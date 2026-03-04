Noul lider suprem al Iranului s-ar fi tratat în spitale private din Marea Britanie

Mojtaba Khamenei, în vârstă de 56 de ani, fiul fostului Lider Suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, ar fi fost ales noul Lider Suprem al Republicii Islamice, după moartea tatălui său la începutul operațiunii militare americano-israeliană, denumită Operation Epic Fury, relateaază Daily Mail. Potențiala sa numire, care marchează o tranziție politică majoră pentru Iran, a readus în prim plan detalii despre istoricul său medical, inclusiv tratamente pentru probleme de potență efectuate în Regatul Unit, potrivit unor documente ale serviciilor de informații americane.

Potrivit unui raport clasificat al Departamentului de Stat al SUA din 2008 și ulterior publicat de WikiLeaks, Mojtaba Khamenei ar fi urmat mai multe tratamente medicale la Londra din cauza unor probleme de potență.

Documentul arată că Mojtaba s-a căsătorit relativ târziu, în 2004, aparent din cauza acestei afecțiuni. Conform informațiilor americane, el ar fi efectuat trei vizite prelungite în Regatul Unit pentru tratament, urmate de o a patra ședere de aproximativ două luni.

Vizitele ar fi avut loc la spitalele Wellington și Cromwell din Londra.

Raportul menționează că Mojtaba ar fi fost supus presiunilor din partea familiei pentru a avea moștenitori. După ultima ședere de două luni în Marea Britanie, soția sa ar fi rămas însărcinată. Cuplul a avut ulterior un fiu, pe care l-au numit Ali, după bunicul său.

Ascensiunea politică în umbra tatălui

Dincolo de aceste informații, același raport de informații îl descrie pe Mojtaba drept o figură influentă în cercul restrâns al tatălui său. El ar fi călătorit frecvent alături de Ali Khamenei și ar fi exercitat „un grad considerabil de control asupra accesului” la Liderul Suprem.

Oficialii americani apreciau că era văzut în interiorul regimului drept „un lider și manager capabil și ferm”, care ar putea prelua, la un moment dat, o parte din responsabilitățile conducerii țării. Documentul sugera că tatăl său l-ar tratat ca pe cineva care urma să-i preia atribuțiile, mai degrabă decât ca pe simplu consilier.

Totuși, Mojtaba ar fi fost considerat slab din punct de vedere al autorității religioase. Nu era de așteptat să obțină statutul de „mujtahid” prin propriile studii, cu atât mai puțin pe cel de ayatollah - calificări tradițional asociate funcției de Lider Suprem.

Adunarea Experților l-ar fi ales Lider Suprem

Postul Iran International TV a relatat că Adunarea Experților, organismul format din 88 de clerici responsabili de desemnarea Liderului Suprem, l-ar fi ales pe Mojtaba pentru această funcție. Decizia ar fi fost luată în cadrul unei ședințe online, după ce reuniunea programată la Qom a fost perturbată de bombardamente.

Potrivit New York Times, Gardienii Revoluției (IRGC) ar fi exercitat presiuni puternice asupra Adunării pentru a-i asigura numirea, în ciuda îngrijorărilor exprimate de unii clerici că desemnarea sa l-ar putea transforma într-o țintă directă, în contextul tensiunilor regionale.

Dacă va fi confirmat oficial, Mojtaba va deveni comandantul suprem al forțelor armate iraniene și va avea ultimul cuvânt în privința politicilor de stat, precum și puterea de a numi șeful sistemului judiciar și liderii militari.

Controverse privind caracterul ereditar al conducerii

Posibila sa numire este considerată controversată, având în vedere că Republica Islamică a criticat constant succesiunea ereditară. Se spune că însuși Ali Khamenei ar fi fost împotriva instaurării unei dinastii politice și ar fi indicat anterior alți trei potențiali succesori- niciunul dintre ei nefiind fiul său.

Cu toate acestea, Mojtaba este considerat de mult timp foarte bine conectat în structurile de putere ale regimului. Este descris ca fiind apropiat de conducerea IRGC și a fost acuzat de opoziție că ar fi jucat un rol în reprimarea protestelor Mișcării Verzi din 2009, declanșate după alegerile prezidențiale contestate.

În 2019, Statele Unite l-au sancționat, pe motiv că l-a reprezentat oficial Liderul Suprem fără a fi fost ales sau numit într-o funcție guvernamentală formală, în afara activității sale în biroul tatălui său.

Mojtaba s-ar număra printre cei mai bogați oameni din Iran.

El ar fi miliardar și ar avea averi uriașe depozitate în bănci din Emiratele Arabe Unite, Siria, Venezuela și Africa, precum și aproximativ 300 de milioane de dolari în aur și diamante și conturi bancare în Elveția, potrivit ziarului arab Alquds Alarabi.

În ianuarie, s-a raportat că a transferat 328 de milioane de dolari în Dubai folosind criptomonede.

Conform raportului, o mare parte din averea sa provine din taxele pe petrolul vândut Chinei și Indiei.

Investițiile sale în întreaga lume includ, potrivit rapoartelor, un conac de 40 de milioane de dolari pe o stradă cunoscută sub numele de „Billionaire's Row” din Londra.

În Iran, se spune că deține o parte din cartierul de lux Abbas Abad din Teheran și vaste întinderi de teren în apropierea orașului Mashhad.