Adevărul Dezvoltare personală
  • adevarul.ro
  • Facebook
  • YouTube
  • X
  • Instagram
  • TikTok

Ce se întâmplă în corpul tău după 30 de zile fără alcool? Explicațiile unui medic

0
0
Publicat:

Alcoolul este asociat cu o serie de probleme de sănătate, inclusiv un risc crescut de cancer, însă puțini știu cât de repede începe organismul să se refacă după ce consumul este oprit. Medicul Mark Hyman vorbește despre schimbările care apar în doar 30 de zile.

barbat care scurge ultimul strop din sticla de vin
Sursă foto: Shutterstock

„Consumul de alcool este a treia cauză principală de cancer prevenibil din Statele Unite, după tutun și obezitate", spune dr. Mark Hyman în cel mai recent clip de pe canalul său de YouTube.   

Mai mult, acesta adaugă că doar 30 de zile fără alcool ar putea schimba semnificativ modul în care ne simțim, aducând îmbunătățiri în ceea ce privește: somnul, concentrarea, nivelul de energie, chiar și aspectul pielii.

Ingredientul activ din alcool este etanolul, produs în timpul fermentației, când drojdia transformă zaharurile din fructe, cereale sau alte plante. „Etanolul este cel care dă acea stare de relaxare, dar este și motivul pentru care alcoolul poate deveni toxic. În cantități mari, poate fi letal", explică Hyman. „Paracelsus spunea că «doza face otrava», iar acest lucru este foarte adevărat în cazul alcoolului. O cantitate mică nu te omoară, dar una mare, da. Am văzut asta de multe ori în practica medicală. Alcoolul este un depresor al sistemului nervos central. Deși pare că «stimulează», în realitate încetinește activitatea creierului", completează Hyman.

În faza inițială, efectul apare în zonele de control - cele care te fac precaut sau inhibat. De aceea te simți mai relaxat, mai sociabil, mai încrezător", mai arată el.

Simultan, alcoolul acționează asupra neurotransmițătorilor: crește GABA, asociat cu relaxarea, și blochează glutamatul, care este stimulativ. „Acest efect dublu încetinește activitatea creierului și induce relaxare, dar afectează și judecata și reflexele”, spune el. „Senzația de relaxare și ușoară euforie apare atunci când inhibițiile scad, fără să apară somnolența. Problema este că limita este foarte fină”, adaugă acesta.

Privind datele în ansamblu, Hyman spune că: „Alcoolul nu este benefic pentru organism. Afectează somnul, crește riscul de cancer, dereglează metabolismul, microbiomul intestinal și funcția mitocondrială." La nivel cerebral, afectează sistemul limbic, responsabil de emoții, și cortexul prefrontal, implicat în judecată. „De aceea oamenii devin mai deschiși emoțional, dar și mai impulsivi", spune el.

Conform declarațiilor sale, pe termen lung consumul de alcool duce la pierderi de memorie, declin cognitiv, anxietate, tulburări de somn și risc crescut de demență. „Practic, alcoolul amorțește pe termen scurt și epuizează pe termen lung."

Ficatul este printre organele cele mai afectate. Alcoolul este transformat în acetaldehidă, o substanță „extrem de toxică”, care afectează ADN-ul și proteinele, spune Hyman. „Acumularea acesteia duce la inflamație, ficat gras, ciroză și, în final, insuficiență hepatică", continuă acesta. 

„Alcoolul afectează și metabolismul, hormonii și microbiomul intestinal. Crește nivelul de estrogen, asociat cu un risc mai mare de cancer de sân la femei. La bărbați, scade nivelul de testosteron și poate influența fertilitatea", explică medicul. În intestin, alcoolul deteriorează bariera intestinală și favorizează inflamația, ducând totodată la deficiențe de vitamine esențiale, în special din complexul B.

În ceea ce privește sistemul cardiovascular, lucrurile stau la fel de îngrijorător. „Pe termen lung, consumul regulat de alcool crește tensiunea arterială, nivelul trigliceridelor și riscul de boli cardiovasculare", continuă Hyman. „De asemenea, suprimă sistemul imunitar - chiar și o singură noapte de consum excesiv poate reduce activitatea celulelor imune pentru aproximativ 24 de ore."

În ceea ce privește somnul, alcoolul perturbă faza REM, esențială pentru recuperare. Mahmureala este, în descrierea lui Hyman, „reacția organismului la acumularea de toxine și la deshidratare."

Vestea bună, spune medicul, este că organismul începe să se repare relativ rapid. De exemplu, în prima săptămână după ce ai renunțat la alcool, organismul începe să se refacă, nivelul de energie crește, chiar dacă somnul poate fi inițial ușor perturbat, iar deshidratarea scade. În a doua, sistemul digestiv și creierul încep să se echilibreze, inflamația scade, iar claritatea mentală crește. În a treia săptămână, potrivit lui Hyman, inflamația din corp și grăsimea acumulată în ficat pot începe să scadă, tensiunea arterială se stabilizează, iar pielea poate arăta mai bine. În a patra, apar îmbunătățiri metabolice și imunitare. „Somnul devine mai profund, hormonii se echilibrează, iar nivelul de energie și concentrare crește vizibil", spune Hyman.

Totuși, renunțarea la alcool nu este lipsită de provocări. „Presiunea socială, poftele sau obiceiurile" sunt obstacole reale, recunoaște medicul. Însă strategii precum hidratarea, alimentația adecvată și o schimbare de perspectivă - pot face diferența. „Corpul are o capacitate remarcabilă de a se vindeca. Uneori are nevoie doar de o pauză", conchide Hyman.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Reacția Chinei după asasinarea lui Ali Larijani. Beijingul, „șocat” de declarațiile Israelului
digi24.ro
image
Țara de care tot mai mulți români sunt fascinați. Numărul celor care o vizitează este în creștere, iar unii învață și limba
stirileprotv.ro
image
România BÂNTUITĂ. „În această sală plutesc 2 stafii, INFLAȚIA și RECESIUNEA” (PEIU)
gandul.ro
image
Curtea Supremă dă în judecată Guvernul Bolojan pentru banii luați de la magistrați și direcționați către pensii și primării
mediafax.ro
image
Istvan Kovacs, protagonist în „thrillerul” din Europa League, Roma – Bologna 3-4: două penalty-uri acordate și o dispută cu Italiano. Video
fanatik.ro
image
Închisoare cu executare pentru un bărbat care „și-a făcut cadou” un iPhone 15 Pro găsit într-un autobuz STB: „Trebuie sancționat aspru”
libertatea.ro
image
Una dintre cele mai mari țări din lume a trimis nave de război pentru a-și proteja petrolierele în Strâmtoarea Ormuz
digi24.ro
image
Răzvan Burleanu și-a umilit adversarul, după ce a obținut cu un scor zdrobitor al patrulea mandat la șefia FRF
gsp.ro
image
Ronaldinho, 6 euro în cont! Și-a pierdut averea de 125.000.000€
digisport.ro
image
Fost șef antiterorism rupe tăcerea: SUA, împinse într-un război inutil cu Iranul? „Ultimul lucru pe care trebuia să-l facem”
stiripesurse.ro
image
Anamaria Gavrilă a făcut o criză de nervi în plen. A țipat la o colegă deputat: „Stai în banca ta!”
antena3.ro
image
Escrocii care foloseau metoda "acoperişul", luaţi pe sus de mascaţi. Au făcut o avere în doi ani
observatornews.ro
image
Cătălin Măruță revine în forță după PRO TV. Mutarea care surprinde pe toată lumea
cancan.ro
image
Pensionarii au pierdut 620 lei la pensie în doar 15 luni. Creșterile de la marea recalculare s-au evaporat
newsweek.ro
image
FOTO. Despărțirea momentului în showbiz. Manechinul a fost părăsit de iubitul milionar
prosport.ro
image
Când nu mai primești bani pentru zboruri anulate. Ce situații sunt considerate excepții de ANPC
playtech.ro
image
Cristi Borcea și-a pus întreaga avere pe numele unei femei. Surpriză uriașă: nu este Valentina Pelinel
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Surpriză la CFR Cluj
digisport.ro
image
Regimul din Iran devine din ce în ce mai opresiv: Au confiscat sistemele Starlink ale lui Elon Musk. Americanii rămân fără o sursă valoroasă de informații
stiripesurse.ro
image
O femeie de 44 de ani și-a pierdut viața la scurt timp după ce a mâncat o pizza la un restaurant din Brazilia
kanald.ro
image
Vârful MApN avertizează! 21 de drone au fost lansate de Rusia spre România, anunță Radu Miruță
wowbiz.ro
image
Apar noi detalii din relația Andreei Popescu cu Rareș Cojoc. Cei doi nu au întreținut relații intime timp de 1 an: Am trăit ca frații în aceeași casă
romaniatv.net
image
S-a aflat numărul de telefon mobil al lui Donald Trump. Panică la Casa Albă după sute de apeluri
mediaflux.ro
image
„Frumusețea naturii” » Soția cu 15 ani mai tânără a fostului fotbalist din Liga 1, imagini provocatoare din vacanța de vis
gsp.ro
image
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva”
actualitate.net
image
Cătălin Botezatu dezvăluie cea mai „inteligentă” tactică de furt. Așa i-au luat ceasul de 2 milioane de euro chiar de la mână: „S-a întâmplat în câteva secunde” VIDEO
actualitate.net
image
Prima reacție a lui Andi Moisescu și a echipei sale la plecarea de la Pro TV! „Ne-am reinventat mereu pe fugă”
click.ro
image
Horoscop vineri, 20 martie. Peștii schimbă dieta, iar Balanțele pleacă într-o călătorie de weekend
click.ro
image
Cătălin Măruță revine în forță! Proiectul lansat după plecarea de la PRO TV
click.ro
Sting foto profimedia 0816146788 jpg
La 74 de ani, practică sexul tantric și se laudă cu partide intime întinse pe 7 ore! „E cea mai pură formă de iubire!”
okmagazine.ro
sailboat illuminated by moon jpg
Luna Nouă în Pești din 19 martie 2026. Ce îți „deschide” și ce îți cere să închizi, în funcție de zodie
clickpentrufemei.ro
492004859 1118618500295796 1625939263449351200 n jpg
Nzinga, povestea reginei africane care s-a luptat cu un mare imperiu european și aproape l-a înfrânt
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...

Ultimele noutăți

Ce trebuie să faci când te simți copleșit. Tehnica rapidă propusă de Gregg Braden
1 relaxare zen shutterstock 1186836607 jpg jpeg
Spiritualitate
Prânzul luat în fața laptopului te afectează mai mult decât crezi. Avertismentul experților
Decoratiuni interioare - canapea - laptop - masa de lemn - birou - FOTO Shutterstock
Mindset
Copiii invizibili: cum să te asiguri că și fratele unui copil cu nevoi speciale se simte văzut și iubit
glass child syndrome infographic 1345159804 jpg
Mindset
Oamenii dificili din viața ta te pot face să îmbătrânești mai repede
yogendras31 angry 6319463 1280 jpg
Mindset
Mulți părinți le ignoră: 5 principii care îți pot îmbunătăți relația cu copiii
copil deprimat foto Shutterstock jpg
Mindset
Îți verifici telefonul de zeci de ori pe zi? Ce efect are asupra creierului și cum poți scăpa de acest obicei
Cuplu care stă la TV și se uită pe telefon FOTO Shutterstock
Mindset

Știrile adevarul.ro

Suspendarea permisului pentru neplata amenzilor. Când și cum se va aplica măsura
Amenda rutieră cu tableta la Sibiu Foto Dan Claudiu Buzdugan
Evenimente 04:00
Un aliat al lui Trump avertizează că economia SUA nu este suficient de puternică pentru a face față unui conflict cu Iranul
americani oameni strada trecere pietoni new york foto shutterstock
SUA 03:30
Analiză Paradoxul creditelor în 2026: de ce plătim mai mult pentru casă, deși dobânzile au scăzut
+ credit ipotecar jpg
Economie 03:00
Insecuritatea alimentară și stresul financiar, probleme tot mai apăsătoare pentru români
cos cumparaturi shutter jpeg
Societate 02:45
Cum ar putea transforma China îngrășămintele chimice într-o armă
calarasi ingrasaminte FOTO IPJ Călăraşi
China 02:30
Cine a câștigat și cine a pierdut în urma disputei pe buget. Fost consilier prezidențial: „PSD, prins în capcana AUR"
Dezbatere buget parlament 1 FOTO Inquam Photos / George Călin
Politică 02:00
Foto Casa familiei Eliade, de la giuvaier arhitectural la ruină. Cu cât este scoasă la vânzare clădirea istorică din București
Casa Eliade Foto Urbanexploration2021 Reddit (4) jpg
București
Ce trebuie să faci când te simți copleșit. Tehnica rapidă propusă de Gregg Braden
1 relaxare zen shutterstock 1186836607 jpg jpeg
Spiritualitate
Zelenski trimite echipa de negociatori în Statele Unite: „E timpul să încheiem pauza și să avem discuții substanțiale”
Volodimir Zelenski FOTO EPA EFE jpg
Europa
Lecția de onoare și demnitate a unui român martir al temnițelor comuniste. Un intelectual de elită zdrobit fizic, dar niciodată învins
victor radulescu pogoneanu 1 jpg
Magazin
Scandal de securitate în Marina Franceză: un ofițer a dezvăluit poziția portavionului „Charles de Gaulle”, după o postare publică pe o aplicație de fitness
portavionul Charles de Gaulle jpg
Europa