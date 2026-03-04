search
Miercuri, 4 Martie 2026
Casa Albă a anunțat că Spania a cedat amenințărilor lui Trump. Madridul dezminte: „Fals! Poziția noastră nu s-a schimbat"

Război în Orientul Mijlociu
Publicat:

Guvernul spaniol respinge categoric afirmațiile Casei Albe potrivit cărora Madridul ar fi acceptat să coopereze cu armata americană în operațiunea militară din Iran. Oficialii susțin că poziția Spaniei rămâne fermă: „Nu războiului!”.

Premierul Pedro Sánchez este ferm: "Nu războiului!". FOTO: arhivă
Premierul Pedro Sánchez este ferm: "Nu războiului!". FOTO: arhivă

Tensiunile dintre Spania şi Statele Unite ating apogeul, după ce guvernul de la Madrid a dezmințit declarațiile făcute de purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, care a afirmat că Spania ar fi acceptat să coopereze cu Forțele Armate ale Statelor Unite în contextul operațiunii militare în desfășurare în Iran şi afirmând că aceasta minte.

„Nu este așa, este fals. Nu a avut loc nicio conversație cu Casa Albă în acest sens”, au declarat surse oficiale din cadrul Palatului Moncloa, sediul Guvernului spaniol, respingând categoric informațiile transmise de la Washington.

Ministrul spaniol al Afacerilor Externe, José Manuel Albares, a intervenit public pentru a clarifica poziția Madridului. În cadrul emisiunii „Hora 25” de la Cadena Ser, șeful diplomației spaniole a subliniat că nu există nicio schimbare de orientare, notează El Espaniol.

„Nu am nici cea mai mică idee la ce s-ar putea referi. Poziția Spaniei nu s-a schimbat deloc”, a declarat Albares.

„Poziția noastră privind utilizarea bazelor militare și bombardamentele asupra Iranului nu s-a schimbat deloc, rămâne invariabilă”, a punctat el.

Reacția Madridului vine după ce purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat, într-o conferință de presă, că Spania ar fi acceptat să coopereze cu armata americană.

„În ceea ce privește Spania, cred că ieri ați auzit mesajul președintelui, clar și răspicat. Și, din câte înțeleg, în ultimele ore au acceptat să coopereze cu Forțele Armate ale Statelor Unite”, a afirmat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe.

La scurt timp după apariția informațiilor de la Washington, premierul Pedro Sánchez a transmis un mesaj public pe platforma X, reafirmând poziția guvernului său. „Poziția Spaniei se rezumă în câteva cuvinte: Nu războiului”, a declarat acesta.

Declarațiile vin la doar 24 de ore după ce președintele american Donald Trump a amenințat Spania cu un posibil embargo comercial, în urma veto-ului exprimat de premierul Pedro Sánchez privind utilizarea bazelor militare de la Rota și Morón pentru operațiunea din Iran.

În paralel cu schimbul de declarații, ministrul spaniol al Apărării, Margarita Robles, s-a întâlnit cu noul ambasador al Statelor Unite la Madrid, Benjamín León. Potrivit autorităților spaniole, în cadrul discuției a fost reafirmat angajamentul Spaniei și al forțelor sale armate față de pace.

Europa

Top articole

loading Se încarcă comentariile...
Cele mai citite

Click!

OK! Magazine

Click! Pentru femei

Click! Sănătate

