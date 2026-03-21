Sâmbătă, 21 Martie 2026
Adevărul
Europa, sub amenințarea Iranului. Atacul asupra bazei Diego Garcia, la 4.000 de km, ridică îngrijorări asupra capacității militare a Teheranului

Un atac balistic iranian asupra unei baze militare britanice din Insulele Chagos a crescut temerile că marile capitale europene ar putea intra în raza de acțiune a regimului extremist de la Teheran, Londra fiind acum „mai aproape de marginea vulnerabilității”.

Insula Diego Garcia este situată în arhipelagul Chagos. FOTO Shutterstock
Vineri noaptea, Iranul a lansat două rachete balistice către Diego Garcia, o bază situată în Oceanul Indian, operată împreună de Statele Unite și Marea Britanie. Conform surselor, una dintre rachete a eșuat în zbor, iar cealaltă a fost interceptată de o navă de război americană. Se crede că acesta ar fi primul atac asupra bazei militare.

Incidentul a avut loc înainte ca premierul britanic Keir Starmer să aprobe folosirea bombardierelor britanice pentru operațiuni americane, ceea ce a generat critici din partea liderului Partidului Conservator, Kemi Badenoch, care acuză un „cover-up” și se întreabă de ce publicul nu a fost informat „mai devreme”.

Rachete cu rază intermediară: o amenințare extinsă

Experții în apărare au atras atenția că acest atac marchează prima utilizare a rachetelor cu rază intermediară în conflictul actual, capabile să parcurgă distanțe mult mai mari decât se credea anterior. Diego Garcia se află la aproximativ 3.800 km de Iran, ceea ce contrazice afirmațiile regimului că rachetele sale ar fi putut atinge maximum 2.000 km.

Potrivit DailyMail, analiștii avertizează că, dacă Iranul a demonstrat o capacitate de acțiune mult mai mare, amenințarea ar putea viza acum majoritatea capitalelor din Europa Occidentală. Parisul, de exemplu, se află la 4.198 km de Teheran, iar Londra, la aproximativ 4.435 km, fiind pe „marginea vulnerabilității”.

Raza de acțiune a Iranului FOTO: DailyMail
Comentarii oficiale și analize militare

Generalul Sir Richard Barrons, fost șef al Comandamentului Forțelor Unite din Marea Britanie (2013–2016), a declarat că puterea Iranului „a fost subestimată în mod repetat”: „Suntem unde suntem – acest conflict și modul în care a evoluat pun acum în pericol interesele britanice și ale aliaților noștri, iar a-l ignora complet nu mai este potrivit, chiar dacă deciziile de la începutul conflictului au fost foarte diferite”.

De ce a eșuat planul inițial al SUA pentru Iran. Analiza lui George Friedman: „Fără trupe la sol, războiul nu poate fi câștigat”

El a adăugat că Marea Britanie ajută Statele Unite „să aplice forța militară” și că decizia de a se implica, deși poate inițial neplăcută, a devenit inevitabilă: „Acum, în modul în care s-a desfășurat situația, suntem implicați”.

Pe de altă parte, analistul în relații internaționale Nawaf Al-Thani a subliniat pe rețelele sociale că atacul asupra Diego Garcia a demonstrat capacități ale Iranului mult mai mari decât se credea: „Pentru ani de zile, plafonul acceptat era de aproximativ 2.000 km. O rachetă balistică ce ajunge la Diego Garcia sugerează în jur de 4.000 km, ceea ce o scoate din categoria medie și o introduce în clasa cu rază intermediară. Parisul intră în raza de acțiune. Londra se apropie mult mai mult de marginea vulnerabilității, în funcție de punctul de lansare și sarcină. Dacă este confirmat, Diego Garcia nu a fost doar o țintă, a fost un mesaj”.

Tensiuni politice și reacții internaționale

Cu doar câteva ore înainte de lansarea rachetelor, ministrul de externe iranian Abbas Araghchi a avertizat că Starmer a pus „în pericol viețile britanicilor” acceptând ca aeronave britanice să fie folosite în operațiuni americane și israeliene împotriva siturilor de rachete iraniene care amenințau Strâmtoarea Hormuz: „Majoritatea covârșitoare a poporului britanic nu dorește să participe în războiul de alegere Israel-SUA asupra Iranului. Ignorând propriul popor, domnul Starmer pune vieți britanice în pericol prin permiterea folosirii bazelor din Marea Britanie pentru agresiune împotriva Iranului”,

Ministerul Apărării de la Londra a catalogat atacurile Iranului ca o „amenințare la adresa intereselor britanice și a reiterat că forțele RAF și alte active militare britanice continuă să apere personalul din regiune.

Diego Garcia rămâne strategic important pentru SUA, fiind utilizată de ani de zile ca bază pentru operațiuni în Orientul Mijlociu, având aerodrom, facilități mari de stocare a combustibilului, instalații radar și un port adânc.

Conflictul s-a intensificat în a treia săptămână, pe fondul atacurilor SUA și Israel asupra sitului nuclear de la Natanz și a unui depozit de muniții din Dezful. Israelul anunță că loviturile vor „crește semnificativ”, iar SUA susțin că au vizat peste 8.000 de ținte militare de la începutul confruntării.

Top articole

Partenerii noștri

image
Serviciile secrete ruse plănuiesc o tentativă de asasinat a lui Viktor Orban. Ce e operațiunea „Gamechanger”
digi24.ro
image
Aeroportul izolat unde „parchează” toate avioanele trase pe dreapta din cauza războiului din Orientul Mijlociu
stirileprotv.ro
image
„Lucrați de acasă, evitați călătoriile“. După pandemie, un nou lockdown a început: „criza energetică“. Ce recomandă lumii Agenția Internațională pentru Energie
gandul.ro
image
Orban, de la CPAC: Democrația moare în Europa pentru că Bruxelles-ul se amestecă în alegeri / Nu vom avea un guvern pro-ucrainean
mediafax.ro
image
Dezvăluiri despre Mirel Rădoi la FCSB: mesajul surprinzător pe care l-a trimis după FCSB – UTA 1-0. „E fanatic”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Orașul din Italia în care se înmulțesc atacurile asupra turiștilor pe timp de noapte: „Siguranța a devenit o urgență reală”
libertatea.ro
image
Româncă spion pusă sub acuzare în Marea Britanie: a pătruns într-o bază de submarine
digi24.ro
image
Becali încearcă marea lovitură în mercato: internaționalul pe care și l-a dorit dintotdeauna! » Rădoi l-a sunat deja pe jucător: salariu de nabab
gsp.ro
image
Neverosimil: Sabrina Voinea s-a bătut cu o halterofilă într-un restaurant din Capitală! ”Ca în filme”. De la ce a pornit totul
digisport.ro
image
Avioanele cu laser, noul scut al Israelului: tehnologia care schimbă regulile 'jocului' împotriva dronelor
stiripesurse.ro
image
Donald Trump atacă NATO într-un mod fără precedent: „Niște lași! Un tigru de hârtie”
antena3.ro
image
Româncă arestată în Marea Britanie pentru că ar fi încercat să pătrundă într-o bază nucleară
observatornews.ro
image
Localitatea din România în care o casă costă doar 6.999€ în martie 2026. Vine și cu un teren de 104 mp
cancan.ro
image
Casa de Pensii, obligată să crească mai repede o categorie de pensii. Înalta Curte: Nu mai tergiversați
newsweek.ro
image
Simona Halep s-a săturat să fie bârfită după divorț şi a răbufnit: „Trăiesc din poveştile altora!”
prosport.ro
image
6 obiceiuri frecvente când speli rufe care îți cresc factura la energie
playtech.ro
image
Ce face, de fapt, arbitra suspendată pe viață în urma unui clip în care a fost implicat un observator UEFA. Din ce își câștigă banii
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Adevărul ”teribil” din spatele hotărârii cu care Coreea de Nord a afectat Occidentul
digisport.ro
image
După aproape 20 de ani în Italia, un român s-a reîntors acasă: 'Se trăiește mai bine în România, sunt mai multe oportunități'
stiripesurse.ro
image
ULTIMĂ ORĂ! Toate zborurile au fost ANULATE până la Paște... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Fiul Marei Bănică, agresat la școală de un profesor! Jurnalista a cerut ordin de protecție, după ce Dima a fost lovit cu picioarele: „Sunt șocată”
wowbiz.ro
image
S-a mutat Andreea Popescu din penthouse-ul de lux, de 4 milioane de euro? Vedeta s-a dat de gol cu un DETALIU bizar. Fanii au observat imediat! / VIDEO
romaniatv.net
image
Marte trigon Jupiter pe 21 martie 2026. Trei zodii care vor fi lovite de Cupidon în această perioadă
mediaflux.ro
image
„Frumusețea naturii” » Soția cu 15 ani mai tânără a fostului fotbalist din Liga 1, imagini provocatoare din vacanța de vis
gsp.ro
image
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva”
actualitate.net
image
Ce etnie are, de fapt, Thomas Shelby. Gafa făcută de producători în serialul „Peaky Blinders”
actualitate.net
image
Micul dejun preferat al Elwirei Petre: „Simplu, gustos și exact pe placul meu”
click.ro
image
Veste importantă pentru românii care folosesc bani cash. Ce reguli intră în vigoare de la 1 iulie 2027
click.ro
image
Istoria ruinată a Capitalei! Cum a ajuns Casa Pompiliu Eliade de la „Castelul de pe chei” la groapa de gunoi de azi
click.ro
Sting foto profimedia 0816146788 jpg
La 74 de ani, practică sexul tantric și se laudă cu partide intime întinse pe 7 ore! „E cea mai pură formă de iubire!”
okmagazine.ro
Prințesa Anne Profimedia jpg
Ce prințesă poartă haine vechi de 57 de ani?! Sora Regelui Charles are aceeași siluetă ca în adolescență!
clickpentrufemei.ro
Cetatea dacică de la Costești-Blidaru (© Facebook / Administrația Sarmizegetusa Regia)
Cetatea dacică de la Costești-Blidaru, una dintre cele mai impresionante fortificații din Munții Orăștiei
historia.ro
Click!

image
Ce avere uriașă avea Chuck Norris. Cine va moșteni banii actorului
image
Micul dejun preferat al Elwirei Petre: „Simplu, gustos și exact pe placul meu”

OK! Magazine

image
Așa mamă, așa prințesă: feminitate și rivalitate la Palatele regale. De la următoarea Grace Kelly la cazul fiicei preferate

Click! Pentru femei

image
Echinocțiul de primăvară, ziua în care universul oferă șansa unui nou început în viață

Click! Sănătate

image
Poți ghici care este soțul femeii din imagine?