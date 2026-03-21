Sâmbătă, 21 Martie 2026
Adevărul
Capacitatea Iranului de a amenința Strâmtoarea Ormuz, „degradată” după bombardamentele americane, anunță Comandamentului Central al SUA

Statele Unite au degradat semnificativ capacitatea Iranului de a amenința transportul maritim în Strâmtoarea Hormuz, o rută strategică esențială, în urma unei serii de bombardamente asupra infrastructurii militare subterane, potrivit Comandamentului Central al SUA (CENTCOM).

Într-un mesaj video publicat pe rețelele sociale, comandantul CENTCOM, amiralul Brad Cooper, a transmis că forțele americane au lovit recent o instalație militară subterană situată de-a lungul coastei Iranului. Potrivit acestuia, locația era utilizată pentru depozitarea de rachete de croazieră antinavă, lansatoare mobile de rachete și alte echipamente capabile să vizeze navele care tranzitează una dintre cele mai aglomerate rute petroliere din lume.

„Nu doar că am distrus instalația, dar am eliminat și centrele de suport pentru informații și releele radar folosite pentru monitorizarea mișcării navelor”, a declarat Cooper. El a adăugat că, în urma operațiunii, capacitatea Iranului de a amenința libertatea de navigație în și în jurul Strâmtorii Hormuz a fost „degradată”.

Cooper a subliniat că aceste lovituri fac parte dintr-o campanie mai amplă menită să reducă capacitățile militare ale Iranului. „Rămânem concentrați pe neutralizarea amenințării vechi de decenii pe care Iranul o reprezintă pentru libera circulație a comerțului prin Strâmtoarea Ormuz”, a spus acesta, anunțând că operațiunile vor continua.

Potrivit CENTCOM, armata americană a lovit peste 8.000 de ținte militare iraniene de la începutul conflictului. Printre acestea se numără aproximativ 130 de nave, într-o acțiune pe care Cooper a descris-o drept „cea mai amplă distrugere a unei flote navale într-un interval de trei săptămâni de la al Doilea Război Mondial încoace”.

„Evaluarea mea operațională este că capacitatea de luptă a Iranului este în scădere constantă, pe măsură ce intensificăm loviturile ofensive”, a afirmat Cooper. El a adăugat că forțele americane au distrus mii de rachete și drone avansate și au limitat semnificativ capacitatea Iranului de a lansa atacuri coordonate.

„Marina lor nu mai operează, avioanele tactice nu mai zboară, iar ei au pierdut abilitatea de a lansa rachete și drone la nivelurile de la începutul conflictulu”, a spus el.

Cooper a mai precizat că SUA au construit „cel mai extins scut de apărare aeriană din lume” în Orientul Mijlociu, pentru a proteja aliații.

În același timp, Israelul și-a intensificat propriile operațiuni militare împotriva infrastructurii militare  a Iranului. Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) au anunțat că au efectuat un val de lovituri aeriene nocturne la Teheran, vizând zeci de obiective legate de producția de rachete balistice al Iranului.

Printre țintele lovite s-au numărat un complex-cheie al Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC) folosit pentru fabricarea componentelor de rachete, un depozit de componente, o instalație a Ministerului Apărării responsabilă de producerea combustibilului pentru rachete, precum și alte facilități de producție. De asemenea, IDF a anunțat că a distrus mai multe sisteme de apărare aeriană din zona Teheranului.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Serviciile secrete ruse plănuiesc o tentativă de asasinat a lui Viktor Orban. Ce e operațiunea „Gamechanger”
digi24.ro
image
Aeroportul izolat unde „parchează” toate avioanele trase pe dreapta din cauza războiului din Orientul Mijlociu
stirileprotv.ro
image
Avertizare de vreme rea. Cod galben de vânt puternic în 6 județe. Cum va fi vremea în București în weekendul 21-22 martie 2026. Prognoza meteorologilor ANM
gandul.ro
image
Nostradamusul Chinei. Omul care a prezis războiul cu Iranul face acum previziuni despre Europa
mediafax.ro
image
„El e jucătorul cel mai bun de la U, chiar dacă Macalou face un sezon de excepție”. Declarația lui Mihai Stoica a devenit virală. Exclusiv
fanatik.ro
image
Cât costă o ciorbă pescărească lipovenească la Festivalul Pescăresc din București? O bucată de crap cât un kilogram, în Obor
libertatea.ro
image
Româncă spion pusă sub acuzare în Marea Britanie: a pătruns într-o bază de submarine
digi24.ro
image
Becali încearcă marea lovitură în mercato: internaționalul pe care și l-a dorit dintotdeauna! » Rădoi l-a sunat deja pe jucător: salariu de nabab
gsp.ro
image
Adevărul ”teribil” din spatele hotărârii cu care Coreea de Nord a afectat Occidentul
digisport.ro
image
Avioanele cu laser, noul scut al Israelului: tehnologia care schimbă regulile 'jocului' împotriva dronelor
stiripesurse.ro
image
Donald Trump atacă NATO într-un mod fără precedent: „Niște lași! Un tigru de hârtie”
antena3.ro
image
Româncă arestată în Marea Britanie pentru că ar fi încercat să pătrundă într-o bază nucleară
observatornews.ro
image
Anunț oficial de la ANM! Un anticiclon lovește România: se întorc ninsorile
cancan.ro
image
Casa de Pensii, obligată să crească mai repede o categorie de pensii. Înalta Curte: Nu mai tergiversați
newsweek.ro
image
Simona Halep s-a săturat să fie bârfită după divorț şi a răbufnit: „Trăiesc din poveştile altora!”
prosport.ro
image
Cine și în ce condiții poate obține reducerea de 3% la impozitul pe venit. Contribuabilii care nu se încadrează
playtech.ro
image
Estavana Polman, interviu eveniment: „Vreau să îmi închei cariera la Rapid!” Semnal de alarmă pentru handbalul românesc: „Îmi doresc o ligă corectă!” + Sfat pentru tinerele jucătoare: „Nu căutaţi doar banii”. Video exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Omorât cu sânge rece, la doar 21 de ani, după o scenă neverosimilă! Tatăl victimei: ”Prietenii l-au chemat și s-a dus”
digisport.ro
image
După aproape 20 de ani în Italia, un român s-a reîntors acasă: 'Se trăiește mai bine în România, sunt mai multe oportunități'
stiripesurse.ro
image
ULTIMĂ ORĂ! Toate zborurile au fost ANULATE până la Paște... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Alertă maximă în Ierusalim. Locurile sfinte, la un pas de dezastru după un atac cu rachete
wowbiz.ro
image
S-a mutat Andreea Popescu din penthouse-ul de lux, de 4 milioane de euro? Vedeta s-a dat de gol cu un DETALIU bizar. Fanii au observat imediat! / VIDEO
romaniatv.net
image
Guvernul schimbă regulile pentru românii care au mașini second-hand
mediaflux.ro
image
„Frumusețea naturii” » Soția cu 15 ani mai tânără a fostului fotbalist din Liga 1, imagini provocatoare din vacanța de vis
gsp.ro
image
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva”
actualitate.net
image
Ce etnie are, de fapt, Thomas Shelby. Gafa făcută de producători în serialul „Peaky Blinders”
actualitate.net
image
Veste importantă pentru românii care folosesc bani cash. Ce reguli intră în vigoare de la 1 iulie 2027
click.ro
image
Cum a construit un român o casă cu structură din lemn vechi de 100 de ani: „Nu doream să ajungă pe foc”
click.ro
image
Fiul Marei Bănică, lovit cu picioarele de un profesor: „A fost emis un ordin de restricție”. Scenele șocante au avut loc într-o școală de elită din București
click.ro
Sting foto profimedia 0816146788 jpg
La 74 de ani, practică sexul tantric și se laudă cu partide intime întinse pe 7 ore! „E cea mai pură formă de iubire!”
okmagazine.ro
Fursecuri cu crema de vanilie Srusa foto shutterstock 2187774933 jpg
Cum să faci cele mai fragede fursecuri cu cafea și cremă de vanilie
clickpentrufemei.ro
Cetatea dacică de la Costești-Blidaru (© Facebook / Administrația Sarmizegetusa Regia)
Cetatea dacică de la Costești-Blidaru, una dintre cele mai impresionante fortificații din Munții Orăștiei
historia.ro
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce avere uriașă avea Chuck Norris. Cine va moșteni banii actorului
image
Veste importantă pentru românii care folosesc bani cash. Ce reguli intră în vigoare de la 1 iulie 2027

OK! Magazine

image
Așa mamă, așa prințesă: feminitate și rivalitate la Palatele regale. De la următoarea Grace Kelly la cazul fiicei preferate

Click! Pentru femei

image
Echinocțiul de primăvară, ziua în care universul oferă șansa unui nou început în viață

Click! Sănătate

image
Poți ghici care este soțul femeii din imagine?