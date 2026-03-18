Cum să interpretezi corect prognoza meteo de pe telefonul tău. „30% șanse de ploaie” nu înseamnă ce cred majoritatea utilizatorilor

Dacă te trezești mereu surprins de ploaie fără să ai o umbrelă cu tine, s-ar putea să citești greșit prognoza meteo de pe telefonul tău. Mulți oameni cred că un procent precum „30% șanse de ploaie” indică intensitatea ploilor sau suprafața pe care va ploua, dar meteorologii spun că interpretarea este greșită.

Dr. Rob Thompson, meteorolog la Universitatea din Reading, explică faptul că „30% șanse de ploaie” înseamnă pur și simplu că există o șansă de trei din zece ca ploaia să apară în perioada prognozată.

„30% ar putea însemna fie o ploaie torențială pe întreaga durată a intervalului prognozat, fie o scurtă ploaie de cinci minute chiar la final”, a precizat el pentru platforma Which?.

Specialiștii recomandă să nu te concentrezi doar pe simbolurile de soare sau nor folosite de aplicații, ci să verifici procentele reale ale șanselor de ploaie pe oră și pe zi. De exemplu, BBC Weather poate afișa un nor de ploaie chiar și când șansa de ploaie este de 50% sau mai mică. Chiar dacă nu plouă, prognoza a fost tehnic corectă, pentru că exista tot o șansă de 50% să nu plouă.

Un alt mit frecvent este că o prognoză se aplică întregii zone. Aplicațiile meteo împart țara în grile mari, de până la 200 km, iar dacă se prognozează ploaie în acea grilă, un simbol de ploaie poate fi afișat chiar dacă în zona ta nu plouă.

Trei sfaturi pentru a avea o prognoză mai precisă

1. Folosește mai multe aplicații de supraveghere a vremii – fiecare aplicație are puncte forte și slabe pentru diferite aspecte ale vremii.

2. Activează localizarea precisă pe telefon – prognoza meteo este dependentă de locație.

3. Urmărește prognoza la TV – meteorologul interpretează datele pe hartă și oferă informații mai ușor de înțeles.

Astfel, data viitoare când vezi „30% șanse de ploaie”, știi că nu înseamnă neapărat o ploaie slabă sau că va ploua doar pe o parte a orașului, ci pur și simplu că există o probabilitate ca ploaia să apară.