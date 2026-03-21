search
Sâmbătă, 21 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Nu te lăsa păcălit de oglindă: poți face infarct chiar dacă ești slab și ai un stil de viață activ. Un cardiolog demontează cele mai mari mituri despre colesterol

0
0
Publicat:

Imaginea clasică a persoanei vulnerabile la un infarct - supraponderală, sedentară și cu o alimentație bogată în grăsimi - nu reflectă întotdeauna realitatea din spatele acestui risc. Potrivit cardiologului Oliver Guttman, această percepție îi poate induce pe mulți în eroare, notează Daily Mail Online.

O greutate normală nu înseamnă neapărat că ai colesterolul scăzut: FOTO Shutterstock

Specialistul subliniază că unul dintre principalii factori de risc pentru bolile cardiovasculare este colesterolul crescut, o problemă care poate afecta și persoane aparent sănătoase, cu o greutate normală.

Cardiologul precizează că forma fizică sau greutatea nu sunt indicatori suficienți ai riscului cardiovascular. Colesterolul este influențat de o combinație de factori, de la predispoziția genetică la vârstă, alimentație și intensitatea activității fizice desfășurate. În plus, nivelurile crescute nu provoacă simptome evidente, motiv pentru care, de multe ori, sunt descoperite târziu.

Bolile cardiovasculare rămân principala cauză de mortalitate în Marea Britanie, cu aproximativ 170.000 de decese anual, iar colesterolul ridicat este unul dintre factorii care contribuie la acest bilanț, arată sursa citată

Colesterol bun vs. colesterol rău

Colesterolul este o substanță lipidică prezentă în toate celulele organismului, însă nu tot colesterolul este nociv:

HDL este acel tip de colesterol considerat „bun”, pentru că ajută la transportul excesului de colesterol către ficat, unde este eliminat.

Celălalt tip, LDL, numit „colesterol rău”, se poate depune pe pereții arterelor, favorizând îngustarea acestora și crescând riscul de infarct sau accident vascular.

De aceea, medicii analizează nu doar valoarea totală, ci și raportul dintre HDL și LDL, precum și alți factori precum tensiunea arterială, istoricul familial, fumatul sau diabetul.

Poți avea colesterol mare chiar dacă ești slab

Multă lume crede că un stil de viață activ și o greutate normală îi protejează automat de colesterolul crescut. Oliver Guttman avertizează însă că lucrurile nu sunt atât de simple și că unele persoane produc în mod natural mai mult colesterol, indiferent de greutate.

Un alt element important este grăsimea viscerală, depusă în jurul organelor interne, care poate fi prezentă chiar și la persoane cu siluetă subțire . Acest tip de grăsime este asociat cu niveluri crescute de LDL.

Singura modalitate de a afla nivelul colesterolului este un test de sânge, recomandat periodic pentru monitorizare.

Femeile sunt mai puțin expuse? Nu neapărat

Deși femeile dezvoltă bolile cardiace mai târziu decât bărbații, riscul crește semnificativ după menopauză, pentru că scade protecția oferită de estrogen. Simptomele pot fi, în cazul lor, diferite de cele pe care le au. în general, bărbații, ceea ce duce uneori la întârzieri în diagnostic.

Statinele, între percepție și realitate

Statinele sunt printre cele mai utilizate medicamente pentru reducerea colesterolului, însă multe persoane se tem de efectele adverse ale acestora. Studiile clinice arată însă că reacțiile severe sunt rare. Prin monitorizare și analize periodice, medicii își pot da seama când apar probleme și pot ajusta tratamentul.

Rolul alimentației

Deși tratamentele medicamentoase sunt eficiente, specialiștii subliniază că alimentația rămâne importantă. Consumul de fibre solubile (ovăz, leguminoase sau anumite cereale) poate contribui la reducerea nivelului de LDL. Cercetări recente arată că introducerea fulgilor de ovăz în dietă poate avea un efect benefic asupra colesterolului, mai ales la persoanele cu factori metabolici de risc.

Ghid de cumpărături

loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

