Primul job, plătit de stat: proiect de peste 170 de milioane de euro pentru 28.000 de tineri. Ministrul Muncii: „E un proiect extrem de important”

Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat lansarea unui program amplu, finanțat cu peste 170 de milioane de euro, prin care primul loc de muncă al tinerilor va fi subvenționat timp de doi ani. Proiectul ar urma să fie demarat cel mai probabil în luna aprilie și vizează 28.000 de beneficiari din întreaga țară.

Ministrul a declarat că inițiativa este una dintre cele mai importante pentru instituția pe care o conduce și are ca scop facilitarea accesului tinerilor la primul loc de muncă.

„E vorba de un proiect de peste 170 de milioane de euro care oferă subvenţionarea primului loc de muncă pentru peste 28.000 de tineri la nivelul întregii ţări. E un proiect extrem de important. (...) E un proiect etalon pentru Ministerul Muncii. L-am propus în septembrie, îl vom începe, din păcate, cu întârziere, care nu ni se datorează, în aprilie cel mai probabil”, a declarat Florin Manole, sâmbătă, într-o conferință de presă susținută la Arad, potrivit News.ro.

Cum funcționează subvenția

Potrivit ministrului, statul va acoperi costurile salariale pentru primul loc de muncă al tinerilor pe o perioadă de doi ani. În același timp, angajatorii care intră în program vor avea obligația de a păstra angajații încă 18 luni după încheierea subvenției.

Oficialul a precizat că proiectul include și o serie de detalii tehnice privind implementarea, urmând ca acestea să fie prezentate pe larg odată cu lansarea efectivă a programului.