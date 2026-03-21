Toți cei 117 militari români dislocați în teatrul de operații din Irak au revenit în România

Ministerul Apărării Naționale anunță că toți cei 117 militari români dislocați în teatrul de operații din Irak au revenit în România în cursul zilei de sâmbătă, 21 martie, ca urmare a deciziei de ajustare a posturii NATO în cadrul misiunii NATO Mission Iraq.

„Repatrierea a fost realizată în condiții de siguranță, prin efort coordonat la nivel aliat, cu sprijinul structurilor NATO și al partenerilor internaționali. Militarii români au fost relocați temporar în bazele Incirlik (Turcia) și Ramstein (Germania), de unde au fost ulterior transportați în țară cu aeronave militare”, a precizat MApN într-un comunicat transmis sâmbătă.

Decizia de retragere a fost determinată „de evoluțiile recente ale situației de securitate din regiune, măsurile adoptate având ca prioritate protecția personalului dislocat”, potrivit Ministerului.

Pe întreaga durată a participării la misiunea NATO din Irak, militarii români, din Batalionul 2 Infanterie Călugăreni, au avut ca misiune principală asigurarea protecției personalului și a facilităților aliate, demonstrând profesionalism și angajament în îndeplinirea atribuțiilor, se mai arată în comunicat

„Ministerul Apărării Naționale reafirmă angajamentul României față de operațiile și misiunile NATO, contribuind în continuare la consolidarea securității internaționale, în conformitate cu deciziile Alianței”, transmite MApN.

Amintim că, săptămâna aceasta, Ambasada SUA din Irak a fost vizată de un atac cu drone și rachete, potrivit unor surse din serviciile de securitate de la Bagdad, care îl descriu drept „cel mai intens de la începutul seriei de atacuri”.