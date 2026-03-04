Răsturnare de situație în cazul Kreiner: inculpații susțin că l-au lăsat în viață. Cine le-ar fi dat pontul celor două milioane de euro

Noi audieri în cazul milionarului din Sibiu, tâlhărit și ucis în propria casă, au avut loc miercuri, în fața instanței. Cosmin Zuleam, condamnat în lipsă pentru uciderea lui Adrian Kreiner, a fost prezent în sala de judecată, în timp ce ceilalți doi inculpați cer să fie audiați din nou pentru a demonstra că au participat doar la tâlhărie și nu la crimă, pentru care o învinovățesc pe iubita victimei.

Într-o ședință de aproximativ trei ore, Cosmin Zuleam le-a declarat magistraților că ar fi primit un pont de la proprietarul unui amanet, care i-ar fi spus că în casa lui Kreiner s-ar afla peste două milioane de euro, și că i-ar fi trimis chiar poze din locuință.

„Cred că procurorul, poate cel care a întocmit dosarul, trebuie să se intereseze de el și să îi pună întrebările necesare pentru că are vreo participație”, a declarat avocatul lui Zuleam, Radu Florea pentru Știrile ProTV.

Pe de altă parte, avocatul iubitei lui Kreiner, Aurel Muntean, a precizat: „Poate există, poate nu există acele persoane, ca și povestea cu acele două milioane de euro, care există sau nu, inclusiv pot să vă spun: casa nu are subsol”.

Tentativa de jaf și consecințele

Zuleam susține că el și cei doi prieteni ai săi au vrut doar să fure banii în lipsa proprietarului, dar că s-au decis să intre și să îl imobilizeze pe cel care se afla acasă. Suspecții l-ar fi legat pe Adrian Kreiner, dar susțin că l-au lăsat în viață când au plecat, iar acesta i-ar fi amenințat că-i va prinde.

În scenă a intrat apoi iubita milionarului, trezită de zgomotele atacului. Ea l-ar fi găsit inconștient și abia respirând, dar nu ar fi tăiat sfoara cu care era legat, deși avea un cuțit în mână, fiind în stare de șoc, conform declarației sale.

Apărarea inculpaților și testul poligraf

Avocatul celorlalți doi inculpați, Laurențiu Ghiță și Cristian Minae, condamnați de prima instanță la închisoare pe viață, a cerut reîncadrarea faptelor pentru care aceștia sunt acuzați. „Aici noi, ca apărare, trebuie să punem o îndoială în mintea judecătorului ca să nu poată să ne dea condamnarea de omor, care este cu totul aberantă”, a explicat Radu Florea.

Totodată, testul poligraf a arătat că inculpații au fost uneori nesinceri, iar Laurențiu Ghiță și-a schimbat declarațiile în timpul cercetării judecătorești. Următorul termen al procesului este stabilit pentru 25 martie.