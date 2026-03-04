Tragedie în Iași: tânără găsită moartă în casă. Fetița ei a rămas lângă corpul mamei toată noaptea. Alerta, dată de soțul aflat în Germania

O tânără de 25 de ani din județul Iași a murit în propria locuință, sub privirile fiicei sale de doar șapte ani. Copila a rămas lângă mamă ore întregi, fără să își dea seama ce se petrece. Alarma a fost dată de soțul femeii, aflat la muncă în Germania, însă pentru tânără nu s-a mai putut face nimic.

Bărbatul, aflat la aproximativ 1.500 de kilometri distanță, a observat în cursul dimineții, pe camerele de supraveghere, că mașina din curte era nemișcată. Știa că soția ar fi trebuit să o ducă pe cea mică la școală, așa că a încercat să o sune, potrivit Observator. La telefon i-a răspuns însă fiica lor.

Văzând că soția nu răspunde apelurilor, bărbatul și-a alertat părinții.

Socrii femeii au ajuns primii la locuință, însă nu au reușit să intre în casă. Fetița nu a vrut să le deschidă ușa. În cele din urmă, au fost anunțați părinții tinerei. Aceștia au spart un geam pentru a pătrunde în interior, unde au găsit-o pe femeie inconștientă. Copila a fost descoperită plângând, lângă mama sa.

„Mi-a spus: «Du-te, că văd încălțările afară, mașinile sunt în curte și nu știu ce se întâmplă». Era la picioarele ei, săraca. Era speriată. Mi-a spus: «Vreau cu mamaia»”, a povestit socrul femeii.

Medicii: fetița a stat toată noaptea lângă mamă

Cadrele medicale sosite la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața tinerei. „Fetița era speriată pentru că a stat toată noaptea și nu a știut ce să facă, cum să reacționeze”, a declarat dr. Ovidiu Popa, medic SMURD Iași.

Comunitatea este în stare de șoc. Primarul din Erbiceni, Răzvan Bulancea, a transmis un mesaj emoționant: „Familie tânără, frumoasă. Din păcate, nu s-a mai putut face nimic pentru Adelina. Ne cunoșteam, ne întâlneam des cu copilul la școală”.

Ce spun specialiștii despre reacția copiilor în situații de criză

Reprezentanții serviciilor de intervenție atrag atenția că cei mici pot fi învățați cum să reacționeze în astfel de situații limită.

„Prin simularea mecanică a victimei, să vadă dacă răspunde la stimul verbal, strigând la ea, și, dacă o scutură, să observe dacă prezintă un semn de conștiență sau nu”, a explicat Marius Benchea, reprezentant al Serviciului Voluntar de Ambulanță Iași.

Acesta subliniază și importanța educației timpurii în privința apelării serviciilor de urgență: „Să își învețe copiii, de la vârste fragede, să apeleze numărul unic de urgență 112 ori de câte ori au nevoie de ajutor”. Cauza exactă a decesului urmează să fie stabilită în urma necropsiei.