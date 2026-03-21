Sâmbătă, 21 Martie 2026
Adevărul
Un mesaj trimis de pe coasta Canadei, într-o sticlă, a „călătorit” 4.300 de kilometri peste Atlantic. Cum a ajuns capsula în lăbuțele unui labrador din Scoția

O plimbare obișnuită pe plaja St Cyrus din Aberdeenshire (Scoția) s-a transformat într-o poveste demnă de un roman, după ce un câine a găsit o sticlă cu un mesaj trimis de pe coasta Canadei.

Mesajele în sticlă sunt adesea învăluite în mister. FOTO Pixabay

Maggie, o femelă de labrador auriu, a descoperit sticla, pe o vreme „sălbatică”, în timp ce se afla la plimbare cu stăpânul ei, fotograful Mike Scott, în vârstă de 60 de ani, potrivit BBC.

„Mirosea o sticlă adusă de valuri. Era din sticlă închisă la culoare, cu capac, și se vedea ceva înăuntru”, povestește Scott.

Bărbatul a descoperit în interior scrisoare scrisă în limba franceză, datată 2024.

După ce a tradus mesajul, a aflat că sticla fusese aruncată în mare de pe un feribot care naviga între Prince Edward Island și Îles-de-la-Madeleine, în august 2024.

Scrisoarea era semnată de „Annie Chiasson”, iar mesajul îi ruga pe găsitori să anunțe dacă intră în posesia lui.

„A supraviețuit două ierni pe mare și a traversat Atlanticul, a trecut pe lângă nordul Scoției și a ajuns în Marea Nordului. E uimitor că nu s-a spart”, spune Scott.

El și soția sa au încercat să o contacteze pe autoarea mesajului prin Facebook, însă nu au primit încă un răspuns. BBC Scotland News a încercat, de asemenea, să o găsească.

Scott spune că descoperirea i-a amintit cât de departe pot călători obiectele aruncate în mare:

„Nu e vorba doar de gunoiul nostru. Oceanul aduce tot felul de lucruri. Dar nu cred că cineva s-ar fi așteptat ca această sticlă să ajungă în Scoția”.

Amintim că mesajul unei eleve din Scoția, trimis într-o sticlă aruncată în mare, a primit un răspuns la mai bine de 30 de ani distanță, după ce a fost descoperit în Norvegia.

O scrisoare misterioasă scrisă de mână în limba română şi adresată unei femei a fost găsită într-o sticlă eşuată pe o plajă din estul Irlandei.

