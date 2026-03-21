Sâmbătă, 21 Martie 2026
Război în Ucraina

Trump vorbește despre „retragerea treptată” din războiul cu Iranul: „Strâmtoarea Ormuz trebuie supravegheată de alte națiuni”

Război în Orientul Mijlociu
Președintele american Donald Trump a declarat că SUA analizează posibilitatea de a „reduce treptat” operațiunile militare împotriva Iranului, dar a subliniat că securizarea Strâmtorii Ormuz, o rută esențială pentru transportul global de petrol, ar trebui să devină responsabilitatea altor state.

Trump vorbește despre „retragerea treptată” din războiul cu Iranul FOTO: AFP
Trump vorbește despre „retragerea treptată” din războiul cu Iranul FOTO: AFP

În același timp, liderul de la Casa Albă a precizat că nu își dorește o încetare a focului, în timp ce, potrivit presei americane, Washingtonul pregătește scenarii detaliate inclusiv pentru o eventuală desfășurare de trupe terestre în Iran.

Trump a afirmat că Statele Unite iau în calcul o diminuare treptată a implicării militare, însă a insistat că alte țări trebuie să intervină pentru a proteja Strâmtoarea Ormuz, punct strategic prin care trece o mare parte din petrolul mondial, relatează BBC.

În paralel, SUA au anunțat că vor ridica temporar sancțiunile asupra petrolului iranian blocat pe mare, într-o încercare de a limita efectele conflictului asupra prețurilor energiei.

Potrivit CBS News, autoritățile americane analizează inclusiv posibilitatea trimiterii de trupe la sol, ceea ce ar marca o escaladare majoră a conflictului.

Trump a adoptat un ton ferm în privința rolului SUA în protejarea Strâmtorii Ormuz, sugerând că responsabilitatea nu ar trebui să revină Washingtonului. „Strâmtoarea Ormuz va trebui să fie păzită și supravegheată, după cum este necesar, de alte națiuni care o folosesc - Statele Unite nu o fac!”, a afirmat președintele american.

Acesta a adăugat că SUA ar putea interveni doar la nevoie: „Dacă ni se va cere, vom ajuta aceste țări în eforturile lor de a construi Ormuz, dar acest lucru nu ar trebui să fie necesar odată ce amenințarea Iranului este eradicată”.

Mai mult, Trump a minimizat dificultatea unei astfel de misiuni pentru alte state: „Important este că va fi o operațiune militară ușoară pentru ei”.

Noi atacuri și tensiuni regionale

În cursul nopții, Israelul a lansat un nou val de atacuri asupra Teheranului și Beirutului. Israelul, Arabia Saudită și Kuweitul au anunțat că au interceptat drone și rachete.

Anterior, Marea Britanie a aprobat utilizarea bazelor sale pentru ca SUA să poată lansa atacuri asupra unor obiective iraniene legate de Strâmtoarea Ormuz. Trump a criticat însă decizia Londrei, spunând că aceasta a venit „foarte târziu”.

La rândul său, ministrul de externe al Iranului l-a acuzat pe premierul britanic Keir Starmer că „pune în pericol viețile britanicilor”, adăugând că „Iranul își va exercita dreptul la autoapărare”.

O schimbare de ton la Washington

Declarațiile lui Trump indică o schimbare de poziție în privința rolului SUA în regiune. Dacă anterior susținea că America va securiza Strâmtoarea Ormuz „într-un fel sau altul”, fără sprijin extern, acum liderul american cere implicarea altor state, inclusiv aliați precum Japonia și Coreea de Sud. Mai mult, el a criticat unele țări, pe care le-a numit „lașe” pentru reticența de a interveni.

Contextul arată însă complexitatea situației: orice perturbare în Strâmtoarea Ormuz afectează direct prețurile combustibilului la nivel global, „de la o benzinărie din Washington până la una din Tokyo”.

Această schimbare de ton sugerează o recunoaștere tot mai clară la Washington că problema nu poate fi rezolvată de SUA de una singură.

Pe măsură ce conflictul se apropie de a patra săptămână, situația din Golful Persic este descrisă ca fiind „în pragul” unei escaladări majore. Tensiunile rămân ridicate, iar evoluțiile din următoarele zile ar putea determina direcția unui conflict cu implicații globale.

