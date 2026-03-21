Un bărbat în scaun cu rotile, ucis cu cruzime de chiriașul său: „L-a lovit cu piciorul în cap și l-a sugrumat”

Un bărbat în vârstă de 64 de ani, din Săcele, județul Brașov, a fost găsit mort în apartamentul său marți, 17 martie, după ce administratorul blocului a alertat autoritățile, îngrijorat că victima nu răspundea la ușă sau la telefon. Ancheta a scos la iveală un caz șocant: crima ar fi fost comisă de chiriașul bărbatului, cu care acesta locuia de la începutul lunii.

„La fața locului s-a deplasat un echipaj de poliție din cadrul Poliției Municipiului Săcele, împreună cu un echipaj SMURD și cu ajutorul unei rude a victimei care deținea o cheie, s-a pătruns în locuință unde a fost identificată victima, o persoană de sex masculin în vârstă de 64 de ani, care prezenta leziuni de violență la nivelul capului”, a declarat prim-procurorul Adrian Radu, purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov, potrivit publicației locale Bună ziua Brașov.

Investigațiile poliției au arătat că victima i-ar fi cerut agresorului să părăsească locuința, ceea ce a declanșat un conflict violent. „În seara zilei de 16 martie 2026, posibil pe fondul unei dispute intervenite din acest motiv, agresorul l-a lovit de mai multe ori cu piciorul pe victimă în zona capului, în zona toraco-abdominală și la membre și l-a sugrumat, provocându-i astfel decesul”, a precizat sursa citată.

Tentativa de fugă și prinderea suspectului

După comiterea faptei, suspectul a sustras cardul bancar al victimei și a plecat spre Gara Brașov. De acolo, a călătorit cu trenul pe ruta Sighișoara – Sibiu – Arad, intenționând să ajungă la Budapesta.

Pe parcursul următoarelor 24 de ore, echipe de polițiști din cadrul IPJ Brașov, Serviciului de Investigații Criminale, Serviciului Criminalistic și Poliției Municipiului Săcele, împreună cu polițiștii din IPJ Arad, au reușit să identifice suspectul.

Potrivit publicației Bună ziua Brașov, bărbatul a fost prins miercuri, 18 martie, la ora 00:45, într-o stație de alimentare, unde căuta un mijloc de transport pentru a ajunge în Ungaria. Suspectul a fost imediat reținut, iar procurorii au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea acestuia pentru 24 de ore, sub acuzațiile de „omor”, „acces ilegal la un sistem informatic” și „efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos”.

Joi, 19 martie, instanța a aprobat cererea procurorilor și a emis un mandat de arestare preventivă pe o perioadă de 30 de zile.