Un autocar cu 44 de pasageri s-a răsturnat la granița județelor Galați și Vaslui. Un mort și 14 răniți

Autoritățile din județul Galați au activat, sâmbătă dimineața, Planuri Roșii de Intervenție, după un accident grav produs pe Drumul European E581, la granița cu județul Vaslui. Un autocar din Republica Moldova, care circula pe ruta Chișinău – București s‑a răsturnat în afara carosabilului. Un om a murit, iar alți 14 sunt răniți.

UPDATE Planurile Roșii de Intervenție au fost dezactivate.

„Bilanț final: 14 victime, conștiente, transportate la spital și o persoană decedată. Celelalte persoane implicate în eveniment vor fi transportate cu microbuzele ISU într-o locație din apropiere, în vederea preluării de către un alt autocar și continuarea deplasării spre destinație. Planurile Roșii de Intervenție au fost dezactivate”, a transmis ISU Galați.

Știrea inițială

Tragedia a avut loc între localitățile Priponești și Tutova.

Apelul la 112 a fost înregistrat la ora 04:04, potrivit Inspectoratului de Poliție Galați.

„Având in vedere numărul persoanelor implicate, pentru eficientizarea misiunii de răspuns, la nivelul județelor Galați și Vaslui au fost activate Planurile Roșii de Intervenție. Din informațiile primite la acest moment, în urma evenimentului au fost înregistrate 15 victime, dintre care o persoană a fost declarată decedată, iar 14 persoane au fost rănite. Toate victimele sunt conștiente, nu sunt minori implicați. Persoanele rănite sunt transportate la unități medicale, inclusiv la spitalul din Bârlad, precum și la spitalul din Tecuci”, a precizat ISU Galați.

Primele verificări arată că autocarul, în care se aflau 44 de pasageri, a ieșit de pe șosea într‑un sector de drum drept, unde acostamentul se află cu aproximativ doi metri sub nivelul carosabilului. Vehiculul s‑a răsturnat, iar impactul a avut consecințe dramatice.

„Forțe alocate la fața locului: De la ISU VS: 3 microbuze, 2 autospeciale de descarcerare, 1 autospecială de stingere, 1 autospecială pentru transport personal și victime multiple, 1 punct medical avansat, 3 ambulanțe SMURD și 1 Unitate de Terapie Intensivă Mobilă; în sprijin, intervin și 10 ambulanțe aparținând serviciului județean de ambulanță. De la ISU GL: 2 autospeciale de descarcerare, 2 autospeciale de stingere, 2 autospeciale pentru transport personal și victime multiple, 1 punct medical avansat, 3 ambulanțe SMURD și 1 Unitate de Terapie Intensivă Mobilă; în sprijinul echipajelor medicale intervin și 3 ambulanțe aparținând serviciului județean de ambulanță. Echipajele operative intervin pentru acordarea primului ajutor calificat, evaluarea și transportul victimelor către unități medicale, precum și pentru asigurarea măsurilor de prevenire a altor situații de urgență”, mai preciza, sâmbătă dimineață, ISU Galați

Un bărbat de 62 de ani, cetățean moldovean, a fost proiectat în afara autocarului și ulterior strivit de acesta. Echipajele medicale sosite la fața locului nu au mai putut decât să constate decesul.

Alte 15 persoane au fost rănite și transportate la unități medicale din zonă. Cele mai multe victime au fost duse la spitalul din Bârlad, cel mai apropiat de locul accidentului, iar trei pacienți au fost direcționați către Spitalul Municipal Tecuci, potrivit Serviciului de Ambulanță Galați.

Șoferul autocarului a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cum s‑a produs tragedia.

Amintim că, în iunie 2025, un autocar cu 50 de persoane s-a răsturnat în zona localităţii Tariverde, din județul Constanța. A fost activat Planul Roșu de Intervenție.

În aceeași lună un alt autocar s-a răsturnat pe autostrada A2, la kilometrul 50, lângă localitatea Sărulești, județul Călărași. Și atunci, autoritățile au declanșat imediat Planul Roșu de intervenție.