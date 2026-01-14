Pedagogi, artiști și muzicieni: Miruna și Radu Nagy deschid un nou an cu muzică sacră

Miruna și Radu Nagy, formatori, pedagogi, artiști, muzicieni și scriitori, își împart activitatea între Bucuresti și Berlin, fiind implicați în proiecte culturale, educative și festivaluri pe scenele internaționale. Formați atât în țară, cât și peste hotare la universități renumite din SUA, Austria, Germania și Franța, ei duc de mai multe decenii o activitate bogată și interdisciplinară, care urmărește să trezească potențialul creativ al generației tinere. Într-un interviu acordat „Adevărul” ei vorbesc despre muzica lor, spiritualitate și procesul creativ care le ghidează activitatea. În seara aceasta, publicul din București are ocazia să experimenteze în premieră un concert de muzică sacră, respectiv „Semințe de lumină și abundență pentru noul an”, organizat de Editura For You la Sala I.C. Brătianu.

Adevărul: La început de an, concertul vostru „Semințe de Lumină și Abundență” promite o experiență spirituală prin muzică. Cum a apărut ideea acestui proiect și ce nevoie a vrut să răspundă?

Miruna Nagy: Ideea concertului a apărut din dorința de a crea, împreună cu publicul, o experiență de început de an cu totul specială. Ne-am dorit mai mult decât un concert, o ofrandă din sunete, o ofrandă muzicală care să funcționeze ca o ceremonie pentru noul an.

Ne-am imaginat acest concert ca un cuib pentru public, un spațiu în care fiecare să poată planta, în mod conștient, semințele visate și dorite pentru anul care vine. Această ofrandă se inspiră dintr-o tradiție spirituală străveche, din șamanismul incaș, numită Despacio, o ceremonie de recunoștință, de onorare și de plantare a semințelor viselor noastre.

Ceremonia este structurată pe cele trei lumi: lumea de jos – lumea resurselor noastre și a subconștientului, grădina sacră în care trăim cu toții; lumea de mijloc – lumea în care trăim, activăm, iubim, creștem și construim relații; și lumea de sus – lumea ghizilor noștri, a energiei pure.

Această ofrandă muzicală, creată împreună cu publicul, urmează aceeași structură a celor trei lumi și va fi o călătorie absolut magică, cu o dimensiune spirituală și muzicală deosebită.

Radu Nagy: De asemenea, fiecare început are o importanță aparte. Modul în care punem energiile în mișcare la început este esențial, pentru că tot ceea ce urmează se desfășoară în funcție de acest prim impuls. Este un act de creație.

Orice început poate fi începutul unei vieți: o căsătorie, o nouă meserie, un nou drum. În acest context, începuturile de an au o semnificație specială, pentru că atunci ne formulăm intențiile pentru ceea ce dorim să manifestăm.

De data aceasta, vom face acest lucru prin intermediul undelor muzicale care, așa cum a spus și Miruna, țes intențiile noastre cu energiile Universului, în cele trei lumi.

Ce anume vă inspiră atunci când compuneți muzică cu dimensiune sacră și spirituală?

Radu Nagy: Muzica este, în esența ei, sacră și spirituală. Faptul că o delimităm în genuri diferite arată, de fapt, că muzica sacră poate fi creată în orice moment și în orice formă – fie că vorbim despre muzică clasică, muzică ușoară sau muzică folclorică. Există un element sacru și spiritual în orice manifestare muzicală, pentru că muzica se adresează, înainte de toate, sufletului.

Ea nu are nevoie de explicații sau de conceptualizări. Este un mijloc de expresie care ne transpune, uneori prin doar două sau trei combinații sonore simple, dar extrem de eficiente. Nu este nevoie de ceva complicat.

Ceea ce ne inspiră pe noi este conștientizarea puterii de transformare pe care o are muzica. Iar pentru că suntem pe o cale spirituală de multă vreme, ne-am dorit să umplem acest „container” (care este muzica) cu cât mai multă spiritualitate.

Cum prinde formă, în practică, o experiență live care aduce împreună muzica, meditația și vizualizarea?

Miruna Nagy: Crearea unei astfel de experiențe pornește dintr-un impuls interior, dintr-o chemare care vine din suflet. La un moment dat, această chemare apare sub diferite forme: poate fi o imagine, o amintire sau pur și simplu o senzație care trezește în noi o dorință.

Atât Radu, cât și eu lucrăm foarte mult cu imagini atunci când creăm. Eu am studiat și scenaristică de film, iar imaginile îmi sunt extrem de familiare, la fel și lui Radu. În procesul de creație, apar imagini cu o anumită încărcătură și semnificație, care ne aduc o emoție clară. Din acest punct, imaginile încep să se lege între ele și, aproape firesc, în interiorul nostru se conturează o poveste.

Imaginile cheamă muzica, cheamă sunetele, cheamă melodia. Iar atunci când facem liniște în noi și putem asculta ce ne spune inima, ceea ce se schițează este, de fapt, un scenariu – scenariul pe care îl propune sufletul. Din acel moment, imaginile și muzica încep să lucreze împreună, să se susțină și să crească una din cealaltă.

Astfel se naște o poveste care devine o hartă pentru întreaga experiență. O hartă pe care o oferim publicului și prin care îl ghidăm spre o trăire de aceeași vibrație și de aceeași calitate cu cea pe care am „copt-o” noi în interior, în acest laborator interior format din inimă, minte, suflet și corp.

Pentru noi, a crea înseamnă a uni toate aceste dimensiuni. De aceea, experiența va fi o călătorie bazată pe imagini, sunete și senzații corporale, totul fiind ancorat în corp și întrupat, pentru a rămâne autentic și profund. Scopul este ca publicul să trăiască o experiență complexă, reală, nu doar ascultat

Radu Nagy: În cazul concret al acestui spectacol–concert–ceremonie, am vizualizat foarte clar mâinile de lumină ale șamanului, felul în care plantează semințele, cum arată ele și cum ar putea suna. Am explorat lumea de jos: energia ei, vibrația, sunetul ei, drumul care ne conduce către comoara plină de resurse și modul în care acest parcurs poate fi reprezentat prin sunete.

La fel, ne-am imaginat zborul către înalt și felul în care acesta poate fi transpus muzical. Pentru noi, este extrem de sugestiv și stimulant să traducem culoarea, mișcarea, energia și emoția în sunete.

Am ajuns astfel și la lumea de sus, lumea ființelor de lumină: cum arată, care sunt frecvențele ei și cum pot fi acestea traduse, pur și simplu, în fraze muzicale.

Ce presupune, în mod real, integrarea muzicii, pedagogiei și scrisului într-o viață profesională împărțită între București și Berlin?

Radu Nagy: Noi trăim cu arta încă din copilărie. Amândoi am început muzica foarte devreme: Miruna la 5 ani, eu la 6. Miruna provine dintr-o familie de muzicieni, așa că a trăit în universul sonor practic dinainte de naștere. Eu am intrat în acest univers al muzicii fiind copil, iar de atunci a devenit parte din mine.

Am crescut, ne-am maturizat, am trecut prin foarte multe experiențe, iar muzica a fost prezentă în tot ceea ce facem. În același timp, am pus în muzica noastră tot ceea ce trăim: experiențele, întâlnirile, viața așa cum a fost ea.

Integrarea muzicii, a pedagogiei și a scrisului a venit firesc, ca o punte foarte lină. Atunci când ești plin de experiențe și de învățături trăite în contact cu alți oameni, apare în mod natural dorința de a dărui mai departe. Așa se face pasul către pedagogie.

În ceea ce privește scrisul, muzica este, la rândul ei, un limbaj. Eu, de exemplu, lucrez cu mulți actori la Berlin și le spun adesea celor mai tineri că eu povestesc prin muzică, iar ei povestesc prin corpurile lor. A spune o poveste cu ajutorul cuvintelor sau cu ajutorul sunetelor muzicale este același proces, doar că exprimat prin limbaje diferite.

Sigur că această alternanță presupune timp și energie, dar pentru noi este o bucurie. Fiecare experiență o completează pe cealaltă și, mai ales, ne împlinește la nivel personal.

Cum se leagă activitatea voastră educativă de cea artistică și în ce fel se influențează reciproc?

Radu Ngay: Muzica, arta și cultura formează caractere și educă într-un mod diferit, complementar față de metodele tradiționale. Sunt, de fapt, două fațete ale aceleași monede. Învățând ce înseamnă să fii artist - care sunt criteriile, procesul mental, fizic, emoțional, psihologic și social (pentru că arta este și un act social) - putem ghida tinerii pe această cale și observa beneficiile pe care le aduce.

Arta, muzica sau scrisul ajută la dezvoltarea concentrării, a focusului, a creativității și a imaginației. Dar, mai important, te învață cum să le manifești. Există numeroase metode și tehnici care ne arată cum să ne „centrăm” și cum să transmitem ceea ce trăiește în interiorul nostru. Este, în același timp, o artă și o știință, un proces pe care noi l-am învățat și pe care îl predăm celor care doresc să-l descopere.

Cum reacționează publicul român față de cel internațional la proiectele și festivalurile în care ați fost implicați?

Radu Nagy: Am călătorit pe toate meridianele și am observat lucruri comune, pentru că muzica este un limbaj universal: toată lumea reacționează la ea. În același timp, există diferențe legate de cultură, educație și temperament. De exemplu, în Japonia publicul este extrem de entuziast, chiar dacă nu are tradiția muzicii europene, și primește muzica cu multă bucurie. Publicul german, unde am trăit mulți ani, este educat și exigent, similar cu cel italian în ceea ce privește opera.

În România, publicul este în general foarte receptiv, nu doar la muzică, ci la artă, cultură, spiritualitate și frumos în general. Ne bucură foarte mult această deschidere, pentru că publicul român își manifestă recunoștința. Pentru un artist, aceasta este o recompensă uriașă: dăruiești și primești înapoi căldura și aprecierea celor care te ascultă. Chiar și în fața unui public mai mic, simțim că muzica noastră este bine primită, iar această experiență ne hrănește și ne motivează profund.

Miruna Nagy: Am întâlnit un public extrem de atent, respectuos și concentrat, inclusiv în zone mai puțin obișnuite, cum sunt bisericile fortificate, unde am cântat de mai multe ori. În general, publicul român își manifestă emoțiile, ceea ce îl face foarte receptiv la muzică. Astfel, trăirile noastre și ale publicului se întâlnesc, se contopesc și se amplifică reciproc, creând o experiență muzicală intensă și profundă.

Cum se conturează piesele voastre sacre? Porniți de la sunete, meditație, cuvinte sau dintr-un alt spațiu interior?

Miruna Nagy: Pe mine, personal, mă inspiră foarte mult natura. Când sunt în mijlocul ei, se instalează aproape instant o tăcere interioară și devin extrem de receptivă. Simt în corp și în inimă rezonanța vocilor naturii, ale Mamei Naturi. Aceasta este o sursă nemărginită de inspirație, bucurie și deschidere.

În natură mi se deschid simțurile și inima, iar mici melodii încep să apară de la sine. De multe ori am compus în aer liber: am luat cu mine o harpă mică în parc și muzica venea atât de natural și ușor. Am cântat la tobă pe munte și am simțit cum întreaga natură răspunde sunetului, cum „vorbește” și se bucură de el. Din aceste experiențe, trăite cu un simț de joacă, copilăresc și magic, am găsit foarte multă inspirație și compunerea muzicii devenea mult mai fluidă.

Uneori, odată cu muzica apar și imagini: ca atunci când am compus suita Journey Into Infinity, am avut viziuni din lumea de sus și din lumea de dincolo, care m-au chemat să iau creionul și hârtia și să le transpun în sunet. Muzica s-a născut astfel împreună cu imaginația vizuală.

Radu Nagy: Eu intru într-o anumită stare – nu aș numi-o transă, dar este diferită de starea obișnuită. E ca și cum mi s-ar deschide „antenele” și aș percepe o altă lume, ca și cum s-ar produce un fel de download. Apare o imagine, iar imaginea creează o stare. Din contopirea acestei imagini cu starea pe care o transmite se țese, aproape instantaneu, un univers sonor.

Totul se petrece foarte rapid: aud o temă, o melodie, uneori chiar o lucrare întreagă. De aceea, am mereu lângă mine un aparat de înregistrare și încep să cânt. Dacă m-aș opri să scriu, aș începe să caut muzica „cu lanterna” și aș putea pierde firul. Așa, o păstrez vie în mine, o reproduc sonor și o înregistrez pe loc.

Există elemente sau simboluri recurente în lucrările voastre?

Miruna Nagy: Există ceea ce pentru mine - și cred că este valabil și pentru Radu, deși vorbesc acum doar pentru mine - este armonia și frumusețea care mă cheamă. Multele peripluri prin țări și culturi diferite ne-au sensibilizat la această frumusețe, prezentă atât în natură, cât și în cărți, pictură, dans sau alte forme de artă. Toate acestea au trezit dorința de a crea ceva frumos, care aduce armonie și ridică vibrația. Lucrând astfel, propria mea vibrație se înalță, iar sentimentul de bucurie și împlinire este profund.

În plus, toate concertele și compozițiile noastre de muzică sacră sunt concepute ca o călătorie, inspirată de modelul călătoriei eroului, descris de Joseph Campbell. Eroul este chemat să pornească într-o aventură, să depășească piedicile impuse de sine sau de mediul său și să descopere lucruri noi. La final, el își învinge propria umbră și fricile, ajungând la „comoara” cu care se întoarce în lumea lui.

În mod similar, evenimentele și concertele noastre sunt o călătorie a eroului: fiecare participant lasă ceva în urmă, descoperă ceva nou și se întoarce îmbogățit cu o vibrație înaltă, cu un ideal nou, un vis sau o sămânță care a încolțit în inimă.

Cât de multă libertate are fiecare instrument, harpa și violoncelul, în a spune povestea într-un concert spiritual?

Miruna Nagy: Harpa este un instrument deosebit de bogat, cu multiple valențe. Registrul grav poate povesti despre lumea de jos, despre misterul și întunericul corpului pământului, din care izvorăsc resurse și bogății, și are un efect împământător asupra ascultătorilor. Sunetele joase, profunde, sunt vindecătoare, calmează sistemul nervos și aduc coerență. Registrul de mijloc se potrivește lumii de mijloc: aici harpa poate exprima bucurie, tristețe, durere, creștere și transformare. Registrul înalt, celest, este pentru lumea de sus, pentru energia subtilă și luminoasă, starea de beatitudine, extaz și abandon într-o dimensiune mai înaltă care ne ghidează.

Harpa spune astfel multe povești, combinând elementul ritmic care ancorează, elementul recitativ și epic, cu cel al luminii și al transcendenței, oferind o experiență completă și profundă pentru public.

Radu Nagy: Noi țesem muzica între cele două instrumente, fiecare având caracteristicile sale distincte. Harpa oferă un spectru armonic larg, iar violoncelul, cu arcușul său, seamănă cu vocea umană, cu o melodicitate profundă. Fiecare instrument are libertatea de a-și explora propriile resurse, iar împreună se combină armonios și se completează. Există multă libertate în acest sens, dar păstrăm mereu firul roșu al concertului, pentru a nu dispersa energiile și ideile. Este ca un mărțișor: firul alb și cel roșu țin totul unit, iar produsul final este un obiect unic, plin de sens, ca un bibelou - un rezultat armonios al acestei colaborări.

Miruna Nagy: Modul nostru de lucru se bazează pe inspirație reciprocă: descoperim împreună noi posibilități și dimensiuni în lumea sunetelor harpei și violoncelului, colaborând și țesând muzica într-o manieră deschisă și creativă.

Ce urmăriți să simtă sau să experimenteze publicul la un concert de acest tip?

Radu Nagy: Este o întrebare pe care și-o pune, probabil, orice muzician, indiferent de gen. Noi ne dorim ca publicul nostru să fie atins sufletește și să parcurgă împreună cu noi această punte sonoră, descoperind universul sunetelor și vibrațiilor, o lume incredibil de bogată, colorată și tămăduitoare. Aceasta este esența muzicii pentru noi: să emoționeze, să vindece și să înalțe.

Uneori ajungem la un concert obosiți, supărați sau stresați, și ieșim transformați, uitând de disconfortul de dinainte. Ne dorim ca experiența să fie nu doar tămăduitoare și înălțătoare, ci și să ofere conștiența că frumosul există, că este palpabil și real.

Ce rol are muzica în stimularea potențialului creativ și spiritual al celor care o ascultă?

Radu Nagy: Muzica este vibrație, iar întreaga noastră ființă vibrează împreună cu ea, fiecare celulă răspunzând la frecvențele sale. În această ceremonie, de exemplu, lucrăm cu interiorul nostru, cu inima și pulsul ei, aducând armonie în corp și minte. Muzica are această capacitate incredibilă de a genera echilibru și coerență. Când suntem în armonie - corp fizic, emoții, gânduri și suflet - totul devine mai ușor, planurile se aliniază și apare o trezire interioară.

Această stare ne readuce aminte cine suntem în esență: ființe de lumină, cu un potențial infinit. În plus, aduce o liniște profundă, o pace de care avem cu toții nevoie, mai ales în vremurile complexe pe care le trăim.

Puteți să ne povestiți câteva experiențe sau reacții ale publicului care v-au impresionat, de-a lungul timpului?

Miruna Nagy: Aș vrea să dau două exemple scurte. Primul este atunci când, în timpul unui concert, simțim că timpul se oprește. Muzica se răspândește în sală ca valurile unei mări, pătrunde în public și se așază adânc, lucrând asupra fiecărei ființe. Este o experiență greu de descris, ceva ce ține de infinit și de vibrațiile universale.

Al doilea exemplu vine din practica mea de terapeut prin sunet. Am descoperit că atunci când cânt unei persoane care se sprijină de coloana harpei mele, efectul terapeutic este profund și neașteptat. De pildă, prima dată când am făcut asta, eram într-un proiect muzical, nu unul terapeutic, iar participanții nu erau pregătiți să primească o astfel de experiență. Totuși, efectul a fost spectaculos: amintirile, senzațiile și trăirile lor m-au impresionat profund și am integrat apoi această metodă în modul meu de lucru în terapia prin sunet.

Radu Nagy: Un alt efect interesant este că undele cerebrale se modifică, iar starea fizică și chimia organismului intră în armonie. Astfel, întreaga ființă trece într-o stare de deschidere, coerență și receptivitate, despre care vorbeam mai devreme.

În ce fel credeți că se vor transforma sau vor crește proiectele voastre în următorii ani?

Radu Nagy: Noi, ca artiști, suntem într-o permanentă căutare și dezvoltare. Până acum am acumulat numeroase experiențe și avem o „desagă” plină de resurse de dăruit. Ne dorim să dezvoltăm cât mai multe proiecte care să îmbine arta cu spiritualitatea: muzică și scris, muzică și dans, muzică și teatru, toate cu o dimensiune spirituală profundă.

Țintim spre un sincretism al artelor, care să fie simplu, accesibil și hrănitor pentru adulți, dar și pentru copii. Este important pentru noi ca generația tânără, absorbită acum de inteligența artificială, să descopere inteligența spirituală care există în fiecare dintre noi și în tot ceea ce ne înconjoară, iar muzica, arta și spiritualitatea să o poată revela într-un mod simplu și apropiat.

Cum se reflectă „Semințele de lumină și abundență” în viața și munca voastră?

Miruna Nagy: Pentru noi, „semințe de lumină și abundență” în viața personală înseamnă, așa cum spunea Albert Einstein, să alegem să vedem viața ca pe un miracol, nu ca pe ceva obișnuit. Alegem să observăm sincronicitățile, magia fiecărei clipe și abundența care ne înconjoară - în creativitatea noastră, în multiplele ramuri ale activității noastre și în modul în care le putem împleti armonios.

Înseamnă să aducem frumusețe în lume și, mai întâi, în noi înșine; să fim într-o stare de echilibru și armonie pe care să o putem transmite prin proiectele noastre, în viața personală, către prieteni, familie, studenți și copii. Este despre a trăi o viață binecuvântată, ca o celebrare și o bucurie, și despre a dărui această lumină interioară astfel încât cei care ne ascultă sau ne întâlnesc să simtă că și ei pot accesa această abundență. Pentru noi, acesta este unul dintre motivele pentru care suntem aici: să fim bucuroși, creativi și să strălucim, dăruind lumii această lumină.

Dacă ar fi să transmiteți un mesaj celor care vor participa în această seară la concert, care ar fi acela?

Radu Nagy: Ceea ce ne dorim este să transmitem că frumosul este un mijloc prin care ne putem transforma viața, rapid și concret. Fiecare dintre noi este creator: avem sămânța creației în interior și putem transforma viața noastră într-o operă de artă. Viața poate fi dansul nostru cu existența, cântecul pe care ni-l cântăm sufletului. Noi suntem artiștii propriei vieți, iar acolo unde ne punem atenția și intenția, totul se așează în jurul nostru. Și putem face acest lucru cu ușurință, prin frumusețe.