Putin „gândește cu voce tare” să suspende livrarea de gaz către Europa, în plină criză în Orientul Mijlociu: „Acum se deschid alte piețe”

Vladimir Putin sugerează că Rusia ar putea opri livrările de gaze către Europa „acum” și să le redirecționeze către piețe mai profitabile, ceea ce ar accentua criza energetică, pe fondul războiului din Orientul Mijlociu.

Președintele rus Vladimir Putin a declarat miercuri, 4 martie, că Rusia ia în considerare posibilitatea de a întrerupe imediat exporturile de gaze naturale către Europa, reorientându-se către piețe care oferă oportunități mai bune de profit. Afirmațiile au fost făcute în timpul unui interviu acordat televiziunii de stat rusești şi preluate de agenția Reuters.

„Acum se deschid alte piețe. Și poate că ar fi mai profitabil pentru noi să încetăm furnizarea către piața europeană chiar acum. Să ne orientăm către piețele care se deschid și să ne stabilim acolo”, a declarat liderul de la Kremlin.

Totuși, Vladimir Putin a precizat că nu a luat încă o hotărâre clară în acest sens, pentru că încă analizează această idee.

„Dar nu este o decizie, în acest caz este ceea ce se cheamă «gândit cu voce tare». Cu siguranță, voi ordona guvernului să lucreze la această problemă împreună cu companiile noastre”, a adăugat președintele rus.

În același interviu, Vladimir Putin a subliniat că Rusia a fost întotdeauna un furnizor de energie de încredere și va continua să mențină colaborări stabile cu partenerii considerați de încredere, precum Slovacia și Ungaria, țări care depind încă de gazul rusesc pentru aprovizionarea internă.

Declarațiile liderului de la Kremlin vin în contextul în care Serbia, unul dintre puținii cumpărători europeni ai gazului rusesc (peste 80% din necesar provenind din Rusia), încearcă să-și diversifice sursele de aprovizionare. Președintele sârb Aleksandar Vučić a declarat pentru Reuters că țara sa negociază deja achiziții prin mecanismul comun de cumpărare al Uniunii Europene, în timp ce reduce treptat dependența de importurile rusești.

Avertismentul lansat de Vladimir Putin privind posibila suspendare a exporturilor de gaze către Europa vine într-un context de presiune tot mai mare din partea Uniunii Europene.

Comisia Europeană urmează să prezinte pe 15 aprilie o propunere legislativă pentru interzicerea permanentă a importurilor de petrol din Rusia, la doar trei zile după alegerile parlamentare din Ungaria, potrivit unor oficiali ai UE.

În paralel, în decembrie 2025, Parlamentul European adoptase o rezoluție de eliminare treptată a importurilor de gaz rusesc până în 2027, acoperind atât gazul natural lichefiat (LNG), cât și gazul livrat prin conducte, ca parte a strategiei de securitate energetică și a reducerii dependenței de Rusia.

