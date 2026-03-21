Video 250 de kilometri de autostradă promiși în 2026. Cât de realiste mai sunt estimările

La sfârșitul anului 2025, autoritățile anunțau că 2026 ar putea deveni un an istoric pentru infrastructura rutieră, cu aproximativ 250 de kilometri de autostradă și drum expres, aflați în șantier, care ar urma să fie inaugurați. Estimările au continuat să fie optimiste.

Mai puțin de 150 de kilometri de autostrăzi și drumuri expres au fost finalizați anul trecut în România, totuși 2025 a fost numit „un an istoric pentru infrastructura rutieră” de către Cristian Pistol, directorul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), într-un mesaj publicat la final de an pe pagina sa de Facebook.

Acesta estima atunci că anul 2026 va întrece în așteptări anul precedent în privința lucrărilor la infrastructura rutieră.

„În anul 2025 am atins borna de 1.418 kilometri de drumuri de mare viteză! Anul acesta am deschis circulația pe încă 146 km de autostradă și drum expres. Anul viitor este și mai ambițios: în 2026 ținta este de 250 de kilometri noi!”, nota directorul CNAIR.

Estimările sale vizau deschiderea a aproximativ 125 de kilometri din Autostrada Moldovei A7, astfel încât șoferii să poată circula neîntrerupt de la București până la Pașcani. Cristian Pistol anunța pentru 2026 și finalizarea inelului nordic al Autostrăzii A0 a Capitalei, cu trei segmente care însumează aproximativ 28 km (17,5 km între DJ601 și DN1, 6,3 km Afumați – Cernica și 4,47 km DN3 – A2).

Printre proiectele vizate se numără și cei 13,5 kilometri din sectorul Margina – Holdea al A1 Lugoj – Deva, secțiunea de circa 10 kilometri Curtea de Argeș – Tigveni a Autostrăzii Sibiu – Pitești (A1) și segmentele Nădășelu – Poarta Sălajului din Autostrada Transilvania (A3).

Tot în 2026 ar urma să fie deschis și drumul expres Brăila – Galați (DEx6), cu 12,29 kilometri, proiect care va crește utilitatea podului suspendat peste Dunăre și va asigura legătura rapidă dintre cele două orașe.

August, luna inaugurărilor pe Autostrada Moldovei

Românii s-au obișnuit în ultimii ani ca la finalul fiecărui an, oficialii din Transporturi să prezinte estimări optimiste cu privire la construcția de autostrăzi. De cele mai multe ori, pe parcursul anului următor, acestea s-au dovedit nerealiste. Până în prezent, autoritățile și-au menținut evaluările cu privire la situația lucrărilor ample de infrastructură în 2026.

În luna martie, ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a anunțat că autoritățile estimează finalizarea a circa 250 de kilometri de autostrăzi și drumuri expres până la sfârșitul anului, în urma discuțiilor cu constructorii.

„La finalul acestui an, după discuțiile pe care le-am avut cu constructorii, inclusiv cu cel mai mare constructor pe care îl avem, și aici mă refer la UMB, estimăm undeva în jur de 250–255 de kilometri de autostradă și drumuri expres finalizați până la sfârșitul anului”, a declarat ministrul Transporturilor, citat de Mediafax.

Potrivit acestuia, până la sfârșitul lunii august ar urma să fie finalizate segmentele aflate în execuție din Autostrada Moldovei A7, respectiv Adjud – Răcăciuni (24,38 km) și Răcăciuni – Bacău (21,52 km), precum și cele trei loturi dintre Bacău și Pașcani, care însumează aproximativ 77 de kilometri.

Asociația Pro Infrastructură, care monitorizează proiectele majore de infrastructură rutieră și feroviară, arăta pe 16 martie că sunt șanse reduse ca deschiderea circulației pe unele sectoare ale Autostrăzii A7, cu o lungime de aproape 100 de kilometri, pe tronsonul Adjud Nord – Roman Nord (Săbăoani), să aibă loc până la 31 august 2026.

„Atingerea țintei este încă posibilă, dar va fi extrem de greu. Cei de la UMB trebuie să se autodepășească, mobilizându-se exemplar în trei schimburi, nonstop. Este nevoie de mai mulți muncitori, mai ales fierari-betoniști la structuri, care să fie aduși cât mai rapid de pe A3 și A0. Chiar dacă ar reuși, un astfel de heirup va afecta inevitabil calitatea, în special a umpluturilor și a straturilor de asfalt, care cer atenție și respectarea timpilor tehnologici”, informa Asociația Pro Infrastructură.

Odată cu inaugurarea tronsoanelor din A7, regiunile istorice ale Moldovei și Munteniei vor fi legate printr-o autostradă de aproape 400 de kilometri, de la București până la Pașcani. Noua autostradă va conecta orașele din regiunea Moldova, prin Capitală, cu cele din Dobrogea (prin A2 București–Constanța), Muntenia și Oltenia (prin A0, A1, DEx12 București–Craiova).

Inaugurarea unor autostrăzi în 2026 sub semnul întrebării

Mai rezervate sunt estimările cu privire la finalizarea în 2026 a unor tronsoane din Autostrada A1 (Vestului) și A3 Transilvania.

Începute în 2024, lucrările la tronsonul Margina – Holdea al Autostrăzii Vestului (A1 Lugoj – Deva), numit și „Autostrada cu tuneluri”, cu o lungime totală de 13,5 kilometri, au termenul estimat de finalizare în septembrie 2026, potrivit datelor Centrului de Studii Tehnice Rutiere și Informatică (CESTRIN) din cadrul CNAIR. Stadiul actual al lucrărilor a ajuns la 53 la sută, iar lucrările dificile la viaductul de 1,1 kilometri și la cele două tuneluri sunt încă departe de finalizare.

Mai este însă necesară excavarea a aproximativ doi kilometri de galerii, din cei 4,6 kilometri ai celor două tuneluri, fabricarea și montarea a aproximativ 450 de grinzi pe circa 1,5 kilometri de pasaje și realizarea celorlalte lucrări de infrastructură, potrivit CNAIR.

Într-o situație asemănătoare se află și lucrările la cei aproximativ 40 de kilometri din Autostrada Transilvania (A3) Cluj – Oradea, pe segmentul Nădășelu – Poarta Sălajului. Deschiderea tronsonului în acest an este condiționată de finalizarea lucrărilor începute în 2025 la cei 3,2 kilometri de viaducte construite la Nădășelu și Topa Mică și la nodul rutier de la Românași.

Lucrările la cele două viaducte au început în primăvara anului 2025 și au termen de finalizare în 2026. Construcția lor este impusă de solul argilos și instabil, care nu permite realizarea unui terasament clasic și necesită soluții inginerești complexe, cu piloți forați adânc și structuri masive din beton.

Tot în 2026 va trebui finalizat și nodul rutier de la Românași, pentru a asigura legătura dintre Autostrada Transilvania, DN1F și DJ108A, până la finalizarea secțiunii Poarta Sălajului – Zalău, estimată pentru anul 2031.

Autostrăzile și drumurile expres așteptate în 2026

Potrivit datelor centralizate de platforma 130km.ro, în anul 2026 au termen de finalizare segmente de autostrăzi și drumuri expres cu o lungime totală de peste 320 de kilometri, din proiecte aflate pe A0, A1, A3, A7, A8 și DEx6.

Cele mai multe inaugurări sunt așteptate pe Autostrada Moldovei A7. Între Focșani și Bacău ar putea fi deschise loturile Adjud – Răcăciuni (24,38 km) și Răcăciuni – Bacău (21,52 km), iar la nord de Bacău sunt în execuție cele trei tronsoane spre Pașcani: Săucești – Trifești (30,30 km), Trifești – Gherăiești (18,99 km) și Mircești – Pașcani (28,09 km). În total, pe A7 ar putea fi inaugurați peste 120 km.

Pe Autostrada Transilvania A3 sunt estimate deschideri între Cluj și Bihor, însumând peste 68 km, pe sectoarele Suplacu de Barcău – Chiribiș, Nădășelu – Mihăiești, viaductele de la Nădășelu și Topa Mică, Mihăiești – Zimbor și Zimbor – Poarta Sălajului.

Pe Autostrada A1 este așteptată finalizarea lotului Margina – Holdea (13,52 km), cu tunelurile care vor închide lipsa de autostradă dintre Lugoj și Deva, dar și deschiderea secțiunii Tigveni – Curtea de Argeș (9,86 km) de pe Sibiu – Pitești.

În jurul Capitalei, pe Autostrada A0, ar putea fi inaugurate mai multe loturi din nordul Bucureștiului: DN3 – A2 (4,47 km), Afumați – Cernica (6,30 km) și DJ601 – DN1 (17,50 km).

Pe Autostrada Unirii A8 sunt în execuție sectoarele Leghin – Târgu Neamț (29,91 km) și Târgu Mureș – Miercurea Nirajului (24,40 km), la care se adaugă podul de la Ungheni (1,10 km) peste Prut.

Pe lista inaugurărilor posibile în 2026 se mai află și drumul expres Brăila – Galați (12,29 km), arată centralizarea publicată de 130km.ro.