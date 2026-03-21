Capacitatea Iranului de a amenința Strâmtoarea Ormuz, „degradată” după bombardamentele americane, anunță Comandamentului Central al SUA

Statele Unite au degradat semnificativ capacitatea Iranului de a amenința transportul maritim în Strâmtoarea Hormuz, o rută strategică esențială, în urma unei serii de bombardamente asupra infrastructurii militare subterane, potrivit Comandamentului Central al SUA (CENTCOM).

Într-un mesaj video publicat pe rețelele sociale, comandantul CENTCOM, amiralul Brad Cooper, a transmis că forțele americane au lovit recent o instalație militară subterană situată de-a lungul coastei Iranului. Potrivit acestuia, locația era utilizată pentru depozitarea de rachete de croazieră antinavă, lansatoare mobile de rachete și alte echipamente capabile să vizeze navele care tranzitează una dintre cele mai aglomerate rute petroliere din lume.

„Nu doar că am distrus instalația, dar am eliminat și centrele de suport pentru informații și releele radar folosite pentru monitorizarea mișcării navelor”, a declarat Cooper. El a adăugat că, în urma operațiunii, capacitatea Iranului de a amenința libertatea de navigație în și în jurul Strâmtorii Hormuz a fost „degradată”.

Cooper a subliniat că aceste lovituri fac parte dintr-o campanie mai amplă menită să reducă capacitățile militare ale Iranului. „Rămânem concentrați pe neutralizarea amenințării vechi de decenii pe care Iranul o reprezintă pentru libera circulație a comerțului prin Strâmtoarea Ormuz”, a spus acesta, anunțând că operațiunile vor continua.

Potrivit CENTCOM, armata americană a lovit peste 8.000 de ținte militare iraniene de la începutul conflictului. Printre acestea se numără aproximativ 130 de nave, într-o acțiune pe care Cooper a descris-o drept „cea mai amplă distrugere a unei flote navale într-un interval de trei săptămâni de la al Doilea Război Mondial încoace”.

„Evaluarea mea operațională este că capacitatea de luptă a Iranului este în scădere constantă, pe măsură ce intensificăm loviturile ofensive”, a afirmat Cooper. El a adăugat că forțele americane au distrus mii de rachete și drone avansate și au limitat semnificativ capacitatea Iranului de a lansa atacuri coordonate.

„Marina lor nu mai operează, avioanele tactice nu mai zboară, iar ei au pierdut abilitatea de a lansa rachete și drone la nivelurile de la începutul conflictulu”, a spus el.

Cooper a mai precizat că SUA au construit „cel mai extins scut de apărare aeriană din lume” în Orientul Mijlociu, pentru a proteja aliații.

În același timp, Israelul și-a intensificat propriile operațiuni militare împotriva infrastructurii militare a Iranului. Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) au anunțat că au efectuat un val de lovituri aeriene nocturne la Teheran, vizând zeci de obiective legate de producția de rachete balistice al Iranului.

Printre țintele lovite s-au numărat un complex-cheie al Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC) folosit pentru fabricarea componentelor de rachete, un depozit de componente, o instalație a Ministerului Apărării responsabilă de producerea combustibilului pentru rachete, precum și alte facilități de producție. De asemenea, IDF a anunțat că a distrus mai multe sisteme de apărare aeriană din zona Teheranului.