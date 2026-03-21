Omagii din toată lumea pentru Chuck Norris, după moartea sa la 86 de ani: „Texasul a pierdut o legendă”

Actorul și expertul în arte marțiale Chuck Norris a murit joi, la vârsta de 86 de ani, iar vestea a stârnit un val de reacții emoționante din partea unor personalități din politică, film și cultură.

Moartea lui Chuck Norris a adus numeroase mesaje de omagiu din partea liderilor politici și a vedetelor care l-au cunoscut sau l-au admirat de-a lungul carierei sale, potrivit Agerpres.

Președinte american Donald Trump a vorbit despre actor, spunând că „a fost un tip grozav. A fost un tip bun, foarte dur. Nu ai vrea să te bați cu el, vă spun eu. A fost un tip dur și grozav, un mare susținător”.

La rândul său, guvernatorul Texasului, Gregg Abbott, a subliniat impactul pe care Norris l-a avut asupra statului: „Texasul a pierdut o legendă. Tot Texasul deplânge moartea lui Chuck Norris. A fost nu doar o legendă a artelor marțiale, ci și unicul Walker, polițistul texan. A entuziasmat generații de conservatori. Le-a oferit o pasiune și o voce cu care să lupte pentru principiile care fac America să fie cea mai grozavă națiune de pe fața pământului”.

Acesta a adăugat că actorul „a întruchipat duritatea, tăria de caracter și patriotismul grație cărora Texasul este de neegalat”

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a transmis că Norris „a fost un mare prieten al Israelului și un prieten personal apropiat”, adăugând că „Chuck a adus artele marțiale și căldura caracterului său la milioane de oameni de pe tot globul”.

Reacții din lumea filmului și culturii

Actorul Sylvester Stallone și-a amintit de colaborarea cu Norris: „Am colaborat foarte bine cu Chuck. A fost un american adevărat în toate privințele. Un om grozav”.

Scriitorul Stephen King a rememorat impactul unui film celebru: „Mi s-a părut grozav. ‘Silent Rage’ i-a speriat de moarte pe băieții mei... și pe mine”.

Actorul belgian Jean-Claude van Damme a transmis: „Ne cunoaștem din tinerețe și mereu l-am respectat pentru caracterul lui”.

De asemenea, Dolph Lundgren a scris: „Chuck Norris este un campion. Încă de când eram un tânăr practicant de arte marțiale, după care am început să fac filme, mereu l-am admirat ca pe un model. Cineva care dă dovadă de respectul, modestia și puterea necesare pentru a fi un om”.

„O legendă fără pereche”

Cocreatorul serialului „Cobra Kai”, Jon Hurwitz, l-a descris drept „o legendă fără pereche”, adăugând că „Chuck Norris ocupă un loc de frunte în panteonul artelor marțiale americane”.

Într-o notă caracteristică umorului asociat cu actorul, realizatorul radio Glenn Beck a scris: „Legenda, Chuck Norris, a trecut în neființă. Și de asemenea, știre de ultimă oră, Moartea a fost găsită fără suflare după ce a încercat să-l ducă pe Chuck Norris în lumea de dincolo”.

Actorul și prezentatorul Mario Lopez a transmis, la rândul său, un mesaj simbolic: „Chuck Norris nu a murit, și-a încheiat doar misiunea și s-a dus să se odihnească”.