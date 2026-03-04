search
Miercuri, 4 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Noul lider suprem al Iranului s-ar fi tratat în spitale private din Marea Britanie

0
Război în Orientul Mijlociu
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Mojtaba Khamenei, în vârstă de 56 de ani, fiul fostului Lider Suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, ar fi fost ales noul Lider Suprem al Republicii Islamice, după moartea tatălui său la începutul operațiunii militare americano-israeliană, denumită Operation Epic Fury, relateaază Daily Mail. Potențiala sa numire, care marchează o tranziție politică majoră pentru Iran, a readus în prim plan detalii despre istoricul său medical, inclusiv tratamente pentru probleme de potență efectuate în Regatul Unit, potrivit unor documente ale serviciilor de informații americane.

image

Potrivit unui raport clasificat al Departamentului de Stat al SUA din 2008 și ulterior publicat de WikiLeaks, Mojtaba Khamenei ar fi urmat mai multe tratamente medicale la Londra din cauza unor probleme de potență.

Documentul arată că Mojtaba s-a căsătorit relativ târziu, în 2004, aparent din cauza acestei afecțiuni. Conform informațiilor americane, el ar fi efectuat trei vizite prelungite în Regatul Unit pentru tratament, urmate de o a patra ședere de aproximativ două luni.

Vizitele ar fi avut loc la spitalele Wellington și Cromwell din Londra.

Raportul menționează că Mojtaba ar fi fost supus presiunilor din partea familiei pentru a avea moștenitori. După ultima ședere de două luni în Marea Britanie, soția sa ar fi rămas însărcinată. Cuplul a avut ulterior un fiu, pe care l-au numit Ali, după bunicul său.

Ascensiunea politică în umbra tatălui

Dincolo de aceste informații, același raport de informații îl descrie pe Mojtaba drept o figură influentă în cercul restrâns al tatălui său. El ar fi călătorit frecvent alături de Ali Khamenei și ar fi exercitat „un grad considerabil de control asupra accesului” la Liderul Suprem.

Oficialii americani apreciau că era văzut în interiorul regimului drept „un lider și manager capabil și ferm”, care ar putea prelua, la un moment dat, o parte din responsabilitățile conducerii țării. Documentul sugera că tatăl său l-ar tratat ca pe cineva care urma să-i preia atribuțiile, mai degrabă decât ca pe simplu consilier.

Totuși, Mojtaba ar fi fost considerat slab din punct de vedere al autorității religioase. Nu era de așteptat să obțină statutul de „mujtahid” prin propriile studii, cu atât mai puțin pe cel de ayatollah - calificări tradițional asociate funcției de Lider Suprem.

Adunarea Experților l-ar fi ales Lider Suprem

Postul Iran International TV a relatat că Adunarea Experților, organismul format din 88 de clerici responsabili de desemnarea Liderului Suprem, l-ar fi ales pe Mojtaba pentru această funcție. Decizia ar fi fost luată în cadrul unei ședințe online, după ce reuniunea programată la Qom a fost perturbată de bombardamente.

Potrivit New York Times, Gardienii Revoluției (IRGC) ar fi exercitat presiuni puternice asupra Adunării pentru a-i asigura numirea, în ciuda îngrijorărilor exprimate de unii clerici că desemnarea sa l-ar putea transforma într-o țintă directă, în contextul tensiunilor regionale.

Dacă va fi confirmat oficial, Mojtaba va deveni comandantul suprem al forțelor armate iraniene și va avea ultimul cuvânt în privința politicilor de stat, precum și puterea de a numi șeful sistemului judiciar și liderii militari.

Controverse privind caracterul ereditar al conducerii

Posibila sa numire este considerată controversată, având în vedere că Republica Islamică a criticat constant succesiunea ereditară. Se spune că însuși Ali Khamenei ar fi fost împotriva instaurării unei dinastii politice și ar fi indicat anterior alți trei potențiali succesori- niciunul dintre ei nefiind fiul său.

Cu toate acestea, Mojtaba este considerat de mult timp foarte bine conectat în structurile de putere ale regimului. Este descris ca fiind apropiat de conducerea IRGC și a fost acuzat de opoziție că ar fi jucat un rol în reprimarea protestelor Mișcării Verzi din 2009, declanșate după alegerile prezidențiale contestate.

În 2019, Statele Unite l-au sancționat, pe motiv că l-a reprezentat oficial Liderul Suprem fără a fi fost ales sau numit într-o funcție guvernamentală formală, în afara activității sale în biroul tatălui său.

Mojtaba s-ar număra printre cei mai bogați oameni din Iran.

El ar fi miliardar și ar avea averi uriașe depozitate în bănci din Emiratele Arabe Unite, Siria, Venezuela și Africa, precum și aproximativ 300 de milioane de dolari în aur și diamante și conturi bancare în Elveția, potrivit ziarului arab Alquds Alarabi.

În ianuarie, s-a raportat că a transferat 328 de milioane de dolari în Dubai folosind criptomonede.

Conform raportului, o mare parte din averea sa provine din taxele pe petrolul vândut Chinei și Indiei.

Investițiile sale în întreaga lume includ, potrivit rapoartelor, un conac de 40 de milioane de dolari pe o stradă cunoscută sub numele de „Billionaire's Row” din Londra.

În Iran, se spune că deține o parte din cartierul de lux Abbas Abad din Teheran și vaste întinderi de teren în apropierea orașului Mashhad.

În lume

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
De ce nu sare Rusia în ajutorul Teheranului. Avantajele Moscovei în cazul unui război de lungă durată în Iran
digi24.ro
image
Top 11 cele mai sigure țări din lume în cazul izbucnirii unui război mondial. Două se află în Europa
stirileprotv.ro
image
Vortexul Polar SE RUPE în martie! Vremea o ia razna în România
gandul.ro
image
Cum a fost luată decizia atacării Iranului? Telefonul dintre Trump și Netanyahu care a schimbat Orientul Mijlociu
mediafax.ro
image
„Au mers prea departe!”. Colegul lui Radu Drăgușin a răbufnit după ce a devenit victima unui fake news în războiul din Orientul Mijlociu
fanatik.ro
image
Ce s-a ales de blocul din Rahova, la șase luni de la explozia care a îngrozit Bucureștiul: „Oamenii nu au mai intrat în case de atunci”
libertatea.ro
image
Români reveniți în țară din Orientul Mijlociu, nemulțumiți că și-au plătit singuri biletele. Diferența dintre zbor asistat și evacuare
digi24.ro
image
„Nu mai dezinformați, nebunilor!” » În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu: „Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”
gsp.ro
image
Lovitură de teatru, după ce Iranul a făcut anunțul așteptat de întreaga planetă
digisport.ro
image
Senatori au găsit pasaje care par scrise cu ChatGPT în proiecte de lege, la Comisia Juridică
stiripesurse.ro
image
Iranul era o țară complet diferită față de ce vedem acum. Cum arăta viața înainte de revoluția islamică din 1979
antena3.ro
image
Reacția Rusiei după ce România ia în calcul posibilitatea de a găzdui arme nucleare de la Franța
observatornews.ro
image
Criminalii lui Adrian Kreiner rup TĂCEREA! Dezvăluiri incredibile din noaptea jafului: 'El a strigat după noi' 😲
cancan.ro
image
Bolojan, anunț oficial despre ajutorul la pensie acordat în 2026. „Doar atâția bani avem”
newsweek.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
prosport.ro
image
Unde găsești cea mai ieftină benzină și motorină după scumpiri. Lista cu cele mai ieftine stații
playtech.ro
image
După anunțul despre singurătate, Simona Halep a făcut o nouă schimbare. Lookul care o face extrem de atrăgătoare
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Instanța a luat decizia în cazul lui Kader Keita, după ce a lovit o femeie pe trecerea de pietoni
digisport.ro
image
Vicepreședintele Băncii Mondiale spune că românii au 80% din puterea de cumpărare a UE: Țara noastră are printre cele mai mici salarii din UE
stiripesurse.ro
image
Când și unde va fi înmormântată Andreea Aniță! Mesajul plin de durere al mamei: „Golul pe care îl lasă în urmă nu va putea fi umplut niciodată”
kanald.ro
image
Donald Trump, decizie șoc! A tăiat legăturile comerciale dintre SUA și Spania, după ce țara nu a permis folosirea bazelor sale militare în conflictul cu Iran
wowbiz.ro
image
BOMBA anului! Romina Gingașu și Piero Ferrari DIVORȚEAZĂ! Avem detalii EXCLUSIVE
romaniatv.net
image
Avertismentul Iranului în timp ce își alege un nou lider suprem! Teheranul vrea să ”distrugă complet infrastructura militară și economică” a O. Mijlociu
mediaflux.ro
image
„Nu mai dezinformați, nebunilor!” » În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu: „Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”
gsp.ro
image
Avertismentul îngrijorător al unui medic pediatru: „Vor muri tot mai mulţi copii şi persoane, din cauza "dacilor liberi". E "cronica unei morţi anunţate"
actualitate.net
image
Povești din noaptea cutremurului care a zguduit România pe 4 martie 1977. Ce i-a făcut Rică Răducanu unui coleg chiar în timpul seismului
actualitate.net
image
Cum prepară Mihaela Bilic sufleu de brânză. Rețeta folosită de medicul nutriționist
click.ro
image
Cât câștigă un asistent medical dintr-un spital județean. „Lucrez nopți, weekenduri, sărbători legale"
click.ro
image
Petrecere sofisticată la Muzeul de Artă Recentă. Ce invitați a avut Lucie Portman, soția ambasadorului Marii Britanii în România, la aniversare
click.ro
Sarah Ferguson și Tiger Woods foto Profimedia jpg
„E superb! Oare am vreo șansă cu el?” Insațiabila Sarah s-a aruncat la picioarele unei celebrități din anturajul lui Trump
okmagazine.ro
Ciorba de perisoare Sursa foto shutterstock 616137923 jpg
Secretul bunicilor a ieșit la iveală: ciorba de perișoare care schimbă orice zi proastă
clickpentrufemei.ro
childbirth jpg
25 de sfaturi din Evul Mediu - unele de-a dreptul bizare, altele valabile si azi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Carmen Brumă îți spune ce să mănânci în post ca să nu te îngrași! „Sunt tot felul de trucuri pe care trebuie să le știi”
image
Cum prepară Mihaela Bilic sufleu de brânză. Rețeta folosită de medicul nutriționist

OK! Magazine

image
Se transformă pe zi ce trece! Alina, soția lui Nicolae al României, își dezvăluie grația și feminitatea

Click! Pentru femei

image
O vedetă din serialul „Dallas” s-a stins din viață la 62 de ani! Ultimul ei apel disperat

Click! Sănătate

image
Lipsa acestui mineral după 50 de ani poate slăbi memoria