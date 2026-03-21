Singurătatea nu se tratează cu AI. Chatboții, un fel de „junk food social”

Un mesaj trimis unui străin ar putea conta mai mult decât o conversație cu inteligența artificială atunci când vine vorba de combaterea singurătății, arată un studiu realizat de cercetători de la Universitatea British Columbia.

Studiul a analizat comportamentul a 300 de studenți aflați în primul semestru de facultate, o perioadă în care mulți tineri se simt singuri și încearcă să-și găsească locul într-un mediu nou.

Participanții au fost împărțiți în trei grupuri: unii au trimis zilnic mesaje unui alt student ales aleatoriu, alții au scris în fiecare zi în jurnal, iar un al treilea grup a primit acces pe un server Discord, unde un chatbot bazat pe modelul GPT-4o era programat să „asculte activ și să arate empatie”.

După două săptămâni, studenții care au comunicat cu o persoană reală au raportat că se simt cu aproximativ 9% mai puțin singuri. Cei care au vorbit cu chatbotul au ajuns la același rezultat cu cei care au ținut un jurnal - o diferență de doar 2%. Numărul mesajelor schimbate zilnic a fost aproape identic în ambele situații, în jur de opt până la zece pe zi. Cu toate acestea, efectele avute asupra stării de singurătate au fost diferite.

„Este o intervenție foarte simplă, care nu presupune tehnologie sofisticată, dar poate face oamenii să se simtă mult mai puțin singuri”, a declarat Ruo-Ning Li, doctorandă la Universitatea British Columbia, citată de 404 Media.

Cercetarea a vizat în mod special perioada de tranziție spre facultate, o etapă vulnerabilă în care tinerii sunt departe de casă pentru prima dată și își construiesc rețele sociale noi. Întrebarea de la care au pornit cercetătorii a fost dacă un model lingvistic mare ar putea deveni un instrument scalabil pentru combaterea izolării. Răspunsul, cel puțin pentru acest grup, sugerează că nu. Sau nu în aceeași măsură ca o conexiune umană reală, chiar și cu un necunoscut.

Studiul se înscrie într-o serie mai largă de cercetări care analizează efectele utilizării chatboților pe termen lung. De pildă, un alt studiu al acelorași cercetători, publicat săptămâna aceasta în revista Psychological Science, a urmărit peste 2.000 de persoane timp de un an, intervievându-i o dată la trei luni.

Cercetătorii au observat că participanții care au vorbit mai mult cu chatboții s-au simțit mai singuri în perioada imediat următoare. În același timp, tocmai studenții care se simțeau cei mai singuri erau și cei mai tentați să revină la astfel de conversații.

„Schimbările în felul în care oamenii folosesc chatboții par să aibă doar un efect redus asupra sentimentului de singurătate. În același timp, nivelul de singurătate influențează în aceeași măsură cât de probabil este ca o persoană să apeleze din nou la astfel de conversații”, a declarat Dr. Dunigan Folk, unul dintre autorii studiului, pentru 404 Media.

Chatboții, un fel de „junk food social”

Autorii studiului spun însă că acest lucru nu înseamnă neapărat că chatboții provoacă singurătatea. Este posibil, mai degrabă, ca persoanele care se simt deja izolate să caute mai des astfel de interacțiuni.

De ce respingem complimentele și cum putem învăța să le primim firesc

Folk atrage atenția că chatboții sunt un fel de „junk food social”: oferă o stare plăcută pe moment, dar nu pot înlocui relațiile reale dintre oameni.

„Pot să te facă să te simți bine pentru o clipă, dar pe termen lung s-ar putea să nu ofere același tip de sprijin pe care îl dau relațiile umane”, spune el.

Acesta consideră că, pentru unii oameni, conversațiile cu modelele de inteligență artificială ajung să ia locul interacțiunilor cu alte persoane. „Cred că este, până la urmă, un compromis: vorbești cu AI-ul în loc să vorbești cu o persoană”, spune el. „Iar conversația cu o persoană ar fi fost mult mai satisfăcătoare.”

Există însă și indicii că interacțiunea cu inteligența artificială poate avea efecte pozitive pe termen scurt asupra stării de spirit. Mai precis, Ruo-Ning Li recunoaște că oamenii se simt mai bine după o conversație cu un chatbot. „Dar să faci pe cineva să se simtă bine pentru câteva minute nu e mare lucru", consideră ea.

Nu este clar însă dacă o experiență pozitivă de moment poate avea același efect și pe termen lung.

„E ca atunci când mănânci bomboane și te simți bine. Dar dacă mănânci foarte multe bomboane o perioadă lungă de timp, lucrurile pot deveni nesănătoase”, a spus Li.

Ce se întâmplă când încerci un chatbot pe post de terapeut 

Un experiment similar, dar mai personal, a fost publicat la începutul lunii martie în The Guardian. Jurnalistul Rhik Samadder, declarat sceptic în privința inteligenței artificiale, a folosit ChatGPT pe post de terapeut timp de câteva săptămâni și mărturisește că a rămas surprins de rezultat.

Samadder îi scrisese chatbotului despre epuizarea de a fi singurul care are grijă de mama sa în vârstă de 82 de ani. Răspunsul botului a venit cu un plan concret de organizare a sarcinilor și cu reformulări menite să scadă tensiunea emoțională. La jumătatea răspunsului, recunoaște el, a început să plângă.

Susține, însă, că experiența l-a lăsat cu un sentiment contradictoriu. Chatbotul i-a oferit claritate și pași practici pe care a putut să-i urmeze, dar nu umor, nu o relație, nu înțelepciune acumulată în timp. Diferența față de terapia reală, spune el, ține de ceva mai greu de definit: „o relație construită în timp, cu un om care te judecă, te contrazice uneori și îți rămâne în minte mult timp după ce ședința s-a terminat”. Vocea terapeutei susține că îi răsună și astăzi în minte - a interiorizat-o. Un chatbot, oricât de util ar fi pe moment, nu lasă urme de același fel.

Mai mult, atrage el atenția, există momente în viața unui om (vești copleșitoare, diverse forme de singurătate) care nu ar trebui gestionate în patru secunde în fața unui ecran, de un software care nu are nici gânduri, nici responsabilitate față de cel din fața lui.

Un studiu realizat în martie 2025 de MIT Media Lab împreună cu OpenAI a ajuns la concluzii similare. Pe parcursul a patru săptămâni, cercetătorii au urmărit cum diferite tipuri de conversații cu chatboți afectează starea de bine a utilizatorilor. Deși unele interacțiuni păreau benefice la început, cei care au folosit chatboții zilnic și intens au raportat un sentiment mai accentuat de singurătate, o tendință spre dependență și mai puțin timp petrecut cu oameni reali.

image
Chuck Norris, moartea unui mit cultural global: „Îngrijorarea e ca un balansoar: te ține ocupat, dar nu te duce nicăieri”
digi24.ro
image
A murit Chuck Norris. Actorul de 86 de ani era internat în spital
stirileprotv.ro
image
Fiindu-i dor de mare, un bucureștean a comandat o mașină BOLT până în Mamaia. Cât a plătit pentru cursa de 3 ore
gandul.ro
image
Un băiat de 10 ani a murit în urma unui accident între o mașină și un TIR plin cu paleți
mediafax.ro
image
Georgina Rodriguez, din nou în centrul atenției. Cum s-a prezentat logodnica lui Cristiano Ronaldo la un eveniment
fanatik.ro
image
Donald Trump încearcă să iasă cu capul sus din războiul cu Iranul: „Cred că am câștigat” / „Regimul din Teheran e mai întărit”, îl contrazic serviciile SUA
libertatea.ro
image
Fantoma anului 1988. Misiunea riscantă a lui Trump pentru Strâmtoarea Ormuz și riscul repetării unui incident de acum patru decenii
digi24.ro
image
Becali încearcă marea lovitură în mercato: internaționalul pe care și l-a dorit dintotdeauna! » Rădoi l-a sunat deja pe jucător: salariu de nabab
gsp.ro
image
Florin Prunea, dărâmat de moartea fostului său coleg de la națională: ”Acum o săptămână m-a sunat”
digisport.ro
image
Cine sunt pensionarii care vor primi între 600 și 1.000 de lei de Paște și de Crăciun. Cum va aplica Guvernul decizia agreată în coaliție (surse)
stiripesurse.ro
image
Donald Trump atacă NATO într-un mod fără precedent: „Niște lași! Un tigru de hârtie”
antena3.ro
image
Explozie de prețuri la pompă, Guvernul fără plan. Românii lasă mașina pentru metrou: "E mai sustenabil"
observatornews.ro
image
Cât ajungi să primești la pensie dacă ai lucrat toată viața pe salariul minim. Simularea e dură
cancan.ro
image
Știrile săptămânii despre pensii: Bolojan crește vârsta de pensionare. Pensionarii iau bani în plus în aprilie
newsweek.ro
image
Simona Halep s-a săturat să fie bârfită după divorț şi a răbufnit: „Trăiesc din poveştile altora!”
prosport.ro
image
Două ţări europene caută muncitori pentru sezonul estival. Se dau salarii de 3.000 de euro, mesele şi cazarea fiind incluse
playtech.ro
image
Ce se întâmplă, de fapt, la Academia lui Gică Hagi. Secretul „Regelui” a fost dezvăluit: “Cel mai bun mereu
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Chuck Norris a murit, dar un lucru pe care puțini îl știu l-a făcut ”nemuritor”
digisport.ro
image
Fost șef antiterorism rupe tăcerea: SUA, împinse într-un război inutil cu Iranul? „Ultimul lucru pe care trebuia să-l facem”
stiripesurse.ro
image
Un copil de 10 ani și-a pierdut viața în Prahova, după ce mașina familiei s-a izbit violent de un TIR plin cu paleți
kanald.ro
image
EXCLUSIV | Unde a ajuns mama biologică a Măriucăi, fetița adoptată de Luminița Anghel. Dezvăluiri controversate făcute de David Pușcaș: „Cerșește la Unirii”
wowbiz.ro
image
Imaginile care prevesteau ruptura dintre Andreea Popescu și Rareș. Ultima petrecere la care au fost spune totul despre răceala dintre ei. Detaliile care au atras atenția încă de atunci / FOTO
romaniatv.net
image
Putin face o ofertă pace. Rusia propune SUA un târg pentru a înceta războiul
mediaflux.ro
image
„Frumusețea naturii” » Soția cu 15 ani mai tânără a fostului fotbalist din Liga 1, imagini provocatoare din vacanța de vis
gsp.ro
image
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva”
actualitate.net
image
Ce etnie are, de fapt, Thomas Shelby. Gafa făcută de producători în serialul „Peaky Blinders”
actualitate.net
image
Cum a dispărut, de fapt, una dintre cele mai inteligente civilazații din istorie. Adevărul ascuns despre mayași
click.ro
image
Filmul vechi care are un succes colosal pe Netflix în martie 2026 „O comedie romantică agreabilă, energică și sinceră”
click.ro
image
Cine a fost Chuck Norris: de la campion de arte marțiale la fenomen cultural global
click.ro
Sting foto profimedia 0816146788 jpg
La 74 de ani, practică sexul tantric și se laudă cu partide intime întinse pe 7 ore! „E cea mai pură formă de iubire!”
okmagazine.ro
ChatGPT Image Mar 20, 2026, 12 00 08 PM png
Horoscopul primăverii 2026, sezonul care separă dorințele de decizii. Te ții bine?
clickpentrufemei.ro
492004859 1118618500295796 1625939263449351200 n jpg
Nzinga, povestea reginei africane care s-a luptat cu un mare imperiu european și aproape l-a înfrânt
historia.ro
Ultimele noutăți

„Ce ar fi fost dacă?” Regretele care apar după 40 de ani și cum pot schimba felul în care ne privim viața
pixabay regrete jpg
Mindset
Ce se întâmplă în corpul tău după 30 de zile fără alcool? Explicațiile unui medic
Bărbat cu o sticlă de alcool - vin FOTO Shutterstock
Mindset
Ce trebuie să faci când te simți copleșit. Tehnica rapidă propusă de Gregg Braden
1 relaxare zen shutterstock 1186836607 jpg jpeg
Spiritualitate
Prânzul luat în fața laptopului te afectează mai mult decât crezi. Avertismentul experților
Decoratiuni interioare - canapea - laptop - masa de lemn - birou - FOTO Shutterstock
Mindset
Copiii invizibili: cum să te asiguri că și fratele unui copil cu nevoi speciale se simte văzut și iubit
glass child syndrome infographic 1345159804 jpg
Mindset
Oamenii dificili din viața ta te pot face să îmbătrânești mai repede
yogendras31 angry 6319463 1280 jpg
Mindset

Știrile adevarul.ro

Eșec răsunător pentru Rusia în startul ofensivei de primăvară: 900 de soldați pierduți în 36 de ore
Soldat ucrainean mânuiește un obuzier Paladin pe front FOTO Profimedia jpg
Europa 02:29
Video 250 de kilometri de autostradă promiși în 2026. Cât de realiste mai sunt estimările
Autostrada cu tuneluri din vestul României Tunelurile de la Holdea Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (59) JPG
Economie 02:00
Ce cred tinerii din generația Z despre biserici: „Pe lângă slujbă, statul în picioare două ore mă face să mă simt rău”
Arsenie Boca a fost comemorat la Mânăstirea Prislop Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (25) jpg
Societate 01:00
De ce o operațiune militară de a prelua controlul asupra insulei petroliere Kharg riscă să se întoarcă împotriva lui Trump
Insula Kharg foto profimedia jpg
În lume 00:30
Bucureștiul, pe locul 2 între capitalele europene la poluarea cu PM 10. Cele mai mari surse de poluare: materialul antiderapant și șantierele care nu respectă legea
poluare bucuresti
București
21 martie: Ziua când s-a născut regretatul pilot Ayrton Senna, triplu campion mondial de Formula 1
ayrton senna 30 ani de la moartea lui jpg
Istoria zilei
„Ce ar fi fost dacă?” Regretele care apar după 40 de ani și cum pot schimba felul în care ne privim viața
pixabay regrete jpg
Mindset
Foto Un avion ușor s-a prăbușit lângă Moscova, după ce ar fi fost confundat cu o dronă şi doborât de apărarea antiaeriană rusă
avion usor prabusit Moscova foto MNS jpg
Rusia
Analiză Analiză de front: ce înseamnă cu adevărat recentele câștiguri teritoriale ale Ucrainei
Război în Ucraina - Militari ucraineni efectuează teste ale dronei de luptă terestre Gnom-2 FOTO Ukrinform / Mediafax
Europa
Preţul plătit de un jurnalist pentru folosirea AI, după ce a publicat citate inventate de chatGPT: „Generează citate irezistibile, pe care ești tentat să le folosești”
Peter Vandermeersch foto Mediahuis jpg
Europa
Sorana Cîrstea, dulce răzbunare. Românca e în turul 3 la Miami, după un meci întins pe 4 ore
Sorana Cirstea (EPA) jpg
Sport