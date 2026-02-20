Adevărul Dezvoltare personală
  • adevarul.ro
  • Facebook
  • YouTube
  • X
  • Instagram
  • TikTok

Ce se întâmplă când nu mai privești depresia ca pe o slăbiciune

0
0
Publicat:

Felul în care îți explici perioadele grele poate conta mai mult decât pare. Depresia, de exemplu, este adesea văzută ca un eșec personal. Dar perspectiva poate schimba complet lucrurile.

femeie in depresie
Sursă foto: Shutterstock

Oamenii care își privesc episoadele trecute de depresie ca pe o dovadă de rezistență, nu de slăbiciune, tind să aibă mai multă încredere în ei și să fie mai consecvenți în urmărirea obiectivelor. Iar efectele sunt vizibile.

Într-un studiu recent, participanții care au învățat să își reinterpreteze experiențele au raportat un progres cu aproape 50% mai mare în atingerea obiectivelor personale, într-un interval de doar două săptămâni. Rezultatele au fost publicate în Personality and Social Psychology Bulletin.

Depresia nu afectează doar starea emoțională, ci și felul în care oamenii își urmăresc planurile și obiectivele. Fie că vorbim despre carieră, pasiuni sau relații, lipsa de energie, motivația scăzută și epuizarea constantă pot deraia serios direcția unei persoane. Însă lucrurile nu se opresc aici.

Dincolo de simptome, intervine și un factor mai puțin vizibil: presiunea socială. Depresia continuă să fie asociată cu idei precum „slăbiciune” sau „lipsă de voință”, iar aceste etichete nu rămân doar la nivel de percepție publică. De multe ori, ele sunt preluate chiar de cei care au trecut prin astfel de episoade.

Chiar și după ameliorarea simptomelor, această auto-percepție negativă poate deveni un impediment real. Nu pentru că persoana nu ar putea merge mai departe, ci pentru că ajunge să creadă că există ceva fundamental greșit în propria-i funcționare.

„Înainte de a realiza acest studiu, nu era clar de ce persoanele care au experimentat depresia continuă să întâmpine dificultăți în urmărirea obiectivelor chiar și după ameliorarea simptomelor”, explică Christina A. Bauer, autoare a studiului, afiliată Universității din Viena.

O schimbare de perspectivă

Pornind de la această idee, cercetătorii au testat o intervenție surprinzător de simplă: schimbarea modului în care oamenii își interpretează experiența depresiei. Mai exact, participanții au fost încurajați să-și privească episoadele din trecut nu ca pe o dovadă de slăbiciune, ci ca pe un semn de rezistență psihologică și capacitate de adaptare.

Pentru a vedea dacă această schimbare de perspectivă produce efecte reale, au fost realizate trei experimente, la care au participat 748 de adulți. Toți trecuseră anterior printr-un episod depresiv clinic și urmaseră tratament medicamentos.

Exercițiul în sine a fost scurt. Timp de aproximativ 20 de minute, participanții au citit relatări ale unor persoane care descriau depresia ca pe o experiență ce implică efort mental considerabil. Ulterior, li s-a cerut să reflecte, în scris, asupra propriilor experiențe și să le reformuleze dintr-o perspectivă mai constructivă.

Creșterea încrederii în sine

Primele rezultate au arătat că participanții care au parcurs exercițiul de reinterpretare au raportat un nivel mai ridicat de încredere în capacitatea lor de a face față provocărilor. Schimbarea de perspectivă nu a rămas, așadar, doar la nivel teoretic.

În etapa următoare, cercetătorii au analizat impactul asupra obiectivelor concrete. Participanții și-au stabilit scopuri personale pentru următoarele două săptămâni, variind de la obiceiuri de autoîngrijire până la sarcini profesionale.

Cei care au trecut prin intervenție nu doar că s-au simțit mai încrezători, ci au demonstrat și un angajament mai puternic față de obiectivele propuse. Totodată, a fost observată o schimbare importantă de percepție: ideea că depresia ar fi incompatibilă cu succesul a devenit semnificativ mai puțin frecventă în rândul participanților.

Progres măsurabil

În ultima parte a studiului, cercetătorii au vrut să vadă ce se întâmplă concret cu obiectivele participanților. După două săptămâni, diferențele au fost greu de ignorat.

Cei care nu au trecut prin exercițiu au estimat că și-au atins obiectivele în proporție de 43%. Participanții care au aplicat tehnica au raportat un progres semnificativ mai mare: 64%.

Nu este o variație minoră. „Diferența observată este comparabilă cu cea dintre depresia severă și cea moderată”, explică Bauer. Rezultatul sugerează că felul în care oamenii își interpretează experiențele dificile poate influența direct cât de mult reușesc să meargă mai departe.

„Tratamentul depresiei ca afecțiune medicală rămâne esențial. Intervenția noastră vizează dimensiunea stigmatizării și nu substituie terapia sau medicația”, a mai precizat Bauer.

Citește și: 10 alimente bogate în magneziu pentru un somn odihnitor și oase puternice

Cercetarea, intitulată „Depression-Reframing: Recognizing the Strength in Mental Illness Improves Goal Pursuit Among People Who Have Faced Depression”, a fost realizată de Christina A. Bauer, Gregory M. Walton, Jürgen Hoyer și Veronika Job.

Ce au discutat cititorii într-un thread pe Reddit

Într-un thread de pe Reddit dedicat psihologiei, studiul despre „reîncadrarea depresiei ca sursă de forță” a generat o dezbatere surprinzător de nuanțată. Dincolo de reacțiile rapide la titlu, mulți participanți au simțit nevoia să clarifice un lucru esențial: ce înseamnă, de fapt, reîncadrarea?

În psihologie, reîncadrarea cognitivă (sau reframing-ul) este o tehnică prin care o persoană este încurajată să privească o experiență sau o emoție dintr-o altă perspectivă. Acest proces se mai numește și restructurare cognitivă. Nu presupune negarea realității, ci reinterpretarea sensului atribuit unei situații. De exemplu, o dificultate poate fi văzută nu doar ca un eșec, ci și ca o dovadă de reziliență sau adaptare.

Pentru unii comentatori, însă, ideea nu a sunat deloc nouă. Mai mulți au asociat imediat conceptul cu experiențele lor din terapia cognitiv-comportamentală (CBT), unde restructurarea cognitivă este frecvent utilizată.

Unii au descris tehnica ca fiind utilă, dar doar în anumite contexte. Alții au relatat experiențe mai degrabă frustrante. Un participant a explicat că ani întregi de „restructurări” nu i-au redus anxietatea, în timp ce terapia centrată pe traumă i-a oferit un cadru mai eficient: identificarea declanșatorilor și reglarea reacțiilor fiziologice.

„Ani întregi de resturcturare în CBT au fost extrem de contraproductivi pentru mine. De când am început terapia pentru traumă, practic a trebuit să mă «dezvăț» în mare parte de tot ce am învățat în CBT,” scrie un utilizator.

O critică recurentă a vizat situațiile în care suferința are cauze externe clare. Mai mulți comentatori au argumentat că reinterpretarea cognitivă poate deveni problematică atunci când emoțiile sunt reacții firești la contexte reale de abuz, instabilitate sau stres cronic. În astfel de cazuri, spun aceștia, schimbarea perspectivei nu modifică sursa problemei.

„Nu poți reîncadra un context de viață greu în ceva pozitiv. Unii oameni sunt pur și simplu blocați într-o situație dezastruoasă și nicio reîncadrare nu schimbă asta. Unele «depresii» se vindecă cel mai bine cu 2000€ și o îmbrățișare”, a punctat alt user.

Discuția a alunecat rapid spre un subiect sensibil: granița fină dintre restructurare și ceea ce unii utilizatori numesc „pozitivitate toxică”. Pentru acești participanți, riscul apare atunci când tehnica este percepută ca o invitație de a cosmetiza o experiență dureroasă, în loc să o înțelegi.

În același timp, alte voci au apărat intervenția descrisă în studiu. Unii comentatori au sugerat că restructurarea cognitivă nu trebuie privită ca soluție universală, ci ca instrument punctual - util în special în episoadele de auto-sabotaj sau resemnare. Ideea centrală? Chiar dacă tehnica nu rezolvă cauza depresiei, poate influența modul în care o persoană se raportează la propriile sale resurse.

Citește și: Shotul de ghimbir băut zilnic: efectele surprinzătoare asupra energiei și imunității

Dezbaterea a inclus și o distincție interesantă formulată de participanți: pozitivitatea devine problematică atunci când este impusă, dar poate avea un efect diferit atunci când este asumată voluntar.

În fine, eficiența unei tehnici psihologice depinde mai puțin de etichetă și mai mult de context, aplicare și potrivirea cu experiența individuală a fiecăruia.

În timp ce cercetările internaționale arată că modul în care oamenii își interpretează experiențele legate de depresie le poate influența evoluția, datele recente indică faptul că depresia și anxietatea afectează un număr semnificativ de români.

Realitatea din România

Problemele de sănătate mintală sunt departe de a fi izolate. Potrivit unui studiu național realizat în cadrul proiectului „Parteneriat pentru Sănătate Mintală”, 26% dintre români au declarat că s-au confruntat cu depresie sau anxietate în ultimele luni ale anului 2024.

Datele arată o incidență ridicată în rândul tinerilor. Aproape jumătate dintre respondenții care au raportat astfel de dificultăți fac parte din Generația Z.

În ciuda frecvenței simptomelor, majoritatea celor afectați nu au solicitat ajutor specializat. 61% dintre persoanele care au declarat că s-au confruntat cu depresie sau anxietate nu au apelat la un profesionist.

Principalele motive invocate sunt lipsa conștientizării problemei (60%), teama de a fi judecați (56%) și rușinea asociată dificultăților emoționale (53%).

Autorii studiului atrag atenția că stigmatizarea rămâne un factor central. Iar percepția că problemele de sănătate mintală indică slăbiciune personală sau forme severe de boală contribuie la amânarea intervenției.

Sprijinul apropiaților, confidențialitatea și accesul la informații sunt, potrivit respondenților, principalele elemente care ar putea încuraja solicitarea ajutorului.

Consiliere

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Imagini virale: o jurnalistă a intrat beată în direct în timpul transmisiunii de la Jocurile Olimpice. „Nu e nimic rău în asta”
digi24.ro
image
Andrew, fratele regelui Charles al III-lea, a fost arestat. Suspiciuni grave privind legături cu Jeffrey Epstein
stirileprotv.ro
image
Nicușor Dan, EVACUAT de lângă Donald Trump! I-a „forțat” mâna și... IMAGINI UMILITOARE
gandul.ro
image
Primă de stabilitate pentru tinerii între 16 și 30 de ani care nu lucrează și nu învață
mediafax.ro
image
Dezastru! România a căzut în clasamentul coeficienților după surpriza serii din Europa League. Ce țări ne mai pot întrece?
fanatik.ro
image
Volodimir Zelenski, acuzat grav de generalul Valeri Zalujnîi: e vinovat pentru eșecul contraofensivei și a vrut să-l intimideze cu o percheziție
libertatea.ro
image
Prințul William mărturisește că sănătatea sa mintală s-a deteriorat în perioada în care a fost pilot
digi24.ro
image
Gigi Becali are un nou rival în politica din România: „Vrea să arate că e șmecher, dar e vai de capul lui”
gsp.ro
image
Surpriză uriașă! Cine și-a făcut apariția la Consiliul Păcii: "O rușine! / E disperat după Donald Trump"
digisport.ro
image
„Metoda Porumbelul” face ravagii și lasă românii cu buzunarele goale: Hoții nici nu au nevoie să forțeze ușa
stiripesurse.ro
image
Povestea lui Paul, tânărul din Cluj care a transformat reciclarea unui material banal într-o afacere de succes: „Îndoi sârmă”
antena3.ro
image
Ultimele imagini postate de fotbalistul Mario Cofaru, călcat de tren. Avea gluga pe cap şi căştile în urechi
observatornews.ro
image
Ultimele imagini postate de Mario Cofaru, fotbalistul de doar 16 ani spulberat de tren în Comarnic 😢
cancan.ro
image
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
prosport.ro
image
Răsturnare de situație în cazul adolescentei de 16 ani care s-ar fi electrocutat. Ce au descoperit medicii după ce i-au făcut analizele
playtech.ro
image
Universitatea Craiova visează la event după 35 de ani: “Îmi place atitudinea lor! În 1991 erau mult mai mulți olteni”. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Inter a contactat oficial UEFA, după "lovitura catastrofală" primită de Cristi Chivu
digisport.ro
image
Promulgare sau reexaminare? Legea pensiilor magistraților, aruncată în aer de un detaliu crucial
stiripesurse.ro
image
Un cunoscut rapper s-a stins subit, la doar 25 de ani. Lansase o piesă nouă în urmă cu doar câteva zile
kanald.ro
image
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
wowbiz.ro
image
DEMISIA momentului! Și-a dat demisia din cauza controverselor legate de politică!
romaniatv.net
image
Alocația pentru copiii de peste 18 ani. Ministerul Muncii clarifică procedura pentru Mediaflux
mediaflux.ro
image
Legendele Italiei n-au milă de Chivu » Ce i-a cerut Di Canio
gsp.ro
image
Alina Pușcău și Jeffrey Epstein. Câți bani i-a trimis miliardarul pedofil mamei celebrului model
actualitate.net
image
O vedetă de televiziune e desfigurată din cauza unei infecții provocate de implanturile mamare: „Aveam silicon chiar și în ganglionii limfatici. E groaznic să îmbătrânești 20 de ani peste noapte”
actualitate.net
image
Diferența dintre mazărea congelată și cea la borcan. Care e mai sănătoasă
click.ro
image
Universul rescrie destine! 3 zodii renasc, începând cu 2 martie
click.ro
image
Serialul de pe Netflix recomandat de Mihai Morar: „N-am mai făcut asta de mult timp”
click.ro
Sarah Ferguson și fostul Prinț Andrew foto Profimedia jpg
Înnebunită să facă sex cu oricine, oricând, fosta ducesă a produs daună totală monarhiei. Cât de ipocrită a fost!
okmagazine.ro
Prințul Andrew foto profimedia jpg
Monstru cu chip de prinț? S-ar fi uitat cum o copilă era torturată! Noi detalii scabroase legate de Andrew ies la iveală
okmagazine.ro
happy joyful blonde woman clenches fists celebrates good result smiles broadly being high spirit makes triumph gesture wears spectacles winter sweater jpg
Care sunt lunile de naștere „prietene‟ cu succesul. Unde te afli în clasament și cum îți crești șansele?
clickpentrufemei.ro
Cover Image jpg webp
Crescuți pentru război! Mașinăria militară a Spartei antice, între disciplină absolută și destin colectiv
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...

Ultimele noutăți

Mitul care sperie pacienții cu diabet: „Carbohidrații nu sunt inamicul”
Diabet FOTO Shutterstock
Sport și Nutriție
Shotul de ghimbir băut zilnic: efectele surprinzătoare asupra energiei și imunității
ghimbir Pixabay jpg
Sport și Nutriție
Cinci minute de meditație pe zi îmbunătățesc starea emoțională a copiilor la școală
elev studiu adolescenta scoala FOTO shutterstock
Mindfulness
A început Anul Nou Chinezesc 2026. Tradițiile și semnificația sărbătorii
pixabay lanterna china jpg
Spiritualitate
Cum ajungem să ne temem de propria vârstă? „Dacă nu intervii, pierzi; dacă faci ce trebuie, poți recupera”
față de femeie foto Shutterstock jpg
Mindset
Epuizarea tăcută a celor care „se descurcă”. Cum ajunge burnout-ul să pară normalitate
Om de afaceri obosit / epuizat - angajat lenes - neproductiv - FOTO Shutterstock
Consiliere

Știrile adevarul.ro

Călătoriile cu robotaxi ar putea fi mai ieftine decât cele cu taxi tradițional. Piața, estimată la milioane de vehicule până în 2035
masina autonoma jpeg
Economie 02:30
Ziua în care devii un număr de identificare. Viața prin ochii a doi deținuți minori
delincventa juvenila actiune cu invitati detinuti centrul denetntie minori craiova foto alina mitran jpg
Slatina 02:00
Povestea de film a celui „incredibil de prost”. Cum a reușit un puști de 20 de ani să devină un adevărat agent 007 în iadul din Vietnam
DouglasHegdahl jpg
Magazin 01:30
Analiză Prețul gazelor nu va crește facturile românilor, dar va scumpi produsele fabricate în România
gaze naturale bani flacara aragaz jpeg
Economie 01:00
Secretul biletelor de avion ieftine. În ce zi a săptămânii poți găsi cel mai ieftin zbor
bilete de avion, foto shutterstock jpg
Călătorii 00:35
Belarusul, invitat la Consilul pentru Pace al lui Trump, dar lăsat pe dinafară. Oficialii de la Minsk acuză Statele Unite că nu le-au acordat vize pentru reuniune
Aleksandr Lukașenko foto epa efe jpg
SUA 00:35
Leguma banală care susține oasele, vederea și digestia. Beneficii confirmate de studii
legume verzi istock jpg
Viață sănătoasă 00:20
20 februarie: Ziua când s-a născut rapsodul Grigore Leşe
Grigore Lese
Istoria zilei 00:01
Șofer băut și fără permis, urmărit ca în filme printr-o comună din Vâlcea. După ce a lovit autospeciala poliției, a fugit
Un tânăr de 19 ani a fost urmărit, marți seară, de polițiști pe mai multe străzi din Craiova FOTO: Poliția Română
Râmnicu Vâlcea 19 feb. 2026
Adio, finală Alcaraz - Sinner la Doha! Italianul a fost trimis acasă de un jucător din afara Top 10
Jannik Sinner tennis365 png
Sport 19 feb. 2026