Tensiuni în administrația Trump după demisia unui oficial de rang înalt din cauza războiului cu Iranul

Un oficial de rang înalt din administrația americană a demisionat după ce și-a exprimat public opoziția față de războiul cu Iranul, într-un moment în care apar tot mai multe semne de nemulțumire în interiorul Washingtonului, scrie The Wall Street Journal.

Joe Kent, responsabilul principal pentru combaterea terorismului în administrația Trump, a anunțat că își va da demisia, invocând dezacorduri legate de conflict. Decizia sa de a face publică scrisoarea de demisie a surprins Casa Albă și a atras atenția la nivel internațional.

Prima critică publică din interior

Scrisoarea lui Kent reprezintă prima opoziție exprimată public de un oficial american de rang înalt față de război. În document, acesta susține că Statele Unite nu se confruntau cu o amenințare iminentă din partea Iranului și sugerează că implicarea în conflict ar fi fost influențată de presiuni externe.

Reacția administrației a fost rapidă. Consilierii președintelui Donald Trump au minimalizat rolul lui Kent și au transmis un mesaj clar că criticile publice la adresa războiului nu sunt tolerate.

Nemulțumiri în creștere

Potrivit unor surse apropiate administrației, președintele Trump s-a arătat tot mai frustrat în ultimele zile, inclusiv din cauza relatărilor din presă și a lipsei de sprijin din partea aliaților.

De asemenea, liderul american urmărește îndeaproape creșterea prețurilor la combustibil, în condițiile în care Strâmtoarea Ormuz rămâne blocată, afectând fluxurile globale de petrol.

Unii consilieri speră că operațiunile militare ar putea fi reduse în următoarele săptămâni, pentru a limita impactul politic și economic.

Reacții politice și diviziuni

Declarațiile lui Kent reflectă o poziție care câștigă teren în anumite cercuri politice din SUA. Unii lideri republicani și consilieri externi au cerut încheierea rapidă a conflictului, avertizând asupra riscurilor unui război prelungit.

Vicepreședintele JD Vance, cunoscut pentru pozițiile sale sceptice față de intervențiile externe, a susținut decizia inițială a președintelui, dar a subliniat importanța unității în cadrul echipei de securitate națională.

În Congres, opiniile sunt împărțite. Unii senatori au cerut retragerea din conflict, în timp ce alții au criticat dur poziția lui Kent.

Poziția Casei Albe

Administrația americană respinge criticile și susține că decizia de a acționa împotriva Iranului a fost bazată pe informații solide privind o amenințare iminentă.

Directorul Serviciului Național de Informații a declarat că președintele are responsabilitatea de a evalua aceste riscuri și a acționat în consecință.

Oficialii de la Casa Albă au subliniat, de asemenea, că Joe Kent nu a fost implicat direct în planificarea sau execuția operațiunilor militare.

Un semnal de alarmă

Demisia lui Kent evidențiază tensiunile din interiorul administrației într-un moment critic al conflictului. Deși Casa Albă încearcă să mențină un front unit, dezbaterile privind direcția războiului par să se intensifice.

Pentru moment, administrația Trump își menține poziția, însă presiunile politice și economice ar putea influența evoluția strategiei americane în perioada următoare.