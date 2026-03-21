Europa, sub amenințarea Iranului. Atacul asupra bazei Diego Garcia, la 4.000 de km, ridică îngrijorări asupra capacității militare a Teheranului

Un atac balistic iranian asupra unei baze militare britanice din Insulele Chagos a crescut temerile că marile capitale europene ar putea intra în raza de acțiune a regimului extremist de la Teheran, Londra fiind acum „mai aproape de marginea vulnerabilității”.

Vineri noaptea, Iranul a lansat două rachete balistice către Diego Garcia, o bază situată în Oceanul Indian, operată împreună de Statele Unite și Marea Britanie. Conform surselor, una dintre rachete a eșuat în zbor, iar cealaltă a fost interceptată de o navă de război americană. Se crede că acesta ar fi primul atac asupra bazei militare.

Incidentul a avut loc înainte ca premierul britanic Keir Starmer să aprobe folosirea bombardierelor britanice pentru operațiuni americane, ceea ce a generat critici din partea liderului Partidului Conservator, Kemi Badenoch, care acuză un „cover-up” și se întreabă de ce publicul nu a fost informat „mai devreme”.

Rachete cu rază intermediară: o amenințare extinsă

Experții în apărare au atras atenția că acest atac marchează prima utilizare a rachetelor cu rază intermediară în conflictul actual, capabile să parcurgă distanțe mult mai mari decât se credea anterior. Diego Garcia se află la aproximativ 3.800 km de Iran, ceea ce contrazice afirmațiile regimului că rachetele sale ar fi putut atinge maximum 2.000 km.

Potrivit DailyMail, analiștii avertizează că, dacă Iranul a demonstrat o capacitate de acțiune mult mai mare, amenințarea ar putea viza acum majoritatea capitalelor din Europa Occidentală. Parisul, de exemplu, se află la 4.198 km de Teheran, iar Londra, la aproximativ 4.435 km, fiind pe „marginea vulnerabilității”.

Comentarii oficiale și analize militare

Generalul Sir Richard Barrons, fost șef al Comandamentului Forțelor Unite din Marea Britanie (2013–2016), a declarat că puterea Iranului „a fost subestimată în mod repetat”: „Suntem unde suntem – acest conflict și modul în care a evoluat pun acum în pericol interesele britanice și ale aliaților noștri, iar a-l ignora complet nu mai este potrivit, chiar dacă deciziile de la începutul conflictului au fost foarte diferite”.

El a adăugat că Marea Britanie ajută Statele Unite „să aplice forța militară” și că decizia de a se implica, deși poate inițial neplăcută, a devenit inevitabilă: „Acum, în modul în care s-a desfășurat situația, suntem implicați”.

Pe de altă parte, analistul în relații internaționale Nawaf Al-Thani a subliniat pe rețelele sociale că atacul asupra Diego Garcia a demonstrat capacități ale Iranului mult mai mari decât se credea: „Pentru ani de zile, plafonul acceptat era de aproximativ 2.000 km. O rachetă balistică ce ajunge la Diego Garcia sugerează în jur de 4.000 km, ceea ce o scoate din categoria medie și o introduce în clasa cu rază intermediară. Parisul intră în raza de acțiune. Londra se apropie mult mai mult de marginea vulnerabilității, în funcție de punctul de lansare și sarcină. Dacă este confirmat, Diego Garcia nu a fost doar o țintă, a fost un mesaj”.

Tensiuni politice și reacții internaționale

Cu doar câteva ore înainte de lansarea rachetelor, ministrul de externe iranian Abbas Araghchi a avertizat că Starmer a pus „în pericol viețile britanicilor” acceptând ca aeronave britanice să fie folosite în operațiuni americane și israeliene împotriva siturilor de rachete iraniene care amenințau Strâmtoarea Hormuz: „Majoritatea covârșitoare a poporului britanic nu dorește să participe în războiul de alegere Israel-SUA asupra Iranului. Ignorând propriul popor, domnul Starmer pune vieți britanice în pericol prin permiterea folosirii bazelor din Marea Britanie pentru agresiune împotriva Iranului”,

Ministerul Apărării de la Londra a catalogat atacurile Iranului ca o „amenințare” la adresa intereselor britanice și a reiterat că forțele RAF și alte active militare britanice continuă să apere personalul din regiune.

Diego Garcia rămâne strategic important pentru SUA, fiind utilizată de ani de zile ca bază pentru operațiuni în Orientul Mijlociu, având aerodrom, facilități mari de stocare a combustibilului, instalații radar și un port adânc.

Conflictul s-a intensificat în a treia săptămână, pe fondul atacurilor SUA și Israel asupra sitului nuclear de la Natanz și a unui depozit de muniții din Dezful. Israelul anunță că loviturile vor „crește semnificativ”, iar SUA susțin că au vizat peste 8.000 de ținte militare de la începutul confruntării.