Sâmbătă, 21 Martie 2026
Adevărul
Elon Musk vrea să salveze aeroporturile americane. Miliardarul se oferă să plătească salariile agenților de securitate în timpul blocajului bugetar

Multimiliardarul Elon Musk a anunțat sâmbătă că este dispus să achite salariile agenților responsabili de controalele de securitate din aeroporturile americane, care lucrează fără plată din cauza unei paralizii bugetare parțiale care afectează funcționarea ministerului responsabil de securitate.

Elon Musk vrea să salveze aeroporturile americane FOTO: Shutterstock
Elon Musk vrea să salveze aeroporturile americane FOTO: Shutterstock

„Aș dori să mă ofer să plătesc salariile angajaților (Agenției de Securitate în Transporturi) TSA pe durata impasului bugetar care afectează în mod negativ viața atâtor americani în aeroporturile din țară”, a postat Musk pe rețeaua X, pe care o deține.

Paralizia bugetară afectează DHS și ICE

Din 14 februarie, finanțarea Departamentului pentru Securitate Internă (DHS) este blocată din cauza disputelor dintre democrați și republicani din Congres legate de practicile poliției de imigrare (ICE), potrivit Agerpres. Drept urmare, mii de funcționari federali au fost trimiși în șomaj tehnic, în timp ce alți angajați considerați esențiali continuă să lucreze fără plată.

Pentru agenții TSA, afectați direct, situația a devenit critică: aproximativ 50.000 de persoane nu mai primesc salariu integral din 13 martie. Salariul anual mediu al unui agent este estimat între 50.000 și 60.000 de dolari, ceea ce înseamnă între 2,5 și 3 miliarde de dolari pe an.

Cozile la aeroport se lungesc

Din cauza lipsei plății, unii agenți aleg să plece temporar la alte locuri de muncă, iar alții și-au dat deja demisia, ceea ce a dus la creșterea absenteismului. Aceasta a provocat întârzieri semnificative în aeroporturile americane, unde pasagerii așteaptă adesea câteva ore pentru a trece de controalele de securitate și a ajunge în sala de îmbarcare.

Elon Musk este considerat cea mai bogată persoană de pe planetă, cu o avere estimată la 839 de miliarde de dolari, conform clasamentului Forbes din 10 martie, față de 342 de miliarde în anul precedent. „Averea mea netă se datorează aproape în totalitate acțiunilor deținute la Tesla și SpaceX”, a precizat Musk pe X, adăugând că „mai puțin de 0,1% din aceasta este sub formă de lichidități”.

