Un bărbat de 78 de ani, găsit mort în spatele unui bloc din Timișoara. A fost deschis dosar penal pentru ucidere din culpă

Un bărbat în vârstă de 78 de ani a fost găsit fără viață, miercuri, în spatele unui bloc din Timișoara, după ce, cel mai probabil, i s-a făcut rău în timp ce îngrijea florile. Vecinii au alertat autoritățile printr-un apel la 112.

Potrivit informațiilor transmise de autorități, polițiștii au fost sesizați în cursul zilei de 18 martie 2026 despre prezența unei persoane posibil decedate în spatele unui imobil de pe strada Ștefan Octavian Iosif.

„La data de 18 martie 2026, polițiștii au fost sesizați cu privire la faptul că în spatele unui imobil situat pe strada Ștefan Octavian Iosif, din municipiul Timișoara, s-ar afla o persoană, posibil decedată. Polițiștii s-au deplasat de îndată la fața locului, unde au constatat că aspectele sesizate se confirmă, fiind identificat un bărbat de 78 de ani. În urma primelor verificări, pe corpul acestuia nu au fost identificate urme vizibile de violență”, au transmis reprezentanții IPJ Timiș, potrivit News.ro.

Cel mai probabil, un incident medical

Martorii spun că bărbatul locuia în acel imobil și obișnuia să îngrijească grădina cu flori din spatele blocului. În ziua tragediei, acesta ar fi coborât din apartament pentru a face același lucru, însă i s-ar fi făcut rău.

Vecinii susțin că bărbatul avea probleme de sănătate, iar decesul ar fi survenit din cauze naturale.

Trupul neînsuflețit a fost transportat la Institutul de Medicină Legală pentru efectuarea necropsiei, care va stabili cu exactitate cauza decesului.

Conform procedurilor legale, polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și continuă cercetările pentru a clarifica toate circumstanțele în care s-a produs evenimentul.