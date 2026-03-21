Eșec răsunător pentru Rusia în startul ofensivei de primăvară: 900 de soldați pierduți în 36 de ore

Rusia a lansat ceea ce se poate presupune a fi faza de deschidere a ofensivei sale de primăvară pe 17 martie, lansând atacuri în mai multe sectoare din regiunile Donețk și Zaporojie, relatează Euromaidan Press.

Potrivit lui Robert „Magyar” Brovdi, comandantul Forțelor Sistemelor Fără Pilot ale Ucrainei (SBS), unitățile ruse așteptaseră condiții meteorologice favorabile înainte de a declanșa operațiunea.

O schimbare bruscă a vremii în sectoarele Dobropillia, Pokrovsk și Huliaipole a creat ceață și burniță, condițiile de vreme așteptate de Rusia pentru a porni asaltul. Brovdi a declarat că grupuri ruse infiltrate anterior fuseseră poziționate în zone avansate din timp și au fost activate cu puțin înainte de miezul nopții de 17 martie.

Acestea au fost întâmpinate imediat cu foc intens din partea dronelor.

Unitățile au lovit rapid, ucigând peste 100 de soldați ruși înainte de miezul nopții.

La răsărit, asaltul s-a extins.

Infanteria, motocicletele, vehiculele blindate și chiar unități călare au avansat simultan în mai multe puncte de-a lungul frontului, în ceea ce Brovdi a descris drept „o duzină de sectoare”. Forțele ucrainene au răspuns printr-o apărare coordonată, implicând infanterie și operatori de drone din mai multe unități.

Nicio străpungere în 36 de ore

În ciuda amplorii și intensității atacului, forțele ruse nu au reușit să realizeze nicio străpungere de-a lungul axei Rodynske–Huliaipole.

Pozițiile defensive ucrainene au rezistat pe tot parcursul atacurilor, Brovdi atribuind rezultatul operațiunilor integrate între infanteria de pe linia frontului și echipele de drone.

„Capcana ceții, sau ironia războiului”, a scris Brovdi, referindu-se la dependența Rusiei de condiții de vizibilitate redusă, care au fost contracarate de supravegherea și capacitățile de lovire ale dronelor.

El a adăugat că unitățile de drone au jucat un rol decisiv în respingerea ofensivei, fiind sprijinite de operatori din brigăzile adiacente și de forțele terestre care au acționat coordonat.

Pierderi importante pentru Rusia

Brovdi a raportat că doar unitățile de drone SBS au provocat pierderi semnificative forțelor ruse în timpul fazei inițiale a asaltului. Până la finalul zilei de 17 martie, aceste unități ar fi ucis 292 de soldați ruși și ar fi rănit alți 221. Până în 18 martie, la prânz, au fost înregistrate încă 277 de pierderi, dintre care 141 morți și 136 răniți.

Pe parcursul celor 36 de ore, Brovdi a estimat pierderile totale ruse la aproximativ 900 de militari, descriind cifra drept „un fel de nou prag”. El a precizat că totalul pe întreaga zonă, incluzând contribuțiile altor unități de drone și forțe terestre, este probabil mai mare.

El a avertizat că presiunea va continua: „restul lunii martie va fi marcat de lupte intense și prelungite”.

Creștere a pierderilor la nivelul întregului front

Datele Statului Major ucrainean indică o creștere generală a pierderilor Rusiei pe toate fronturile în aceeași perioadă.

Pierderile zilnice raportate au crescut de la 760 pe 16 martie la 930 pe 17 martie, apoi au urcat la 1.710 pe 18 martie.

Aceste cifre includ toate pierderile de luptă din toate teatrele de operațiuni din Ucraina, nu doar din sectorul Rodynske–Huliaipole.

Oficialii ucraineni au indicat anterior așteptări privind o intensificare a activității ofensive ruse. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat după o vizită pe linia frontului, pe 6 martie, că Rusia pare să pregătească o nouă ofensivă în regiunea Donețk.

În paralel, forțele ucrainene au desfășurat operațiuni preventive pe axa Oleksandrivka, recucerind peste 400 de kilometri pătrați. Analiștii de la Institutul pentru Studiul Războiului au estimat că aceste acțiuni au avut rolul de a perturba concentrarea și pregătirea forțelor ruse.

Primul asalt a avut deja loc și a eșuat

Potrivit expertului militar Andriy Kramarov, ofițer în rezervă al Forțelor Aeriene ale Ucrainei, Rusia a trecut deja la faza activă a ofensivei sale de primăvară-vară, relatează unn.ua.

„Au făcut deja o încercare de ofensivă pe secțiunea de la Pokrovsk la Huliaipole, aproximativ 100 de kilometri de front. Au existat mai multe puncte de străpungere - sectoare mici de 3-4 kilometri, unde au încercat să pătrundă în spatele nostru operațional-tactic”, a precizat Kramarov.

El a subliniat că ofensiva nu a produs rezultate, înregistrând pierderi majore într-un interval scurt.

„În 24 de ore au pierdut aproximativ 900 de oameni și peste 100 de unități de tehnică. Sunt pierderi foarte mari chiar și pentru un astfel de sector extins al frontului. Din fericire, am reușit să ne pregătim bine și să respingem aceste atacuri.”

Totuși, expertul a precizat că planurile rusești nu au fost zădărnicite, ci doar perturbate.

„Nu le-am zădărnicit complet ofensiva. Le-am dat peste cap planurile. Nu au putut să se pregătească la fel de bine ca înainte - le-am lovit logistica, echipamentele, am efectuat raiduri de sabotaj. Acest lucru le-a perturbat pregătirea”, a explicat Kramarov.

Unde ar putea avansa Rusia în continuare

În ciuda eșecului inițial, Rusia continuă să pregătească acțiuni ofensive pe mai multe direcții.

„Creează tensiune în regiunea Sumi - nu atât pentru o străpungere, cât pentru a ne forța să ne retragem 5–10 kilometri de la frontieră”, a precizat expertul.

Activitate militară este observată și în est:

„Există pregătiri pe direcția Kupiansk. Pe direcția Liman există deja tentative inițiale de asalt - obiectivul este de a intra în Sloviansk din nord-est.”

Totodată, a explicat el, „au început tentative active de înaintare către Kostiantinivka. Anterior loveau logistica, iar acum încearcă să avanseze.”

Expertul a explicat că războiul actual diferă semnificativ față de etapele anterioare ale conflictului.

„Dacă cineva crede că tancurile vor dispărea - nu, ele vor rămâne. Se va schimba doar rolul și modul lor de utilizare.”

În prezent, accentul este pus pe grupuri mici de infiltrare:

„Acum încearcă să infiltreze grupuri mici - de 2-4 persoane - în spatele nostru, pe distanțe de 5–20 de kilometri. Se ascund acolo și devin activi în timpul asaltului, destabilizând apărarea din interior.”

Operațiunile sunt precedate de pregătiri sistematice:

„Mai întâi lovesc logistica, apoi intervin artileria și aviația - KAB-uri - și abia după aceea intră grupurile de asalt.”

„Cavaleria ușoară” și „cavaleria grea”

Kramarov a descris tiparul ofensiv, constând în două etape.

„Prima vine așa-numita ‘cavalerie ușoară’ — motociclete, buggy-uri. Străpung rapid și sunt mai greu de interceptat.”

Ulterior intră echipamentele grele:

„Dacă valul ușor reușește, intră ‘cavaleria grea’ — vehicule blindate care consolidează rezultatul.”

Expertul a comentat și planurile Rusiei de a mobiliza peste 409.000 de militari.

„Anul trecut mobilizau aproximativ 25–30 de mii pe lună. Adică în jur de 360 de mii pe an. Acum cifrele sunt mai mari, dar nu într-un mod critic.”

În același timp, intensitatea luptelor este în creștere:

„Dacă anterior erau 120–130 de confruntări pe zi, acum ajung la peste 200 - într-o zi, au fost și 237. În consecință, cresc și pierderile.”

Kramarov a subliniat diferența dintre cantitate și calitate:

„Pot recruta oameni, dar transformarea lor în soldați este o altă chestiune. Este o povară pentru sistem. Poți aduce câți oameni vrei, dar nu îi poți antrena suficient. Da, pot trimite ‘carne de tun’, dar cu cât trimit mai multă, cu atât noi o distrugem mai mult.”

Invazia la scară largă a Ucrainei de către Rusia, aflată acum în al cincilea an, a generat pierderi semnificative cumulate. Statul Major ucrainean estimează la peste 1,28 milioane de pierderi în rândul forțelor ruse de la începutul conflictului, în contextul în care Moscova continuă operațiuni de uzură pe frontul de est, fără semne clare de încetinire.