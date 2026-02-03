Adevărul Dezvoltare personală
  • adevarul.ro
  • Facebook
  • YouTube
  • X
  • Instagram
  • TikTok

Ce se întâmplă în corp după doar 7 zile de meditație: rezultate care i-au surprins și pe cercetători

0
0
Publicat:

Un program intensiv de șapte zile care a combinat meditația cu exerciții de respirație, conștientizarea corpului și tehnici de relaxare a produs schimbări rapide și măsurabile în activitatea cerebrală a participanților și în markerii din sângele acestora, arată un studiu realizat de cercetători de la University of California San Diego. Rezultatele indică activarea directă a unor mecanisme legate de neuroplasticitate, metabolism, imunitate și reglarea durerii.

femeie care mediteaza in picioare
Sursă foto: Shutterstock

Deși aceste tehnici sunt folosite de mii de ani pentru susținerea stării de bine, mecanismele din spatele lor au fost puțin documentate până recent. Studiul face parte dintr-un program amplu de cercetare și este primul care măsoară sistematic, într-un interval scurt, efectele combinării mai multor astfel de intervenții.

„Știam de ani de zile că astfel de practici (cum este, de pildă, meditația) pot influența sănătatea. Ce este remarcabil aici este că, prin combinarea mai multor tehnici într-un singur retreat, am observat schimbări în atât de multe sisteme biologice, pe care le-am putut măsura direct în creier și în sânge”, spune autorul principal al studiului, Hemal H. Patel, profesor de anesteziologie. „Nu vorbim doar despre relaxare sau reducerea stresului. Vorbim despre modificarea fundamentală a modului în care creierul se raportează la realitate și despre cuantificarea biologică a acestor schimbări.”

20 de adulți sănătoși, 7 zile, peste 30 de ore de meditație

În studiu, 20 de adulți sănătoși au urmat un program de șapte zile, cu prelegeri în fiecare zi și aproximativ 33 de ore de meditație ghidată și practici de grup, coordonate de Joe Dispenza.

Programul nu a inclus niciun tratament medical propriu-zis. Participanții au știut din start acest lucru. Cercetătorii au urmărit dacă simpla implicare în program, așteptările personale și experiența trăită în grup pot declanșa schimbări reale în organism.

Înainte și după program, participanții au făcut RMN funcțional și analize de sânge, ca să fie urmărite schimbările din creier și din organism.

Ce s-a schimbat, concret, după o săptămână

După încheierea programului, cercetătorii au observat modificări măsurabile în organismul participanților. Activitatea zonelor cerebrale asociate agitației mentale a scăzut, indicând o funcționare mai eficientă a creierului. Plasma din sângele participanților a fost testată pe celule nervoase crescute în laborator, iar acestea au dezvoltat mai multe conexiuni, semn că în sânge apăruseră factori care susțin adaptarea neuronală. În paralel, celulele au folosit mai intens glucoza pentru energie, ceea ce sugerează un metabolism mai flexibil. Au crescut și nivelurile de analgezice naturale produse de organism, indicând activarea mecanismelor interne de reglare a durerii. Sistemul imunitar a prezentat semnale atât proinflamatorii, cât și antiinflamatorii, iar la nivel molecular au fost observate modificări în expresia unor gene și molecule mici de ARN, mai ales în căi legate de funcția cerebrală.

Participanții au completat și chestionarul MEQ-30, un instrument standard care evaluează intensitatea unor experiențe subiective precum sentimentul de unitate, percepția de transcendență și modificările stării de conștiință. După program, scorurile au crescut semnificativ, iar valorile mai mari s-au asociat cu schimbări biologice mai pronunțate, inclusiv cu o coordonare mai bună a activității între diferite regiuni ale creierului. Cu alte cuvinte, pe măsură ce rețelele cerebrale deveneau mai bine integrate, creștea și probabilitatea unor experiențe de conștiință profunde. Cercetătorii notează că aceste tipare de conectivitate sunt similare cu cele observate în studii anterioare care au folosit substanțe psihedelice, cu diferența că aici au apărut exclusiv în urma meditației. În plus, echipa a observat atât modificări la nivelul sistemului nervos central, cât și schimbări sistemice în chimia sângelui, sugerând că aceste practici influențează organismul ca întreg.

Autorii arată că intervențiile fără medicamente pot declanșa răspunsuri fiziologice reale, cu efecte măsurabile în creier, sânge și sistemul imunitar. Creșterea analgezicelor naturale sugerează și un posibil mecanism de control al durerii.

Citește și: 10 alimente bogate în magneziu pentru un somn odihnitor și oase puternice

Deocamdată, efectele au fost observate la adulți sănătoși. Cercetătorii subliniază că sunt necesare studii controlate suplimentare pentru a evalua aplicații clinice concrete, inclusiv în probleme de sănătate mintală precum depresia și anxietatea, durere cronică și afecțiuni cu componentă imună.

În continuare, cercetătorii vor analiza separat ce aduce fiecare componentă a programului și cât timp persistă efectele observate.

„Acest studiu arată cât de strâns sunt legate mintea și corpul. Ce gândim, cum ne concentrăm atenția și modul în care practicile la care participăm lasă urme măsurabile în biologia noastră”, spune autorul principal al studiului, Alex Jinich-Diamant. „Este un pas important spre înțelegerea modului în care experiența conștientă și sănătatea fizică se influențează reciproc și a cum putem folosi această legătură pentru a susține starea de bine.”

Ce spun cititorii pe Reddit: între interes științific și scepticism față de Joe Dispenza

Studiul a generat reacții puternice pe Reddit, în special în comunitatea r/science, unde utilizatorii au discutat atât rezultatele, cât și contextul în care a fost realizată cercetarea.

Un comentator a remarcat că descoperirile nu sunt surprinzătoare, amintind că modificări similare au fost observate și în creierul persoanelor care trăiesc în mănăstiri sau comunități religioase. În opinia sa, indiferent dacă vorbim despre credință, spiritualitate sau simple practici de atenție, ritualurile repetitive pot avea efecte reale asupra psihicului. Aceeași persoană a adăugat că folosirea conștientă a mantrelor - nu doar repetarea mecanică a unor formule - poate ajuta la restructurarea convingerilor negative și la reglarea emoțională. Din experiență personală, spune că astfel de practici l-au ajutat timp de decenii să își gestioneze ADHD-ul și să își observe mai clar emoțiile pe măsură ce apar și dispar.

Altcineva a atras atenția asupra tonului agresiv din unele reacții, subliniind că cercetarea se bazează pe un articol evaluat inter pares și publicat într-o revistă științifică respectată. În același timp, a remarcat că rezultate similare apar tot mai des în literatura de specialitate și că respingerea automată a unor astfel de studii, doar pentru că intră în conflict cu convingeri personale, riscă să blocheze dialogul real despre legătura dintre minte și corp.

Citește și: A predat yoga gratuit timp de un an. Astăzi, deține una dintre cele mai cunoscute școli de fitness din București

Pe de altă parte, o parte dintre comentatori și-au exprimat rezervele legate de implicarea lui Joe Dispenza în programul de retreat. Unii au susținut că este greșit să fie etichetată automat cercetarea drept „pseudoștiință”, atâta vreme cât datele provin dintr-un studiu publicat și realizat în colaborare cu universități mari, unde scepticismul inițial este regula, nu excepția.

Există însă și voci mult mai critice. Un utilizator a spus că, deși susține meditația și mindfulness-ul ca instrumente pentru reducerea stresului, devine extrem de problematic atunci când aceste practici sunt prezentate ca soluții miraculoase pentru boli grave. Același comentator a acuzat modelul de business din jurul lui Dispenza, bazat pe seminarii costisitoare și promisiuni de „vindecare” prin schimbarea mentalității, de manipulare emoțională, mai ales în cazul persoanelor vulnerabile. În opinia sa, promovarea ideii că bolnavii sunt responsabili pentru lipsa rezultatelor poate face mai mult rău decât bine și riscă să descurajeze accesul la îngrijire medicală reală.

Reacțiile acestora arată pe de o parte interes autentic pentru dovezile biologice legate de meditație; pe de altă parte, neîncredere față de zona de wellness comercial și față de figurile carismatice asociate cu ea. Studiul în sine rămâne însă evaluat științific și publicat într-o revistă de specialitate, iar discuția reală se mută acum de la „funcționează sau nu” la „cum folosim responsabil aceste rezultate”.

Mindfulness

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
EXCLUSIV Daniel Băluță, despre intoxicația cu arsenic și mercur: Cineva chiar mi-a făcut rău. Este un semnal de alarmă pentru alții
digi24.ro
image
Heidi Klum, apariție controversată la Grammy 2026. A purtat o rochie din latex care imita nudul | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Orașele din România în care ninge până pe 1 mai, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER
gandul.ro
image
Cutremurător! Criminalul în serie a recunoscut o nouă crimă, după 27 de ani. În 1999, bărbatul a ucis o fată de 17 ani
mediafax.ro
image
Uluitor! S-au plătit 50 de milioane de euro pentru un atacant care a marcat un singur gol în acest sezon
fanatik.ro
image
Afacerea „plictisitoare” cu care o femeie face 4.500 de euro pe lună, fără să aibă vreun angajat
libertatea.ro
image
VIDEO Motivul pentru care un bulgar cu un vehicul Tesla Cybertruck n-a ajuns mai departe de Lugoj, după ce a intrat în România
digi24.ro
image
„Am fost campion internațional la consum de alcool”. Mărturia sinceră a unui actor din „Las Fierbinți” care a reușit să-și învingă demonii
gsp.ro
image
Ilie Bolojan a intervenit și totul s-a schimbat, după ce a aflat de impozitul de 36.000 de euro
digisport.ro
image
Rectorul Politehnicii București îl atenționează pe Bolojan: În cercetare soluția nu este tăierea. Trebuie să stimulăm investițiile pe termen lung în infrastructura de profil
stiripesurse.ro
image
Rochia topless și ținuta din latex în care Heidi Klum arată dezbrăcată. Cele mai extravagante ținute de la Grammy 2026
antena3.ro
image
Cel mai periculos drum din România. 48 de morţi şi peste 600 de răniţi în 2025
observatornews.ro
image
Alin Neacșu, un medic de 30 de ani, a fost găsit mort într-o clinică privată din Pitești 😲
cancan.ro
image
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
prosport.ro
image
Amenzi usturătoare pentru românii care nu curăță zăpada. Cât riști să plătești în 2026
playtech.ro
image
Gigi Becali a vorbit despre o eventuală retragere a lui Dan Șucu de la Rapid. „Îl cunosc”. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Lovitură de teatru: ”Lionel Messi a spus 'Da' pentru transfer!”
digisport.ro
image
Șeful Statului Major al Apărării atrage atenția cu privire la pensiile militare: 'Nu este ok'
stiripesurse.ro
image
Vasilica, o româncă de 49 de ani, s-a stins din viață în Italia. A avut grijă de mama și sora ei până în ultima clipă
kanald.ro
image
Mesajul pe care minorul de 13 ani l-ar fi trimis familiei lui Mario, la scurt timp după crimă. Plănuiesc sau nu părinții lui să îl scoată din țară: „Intenționează să ducă băiatul…”
wowbiz.ro
image
BREAKING NEWS! Avion prăbușit luni după-amiază! Toți cei 3 pasageri au murit! Avionul efectua un zbor de antrenament!
romaniatv.net
image
Rusia a început să se teamă de arme nucleare. Țările din Occident care au băgat spaima în Moscova
mediaflux.ro
image
„Am fost campion internațional la consum de alcool”. Mărturia sinceră a unui actor din „Las Fierbinți” care a reușit să-și învingă demonii
gsp.ro
image
Nașterea care a zguduit casa regală. 70 de martori au fost prezenți la venirea pe lume a prințului. Ce a născut una dintre cele mai importante regine
actualitate.net
image
O bacterie periculoasă care poate provoca sângerări intestinale a fost găsită în apa de la robinet
actualitate.net
image
3 zodii vor avea toate ușile deschise, începând cu 5 februarie. Nativii au noroc pe plan financiar, profesional și sentimental
click.ro
image
Cum se prepară desertul „Durere” prăjitura preferată a Andrei: „Cea mai bună prăjitură pe care am mâncat-o”
click.ro
image
Rețeta inedită de mic dejun a unui medic. Este sățioasă, rapidă și ideală pentru dimineți: „O prepar o singură dată, o feliez pentru toată săptămâna și mănânc trei-patru felii"
click.ro
Regele Charles și Prințul Andrew foto profimedia 1049367421 jpg
Fotografiile care șochează cu fratele Regelui Charles! Fostul prinț este surprins îngenuncheat peste o femeie neidentificată
okmagazine.ro
Prințesa Mette Marit și pedofilul Jeffrey Epstein jpg
Prințesa și pedofilul! Cazul Epstein lovește și monarhia norvegiană, chiar în imaginea viitoarei regine!
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
animalul adus in romania de romani jpg
Locul unde soldații romani sufereau cel mai mult - ce au descoperit arheologii in latrine?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...

Ultimele noutăți

Dr. David Perlmutter: Care sunt cele 5 bacterii care susțin sănătatea creierului și imunitatea
Iaurt FOTO Shutterstock
Sport și Nutriție
Recuperarea începe din farfurie: ce să mănânci după ce ai alergat, potrivit experților
Jogging Shutterstock
Sport și Nutriție
Interviu A predat yoga gratuit timp de un an. Astăzi, deține una dintre cele mai cunoscute școli de fitness din București
Veronica Miona jpeg
Sport și Nutriție
Cum o practică budistă simplă îți poate îmbunătăți starea de sănătate
meditatie in miscare pixabay jpg
Spiritualitate
Video Este „yoga pentru față” o strategie reală anti-aging?
ten frumos foto Shutterstock jpg
Sport și Nutriție
Cele 4 etape prin care o dorință ajunge realitate. Unde se blochează cei mai mulți
Cuplu turisti calatorie FOTO Shutterstock jpg
Spiritualitate

Știrile adevarul.ro

Analiză Modificarea codurilor de boală – soluția propusă de ministrul Sănătății pentru a proteja pacienții cronici
Medic de familie
Sănătate 03:38
Chisăliță: Pentru rezolvarea problemelor cu termoficarea este nevoie de investiții reale, nu de cârpeli. Neplata facturii face mai mult rău
Calorifer rece frig intretinere FOTO Shutterstock
Economie 03:03
Video Actor celebru critică mentalitatea post-comunistă: „Ce e cu noi de nu ne putem debloca din sindromul acesta infect numit comunist?”
alex bogda foto captura video png
Societate 02:07
Video Autostrada care deschide porțile Făgărașului. Locurile uimitoare de la poalele celor mai înalți munți ai României
Muntii Fagaras Foto Marius Turc (2) jpg
Sibiu 01:32
Subvenții record la final de 2025: 20 de milioane de lei pentru partide. Pe ce s-au cheltuit banii și cine a depășit bugetul
Prima ședință a Camerei Deputaților în noua componență după alegerile parlamentare, la Palatul Parlamentului din București. FOTO Inquam Photos / George Călin
Politică
Pensiile speciale ale magistraților au urcat în 2025 în valoare și număr, în ciuda plafonării generale
ciocan judecator bani
Economie
Ciprian Ciucu vrea să elimine gratuitatea STB pentru pensionarii cu venituri mari. Ce prevede inițiativa primarului general SURSE
INSTANT CIUCU JURAMANT 06 INQUAM Photos Octav Ganea jpg
Politică
Video 3 februarie: Ziua în care a murit Ionel Teodoreanu, autorul îndrăgitei trilogii „La Medeleni“
Scriitorii, în fața cenzurii comuniste: „Lui Ionel Teodoreanu nu i place să asculte” jpeg
Istoria zilei
Un băiat de 13 ani a înotat ore întregi pentru a-și salva mama și frații din largul oceanului
pexels lachlan ross 7084107 jpg
În lume
Lavrov avertizează Occidentul să nu desfășoare trupe în Ucraina: „Vor deveni ținte legitime pentru forțele armate ruse”
Serghei Lavrov
Europa
Analiză Greșeala din Iran ce l-ar putea costa pe Trump viitorul politic. Expert: „În acest caz, șansele mișcării MAGA ar fi nule”
Elicopterele SH 60 Seahawk foto US newsnavy Gabriel R Piper jpg
Evenimente