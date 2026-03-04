search
Miercuri, 4 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Tragedie în Iași: tânără găsită moartă în casă. Fetița ei a rămas lângă corpul mamei toată noaptea. Alerta, dată de soțul aflat în Germania

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

O tânără de 25 de ani din județul Iași a murit în propria locuință, sub privirile fiicei sale de doar șapte ani. Copila a rămas lângă mamă ore întregi, fără să își dea seama ce se petrece. Alarma a fost dată de soțul femeii, aflat la muncă în Germania, însă pentru tânără nu s-a mai putut face nimic.

O mamă de 25 de ani a murit sub privirile fiicei sale de 7 ani FOTO Observator
O mamă de 25 de ani a murit sub privirile fiicei sale de 7 ani FOTO Observator

Bărbatul, aflat la aproximativ 1.500 de kilometri distanță, a observat în cursul dimineții, pe camerele de supraveghere, că mașina din curte era nemișcată. Știa că soția ar fi trebuit să o ducă pe cea mică la școală, așa că a încercat să o sune, potrivit Observator. La telefon i-a răspuns însă fiica lor.

Văzând că soția nu răspunde apelurilor, bărbatul și-a alertat părinții.

Socrii femeii au ajuns primii la locuință, însă nu au reușit să intre în casă. Fetița nu a vrut să le deschidă ușa. În cele din urmă, au fost anunțați părinții tinerei. Aceștia au spart un geam pentru a pătrunde în interior, unde au găsit-o pe femeie inconștientă. Copila a fost descoperită plângând, lângă mama sa.

Mi-a spus: «Du-te, că văd încălțările afară, mașinile sunt în curte și nu știu ce se întâmplă». Era la picioarele ei, săraca. Era speriată. Mi-a spus: «Vreau cu mamaia»”, a povestit socrul femeii.

Medicii: fetița a stat toată noaptea lângă mamă

Cadrele medicale sosite la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața tinerei. „Fetița era speriată pentru că a stat toată noaptea și nu a știut ce să facă, cum să reacționeze”, a declarat dr. Ovidiu Popa, medic SMURD Iași.

Comunitatea este în stare de șoc. Primarul din Erbiceni, Răzvan Bulancea, a transmis un mesaj emoționant: „Familie tânără, frumoasă. Din păcate, nu s-a mai putut face nimic pentru Adelina. Ne cunoșteam, ne întâlneam des cu copilul la școală”.

Ce spun specialiștii despre reacția copiilor în situații de criză

Reprezentanții serviciilor de intervenție atrag atenția că cei mici pot fi învățați cum să reacționeze în astfel de situații limită.

Prin simularea mecanică a victimei, să vadă dacă răspunde la stimul verbal, strigând la ea, și, dacă o scutură, să observe dacă prezintă un semn de conștiență sau nu”, a explicat Marius Benchea, reprezentant al Serviciului Voluntar de Ambulanță Iași.

Acesta subliniază și importanța educației timpurii în privința apelării serviciilor de urgență: „Să își învețe copiii, de la vârste fragede, să apeleze numărul unic de urgență 112 ori de câte ori au nevoie de ajutor”. Cauza exactă a decesului urmează să fie stabilită în urma necropsiei.

Iaşi

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
De ce nu sare Rusia în ajutorul Teheranului. Avantajele Moscovei în cazul unui război de lungă durată în Iran
digi24.ro
image
Top 11 cele mai sigure țări din lume în cazul izbucnirii unui război mondial. Două se află în Europa
stirileprotv.ro
image
Vortexul Polar SE RUPE în martie! Vremea o ia razna în România
gandul.ro
image
Cum a fost luată decizia atacării Iranului? Telefonul dintre Trump și Netanyahu care a schimbat Orientul Mijlociu
mediafax.ro
image
„Au mers prea departe!”. Colegul lui Radu Drăgușin a răbufnit după ce a devenit victima unui fake news în războiul din Orientul Mijlociu
fanatik.ro
image
Ce s-a ales de blocul din Rahova, la șase luni de la explozia care a îngrozit Bucureștiul: „Oamenii nu au mai intrat în case de atunci”
libertatea.ro
image
Români reveniți în țară din Orientul Mijlociu, nemulțumiți că și-au plătit singuri biletele. Diferența dintre zbor asistat și evacuare
digi24.ro
image
„Nu mai dezinformați, nebunilor!” » În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu: „Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”
gsp.ro
image
Lovitură de teatru, după ce Iranul a făcut anunțul așteptat de întreaga planetă
digisport.ro
image
Senatori au găsit pasaje care par scrise cu ChatGPT în proiecte de lege, la Comisia Juridică
stiripesurse.ro
image
Iranul era o țară complet diferită față de ce vedem acum. Cum arăta viața înainte de revoluția islamică din 1979
antena3.ro
image
Reacția Rusiei după ce România ia în calcul posibilitatea de a găzdui arme nucleare de la Franța
observatornews.ro
image
Criminalii lui Adrian Kreiner rup TĂCEREA! Dezvăluiri incredibile din noaptea jafului: 'El a strigat după noi' 😲
cancan.ro
image
Bolojan, anunț oficial despre ajutorul la pensie acordat în 2026. „Doar atâția bani avem”
newsweek.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
prosport.ro
image
Unde găsești cea mai ieftină benzină și motorină după scumpiri. Lista cu cele mai ieftine stații
playtech.ro
image
După anunțul despre singurătate, Simona Halep a făcut o nouă schimbare. Lookul care o face extrem de atrăgătoare
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Instanța a luat decizia în cazul lui Kader Keita, după ce a lovit o femeie pe trecerea de pietoni
digisport.ro
image
Vicepreședintele Băncii Mondiale spune că românii au 80% din puterea de cumpărare a UE: Țara noastră are printre cele mai mici salarii din UE
stiripesurse.ro
image
Când și unde va fi înmormântată Andreea Aniță! Mesajul plin de durere al mamei: „Golul pe care îl lasă în urmă nu va putea fi umplut niciodată”
kanald.ro
image
Donald Trump, decizie șoc! A tăiat legăturile comerciale dintre SUA și Spania, după ce țara nu a permis folosirea bazelor sale militare în conflictul cu Iran
wowbiz.ro
image
BOMBA anului! Romina Gingașu și Piero Ferrari DIVORȚEAZĂ! Avem detalii EXCLUSIVE
romaniatv.net
image
Avertismentul Iranului în timp ce își alege un nou lider suprem! Teheranul vrea să ”distrugă complet infrastructura militară și economică” a O. Mijlociu
mediaflux.ro
image
„Nu mai dezinformați, nebunilor!” » În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu: „Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”
gsp.ro
image
Avertismentul îngrijorător al unui medic pediatru: „Vor muri tot mai mulţi copii şi persoane, din cauza "dacilor liberi". E "cronica unei morţi anunţate"
actualitate.net
image
Povești din noaptea cutremurului care a zguduit România pe 4 martie 1977. Ce i-a făcut Rică Răducanu unui coleg chiar în timpul seismului
actualitate.net
image
Cum prepară Mihaela Bilic sufleu de brânză. Rețeta folosită de medicul nutriționist
click.ro
image
Cât câștigă un asistent medical dintr-un spital județean. „Lucrez nopți, weekenduri, sărbători legale"
click.ro
image
Petrecere sofisticată la Muzeul de Artă Recentă. Ce invitați a avut Lucie Portman, soția ambasadorului Marii Britanii în România, la aniversare
click.ro
Sarah Ferguson și Tiger Woods foto Profimedia jpg
„E superb! Oare am vreo șansă cu el?” Insațiabila Sarah s-a aruncat la picioarele unei celebrități din anturajul lui Trump
okmagazine.ro
Ciorba de perisoare Sursa foto shutterstock 616137923 jpg
Secretul bunicilor a ieșit la iveală: ciorba de perișoare care schimbă orice zi proastă
clickpentrufemei.ro
childbirth jpg
25 de sfaturi din Evul Mediu - unele de-a dreptul bizare, altele valabile si azi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Carmen Brumă îți spune ce să mănânci în post ca să nu te îngrași! „Sunt tot felul de trucuri pe care trebuie să le știi”
image
Cum prepară Mihaela Bilic sufleu de brânză. Rețeta folosită de medicul nutriționist

OK! Magazine

image
Se transformă pe zi ce trece! Alina, soția lui Nicolae al României, își dezvăluie grația și feminitatea

Click! Pentru femei

image
O vedetă din serialul „Dallas” s-a stins din viață la 62 de ani! Ultimul ei apel disperat

Click! Sănătate

image
Lipsa acestui mineral după 50 de ani poate slăbi memoria