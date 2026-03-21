Zece percheziții în Arad într-un caz de cămătărie și șantaj: un suspect reținut, 27.000 de euro și arme albe confiscate

O grupare suspectată de practici ilegale de cămătărie și amenințări a intrat în vizorul autorităților arădene la sfârșitul acestei săptămâni. Polițiștii și procurorii au desfășurat sâmbătă zece percheziții domiciliare, acțiune în urma căreia un bărbat a fost reținut, iar sume importante de bani și arme albe au fost confiscate.

Anchetatorii de la Serviciul de Investigații Criminale, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Arad, au vizat persoanele care ar fi construit o afacere ilegală din împrumutarea banilor, potrivit Agerpres. Conform probatoriului administrat până în prezent, activitatea infracțională s-a desfășurat pe parcursul ultimilor doi ani.

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Arad au explicat mecanismul prin care acționau suspecții: „Din cercetările efectuate în cauză a reieșit că, în perioada 2024-2026, bănuiții ar fi împrumutat în mod repetat sume de bani, cu dobândă, nefiind autorizați în acest sens, iar în momentul în care persoanele vătămate nu mai puteau restitui dobânzile, aceștia ar fi exercitat asupra lor presiuni psihologice și amenințări”.

Zeci de mii de euro și arme ridicate la percheziții

În timpul descinderilor, polițiștii au descoperit dovezi solide care susțin acuzațiile de cămătărie și șantaj. Pe lângă probele documentare, au fost găsite sume mari de bani în numerar și obiecte periculoase folosite, cel mai probabil, pentru intimidarea datornicilor.

„Cu ocazia perchezițiilor, au fost descoperiți peste 27.000 de euro, arme albe precum și alte bunuri cu valoare probatorie, care au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor”, se precizează în comunicatul oficial al IPJ Arad.

Un suspect a ajuns în arest

Consecințele imediate ale intervenției de sâmbătă includ reținerea unui bărbat în vârstă de 46 de ani, acesta fiind plasat în arest pentru 24 de ore. În paralel, alte persoane implicate în acest dosar sunt audiate de procurori pentru a se stabili gradul de participare al fiecăreia la activitățile ilegale. Cercetările continuă pentru documentarea întregii activități infracționale.