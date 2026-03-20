Ce se întâmplă în corpul tău după 30 de zile fără alcool? Explicațiile unui medic

Alcoolul este asociat cu o serie de probleme de sănătate, inclusiv un risc crescut de cancer, însă puțini știu cât de repede începe organismul să se refacă după ce consumul este oprit. Medicul Mark Hyman vorbește despre schimbările care apar în doar 30 de zile.

„Consumul de alcool este a treia cauză principală de cancer prevenibil din Statele Unite, după tutun și obezitate", spune dr. Mark Hyman în cel mai recent clip de pe canalul său de YouTube.

Mai mult, acesta adaugă că doar 30 de zile fără alcool ar putea schimba semnificativ modul în care ne simțim, aducând îmbunătățiri în ceea ce privește: somnul, concentrarea, nivelul de energie, chiar și aspectul pielii.

Ingredientul activ din alcool este etanolul, produs în timpul fermentației, când drojdia transformă zaharurile din fructe, cereale sau alte plante. „Etanolul este cel care dă acea stare de relaxare, dar este și motivul pentru care alcoolul poate deveni toxic. În cantități mari, poate fi letal", explică Hyman. „Paracelsus spunea că «doza face otrava», iar acest lucru este foarte adevărat în cazul alcoolului. O cantitate mică nu te omoară, dar una mare, da. Am văzut asta de multe ori în practica medicală. Alcoolul este un depresor al sistemului nervos central. Deși pare că «stimulează», în realitate încetinește activitatea creierului", completează Hyman.

„În faza inițială, efectul apare în zonele de control - cele care te fac precaut sau inhibat. De aceea te simți mai relaxat, mai sociabil, mai încrezător", mai arată el.

Simultan, alcoolul acționează asupra neurotransmițătorilor: crește GABA, asociat cu relaxarea, și blochează glutamatul, care este stimulativ. „Acest efect dublu încetinește activitatea creierului și induce relaxare, dar afectează și judecata și reflexele”, spune el. „Senzația de relaxare și ușoară euforie apare atunci când inhibițiile scad, fără să apară somnolența. Problema este că limita este foarte fină”, adaugă acesta.



Privind datele în ansamblu, Hyman spune că: „Alcoolul nu este benefic pentru organism. Afectează somnul, crește riscul de cancer, dereglează metabolismul, microbiomul intestinal și funcția mitocondrială." La nivel cerebral, afectează sistemul limbic, responsabil de emoții, și cortexul prefrontal, implicat în judecată. „De aceea oamenii devin mai deschiși emoțional, dar și mai impulsivi", spune el.

Conform declarațiilor sale, pe termen lung consumul de alcool duce la pierderi de memorie, declin cognitiv, anxietate, tulburări de somn și risc crescut de demență. „Practic, alcoolul amorțește pe termen scurt și epuizează pe termen lung."

Ficatul este printre organele cele mai afectate. Alcoolul este transformat în acetaldehidă, o substanță „extrem de toxică”, care afectează ADN-ul și proteinele, spune Hyman. „Acumularea acesteia duce la inflamație, ficat gras, ciroză și, în final, insuficiență hepatică", continuă acesta.

„Alcoolul afectează și metabolismul, hormonii și microbiomul intestinal. Crește nivelul de estrogen, asociat cu un risc mai mare de cancer de sân la femei. La bărbați, scade nivelul de testosteron și poate influența fertilitatea", explică medicul. În intestin, alcoolul deteriorează bariera intestinală și favorizează inflamația, ducând totodată la deficiențe de vitamine esențiale, în special din complexul B.

În ceea ce privește sistemul cardiovascular, lucrurile stau la fel de îngrijorător. „Pe termen lung, consumul regulat de alcool crește tensiunea arterială, nivelul trigliceridelor și riscul de boli cardiovasculare", continuă Hyman. „De asemenea, suprimă sistemul imunitar - chiar și o singură noapte de consum excesiv poate reduce activitatea celulelor imune pentru aproximativ 24 de ore."

În ceea ce privește somnul, alcoolul perturbă faza REM, esențială pentru recuperare. Mahmureala este, în descrierea lui Hyman, „reacția organismului la acumularea de toxine și la deshidratare."

Vestea bună, spune medicul, este că organismul începe să se repare relativ rapid. De exemplu, în prima săptămână după ce ai renunțat la alcool, organismul începe să se refacă, nivelul de energie crește, chiar dacă somnul poate fi inițial ușor perturbat, iar deshidratarea scade. În a doua, sistemul digestiv și creierul încep să se echilibreze, inflamația scade, iar claritatea mentală crește. În a treia săptămână, potrivit lui Hyman, inflamația din corp și grăsimea acumulată în ficat pot începe să scadă, tensiunea arterială se stabilizează, iar pielea poate arăta mai bine. În a patra, apar îmbunătățiri metabolice și imunitare. „Somnul devine mai profund, hormonii se echilibrează, iar nivelul de energie și concentrare crește vizibil", spune Hyman.

Totuși, renunțarea la alcool nu este lipsită de provocări. „Presiunea socială, poftele sau obiceiurile" sunt obstacole reale, recunoaște medicul. Însă strategii precum hidratarea, alimentația adecvată și o schimbare de perspectivă - pot face diferența. „Corpul are o capacitate remarcabilă de a se vindeca. Uneori are nevoie doar de o pauză", conchide Hyman.