile a aproape 2.500 de participanți din Marea Britanie. Concluzia a fost că persoanele ale căror obiective financiare erau în acord cu personalitatea lor aveau, în medie, economii mai consistente - indiferent de nivelul veniturilor. Potrivirea dintre personalitate și obiective a explicat aproximativ 5% din variația sumelor economisite, un procent considerat semnificativ în cercetarea comportamentală.

Într-un experiment separat, pe peste 6.000 de participanți înscriși într-un program de economisire, cercetătorii au testat impactul mesajelor personalizate. Rezultatele au fost clare: 11,4% dintre cei care au primit mesaje adaptate profilului lor de personalitate și-au atins obiectivul, față de doar 3,4% dintre cei care nu au primit niciun mesaj. Cu alte cuvinte, o intervenție relativ simplă a triplat rata de succes.

Citește și: Ce se întâmplă în corp după doar 7 zile de meditație: rezultate care i-au surprins și pe cercetători

„A fost important pentru noi ca rezultatele să poată fi aplicate în viața reală", a spus, la rândul său, Robert Farrokhnia. „În special în contextul dificultăților economice recente, astfel de intervenții pot ajuta persoanele cu venituri reduse să își gestioneze mai eficient resursele."

Așadar, într-un context economic tot mai imprevizibil, economisirea rămâne una dintre puținele forme de protecție financiară aflate la îndemâna majorității consumatorilor. Specialiștii subliniază însă că stabilitatea bugetară nu depinde exclusiv de nivelul veniturilor, ci și de modul în care sunt gestionate deciziile financiare de zi cu zi.

Fie că este vorba despre ajustări minore, automatizarea unor obiceiuri sau valorificarea oportunităților disponibile, diferențele apar, de regulă, în timp. Iar, așa cum arată studiile recente, succesul economisirii ține adesea nu doar de disciplină, ci și de înțelegerea propriilor mecanisme psihologice.

